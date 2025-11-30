Зеленский ввел санкции против нефтегазовых компаний России

По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.4 комментария
Зеленский подписал указ о санкциях против нефтегазовых компаний России
Владимир Зеленский утвердил указ о введении санкций против российских нефтегазовых компаний, включая «Роснефть», дочерние структуры «Лукойла» и ряд нефтеперерабатывающих заводов.
Санкции основаны на решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 ноября 2025 года. В документе говорится: «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 ноября 2025 года »О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер«». Указ опубликован на сайте офиса президента Украины, передает РИА «Новости».
Под ограничения попали 26 юридических лиц, среди которых такие крупные предприятия, как «Лукойл-Западная Сибирь», «Лукойл-Калининградморнефть», «Оренбургнефть», «Краснодарнефтегаз» и «Самаранефтегаз», а также перерабатывающие мощности – «Саратовский НПЗ» и «Туапсинский НПЗ». Кроме того, санкции затронули «Восточно-Сибирскую нефтегазовую компанию» и «Сибирскую нефтегазовую компанию».
По мнению украинских властей, введение ограничительных мер должно усилить экономическое давление на энергетический сектор России. Наблюдатели отмечают, что сам перечень компаний свидетельствует о целенаправленном подходе к ключевым игрокам российского нефтегазового рынка.
В четверг британские власти разрешили проводить операции с зарубежными активами «Лукойла» до конца февраля 2026 года.
Ранее Зеленский сообщил, что Украина готовит новые санкции против России.