Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.3 комментария
Власти Болгарии внесли поправки для выкупа активов «Лукойла»
Novinite: Власти Болгарии внесли поправки для выкупа активов «Лукойла»
Болгарские власти рассматривают возможность приобретения активов компании «Лукойл» на территории страны, пишет Novinite.
«Болгария движется к созданию положения, которое позволит государству участвовать в возможном приобретении активов «Лукойла», при значительном расширении финансовой роли Болгарского банка развития», – говорится в материале Novinite, передает РИА «Новости».
Правящие партии Болгарии совместно внесли изменения ко второму чтению закона о государственном бюджете на следующий год. Новые поправки предоставят Болгарскому банку развития право участвовать в сделках, связанных с российскими компаниями.
По оценке Novinite, инициатива властей направлена на то, чтобы обеспечить государству возможность участвовать в будущей передаче болгарских активов «Лукойла».
Напомним, в Болгарии вступил в силу закон о переходе управления нефтеперерабатывающим заводом «Лукойл нефтохим Бургас» к назначенному государством торговому управляющему. Парламент Болгарии преодолел вето президента на данный закон.
Президент Болгарии Румен Радев выступил против нового закона о назначении особого торгового управляющего активами компании «Лукойл», подчеркнув его противоречие конституции страны.