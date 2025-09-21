Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.4 комментария
Дубинский: Экипажи ТЦК получают по 200 долларов за пойманного призывника
Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) получают различные премии за насильственно мобилизованных украинцев, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
По его словам, премия экипажу ТЦК за одного пойманного человека составляет 8 тыс. гривен (200 долларов), написал Дубинский, передает «Газета.Ru».
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что мужчины на Украине платят от 30 до 50 тыс. долларов, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.
Ранее в Херсонской и Запорожской областях местные жители начали раскрывать российским военным данные о расположении военкоматов и украинских боевиков.