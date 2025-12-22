Евросоюз ввел санкции против российских судьи и прокурора

В Госдуме указали на возможный ответ России в случае блокады Калининграда

Депутат Колесник: Любой, кто посягнет на калининградский транзит, будет уничтожен

«Очевидно, что любой противник, посягнувший на интересы Российской Федерации с точки зрения обеспечения транзита в Калининградскую область, будет уничтожен: эффективно и окончательно», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

Напомним, на прошедших в пятницу «Итогах года» президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, каковы будут действия нашей страны в случае блокады Калининградской области. «Если нам будут создавать угрозы подобного рода, мы будем эти угрозы уничтожать. Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил президент.

Депутат Колесник, в свою очередь, напомнил содержание российской ядерной доктрины: там сказано, что среди военных опасностей, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, значатся в том числе «действия потенциального противника, направленные на изоляцию части территории Российской Федерации, в том числе на блокирование доступа к жизненно важным транспортным коммуникациям». Андрей Колесник считает высказывание президента прямым сигналом Западу о том, что Россия в случае блокады Калининградской области может применять любые инструменты вооруженной борьбы, в том числе ядерное оружие.

Депутат назвал сразу три страны, которые могут ждать, по его словам, «обнуления» и от которых можно ожидать мер по блокаде Калининградской области: это Эстония, Литва и Латвия. Он напомнил, что Эстония в середине мая этого года уже атаковала танкер, шедший на загрузку нефти в российский порт. Тогда в дело пришлось вмешаться российскому истребителю Су-35.

«В ущерб себе до минимума снизила транзит в Калининградскую область Литва», – добавил эксперт. Сейчас, по словам депутата, даже «Почта России» хочет «уходить на воду», потому что Литва вскрывает наши почтовые контейнеры на железной дороге, срывая, в нарушение всех правил, пломбы. Так что почтовые отправления в Калининград скоро будут отправляться паромами.

По словам эксперта, идущие в Калининградскую область корабли охраняются конвоями. Их патрулируют и с воздуха. «Плюс на самих кораблях, которые к нам следуют, находятся специалисты по охране», – пояснил Колесник.

Что касается Польши, то она давно перекрыла границу с Россией, через которую шла оживленная торговля, и местные польские магазины прогорели. «Поляки очень не хотят с Россией воевать, они хотят торговать. Однако их власти, как и власти прибалтийских стран, тоже могут попытаться спровоцировать конфликт. Готовыми нужно быть ко всему», – резюмировал депутат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в НАТО не скрывают, что имеют планы агрессии против Калининграда. Эксперты указывали, что обвинения стран ЕС в том, что российские самолеты якобы нарушают их воздушное пространство, являются провокацией с целью создать почву для оправдания блокады Калининградской области. В Финляндии открыто признавали, что возможная блокада Калининградской области станет де-факто объявлением войны против России.