Татаринов: На Украине опубликованы некрологи 699 тыс. погибших солдат ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Данные о масштабных потерях ВСУ Руслан Татаринов приводит в эфире радио «КП», пишет «Комсомольская правда».

По словам Татаринова, сбор данных некрологов с украинских сайтов и соцсетей он ведет с лета 2022 года при помощи специальной программы. На конец ноября 2025 года количество опубликованных некрологов украинским военнослужащим превышает 699 тысяч, и многие случаи «без вести пропавших» в эту статистику не входят.

Татаринов отметил, что количество погибших ВСУ в действительности может доходить до миллиона, поскольку не все некрологи публикуются или поступают с опозданием из-за проблем с интернетом и перебоев с электричеством. По его словам, «в среднем за год Украина теряет около 200 тыс. военнослужащих».

Больше всего некрологов приходится на Львовскую и Полтавскую области. В Кировоградской области, по его словам, еще в 2023 году насчитывалось более 20 деревень без ни одного мужчины.

По информации «Красного Креста», на Украине числится около 29 тыс.военных, пропавших без вести, однако треть из них уже были переданы Киеву в виде найденных останков. Татаринов добавил, что идентификация тел распространяется медленно из-за коррупции и высоких поборов со стороны украинских экспертов.

Он также подчеркнул, что многие граждане Украины продолжают покидать страну нелегально через Молдавию, Румынию, Венгрию и другие государства и что часть беженцев возвращается из Польши по решению местных властей.

По его словам, «в последние полтора года в Европе усиливается антипатия к украинцам», а каждый четвертый преступник в Польше – украинец.

Ранее Минобороны отметило, что ежедневные потери Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации составляют около 1,4 тыс. человек убитыми и ранеными в 2025 году.

Газета The New York Times (NYT) писала, что вукраинской «Венеции» Вилково не осталось мужчин среди жителей, кроме мэра Матвея Иванова.

