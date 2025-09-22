Священник на Волыни получил 10 тыс. долларов за посвящение уклониста в дьяконы

Tекст: Денис Тельманов

Священник из Волынской области, как уточняет РИА «Новости», за 10 тыс. долларов провел обряд посвящения мужчины призывного возраста в дьяконы, чтобы тот смог избежать мобилизации.

Представитель спецпрокуратуры Юлия Шевченко рассказала, что для придания случаю видимости законности священник предлагал приобрести специальную церковную одежду и рекомендовал изучить определенные библейские тексты.

По словам Шевченко, часть взятки в размере 80 тысяч гривен была перечислена на банковскую карту, оставшиеся восемь тысяч долларов мужчина передал лично во время встречи, сообщает украинское издание Zaxid.net.

В отношении священника возбуждено уголовное дело по статье о получении неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц, сопряженное с вымогательством. Санкция по данной статье предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы Молдавии задержали руководителя одного из секторов пограничной полиции по подозрению в хищении и перевозке на Украину граждан, уклоняющихся от мобилизации.

Украинские пограничники отметили двукратное увеличение числа мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Белоруссией. Пожилая жительница села Бабчинцы скончалась в больнице после избиения сотрудниками территориального центра комплектования, обвинившими ее в поддержке уклонистов.

