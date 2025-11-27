Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Британия временно вывела зарубежные активы «Лукойла» из-под санкций
Британские власти разрешили проводить операции с зарубежными активами «Лукойла» до конца февраля 2026 года, говорится в генеральной лицензии британского Минфина.
Власти Великобритании предоставили генеральную лицензию Lukoil International GmbH, управляющей зарубежными активами «Лукойла», передает ТАСС. Ведомство пояснило, что до 26 февраля 2026 года разрешается осуществлять операции с компанией и ее дочерними структурами.
Генеральную лицензию выдало управление по осуществлению финансовых санкций Минфина Британии.
Рестрикции в отношении «Лукойла» и «Роснефти» Лондон ввел 15 октября, а США вскоре также внесли компанию в свой санкционный список вместе с дочерними структурами, где «Лукойл» владеет долей более 50%.
Ранее правительство Великобритании продлило срок действия лицензии до 14 февраля 2026 года для четырех дочерних фирм «Лукойла» в Болгарии: Lukoil Bulgaria, Lukoil Neftochim Burgas, Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bunker Bulgaria.
Ранее сообщалось, что болгарские власти рассматривали возможность приобретения активов компании «Лукойл» на территории страны.
Минфин США продлил отсрочку от санкций для международного бизнеса «Лукойла».
«Лукойл» ранее начал переговоры о продаже зарубежных активов.
Власти Британии заняли первую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.