Президент Болгарии раскритиковал новый закон о «Лукойле»

Президент Болгарии Радев заявил о нелегитимности назначения управляющего «Лукойла»

Tекст: Вера Басилая

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что назначение особого торгового управляющего активами «Лукойла» противоречит закону, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что парламентское большинство приняло закон, который фактически снимает контроль с управляющего и предоставляет ему право распоряжаться акциями компании без каких-либо административных или судебных ограничений.

По словам Радева, данная инициатива нарушает Конституцию Болгарии, поскольку отменяет гарантии по контролю над действиями управляющего и противоречит принципу неприкосновенности частной собственности.

«Когда исчезают дебаты в парламенте, исчезает и политика, а на ее место приходит диктатура», – отметил Радев.

Радев также обратил внимание, что по закону, утвержденный в должности управляющий Румен Спецов должен был представить шестимесячный рабочий план, который должен был быть одобрен Советом безопасности. По словам главы государства, это требование проигнорировали, а деятельность «началась с нарушения закона, что может привести к его абсолютному нарушению».

Президент выразил мнение, что над болгарским правительством существует сильная неформальная власть, из-за которой были приняты «непрозрачные решения», а закон, дающий столь широкие полномочия управляющему «Лукойла», был принят с нарушением правовых и моральных норм.

Ранее в Болгарии вступил в силу закон о переходе управления нефтеперерабатывающим заводом «Лукойл нефтохим Бургас» к назначенному государством торговому управляющему.

Парламент Болгарии преодолел вето президента на данный закон.

Компания «Лукойл» подчеркнула важность обеспечения непрерывности работы предприятий при смене владельца.

Британия ранее отменила санкции в отношении двух болгарских «дочек» «Лукойла».