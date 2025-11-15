Президент Болгарии раскритиковал новый закон о «Лукойле»

В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?4 комментария
Президент Болгарии Румен Радев выступил против нового закона о назначении особого торгового управляющего в «Лукойл», подчеркнув его противоречие Конституции страны.
Президент Болгарии Румен Радев заявил, что назначение особого торгового управляющего активами «Лукойла» противоречит закону, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что парламентское большинство приняло закон, который фактически снимает контроль с управляющего и предоставляет ему право распоряжаться акциями компании без каких-либо административных или судебных ограничений.
По словам Радева, данная инициатива нарушает Конституцию Болгарии, поскольку отменяет гарантии по контролю над действиями управляющего и противоречит принципу неприкосновенности частной собственности.
«Когда исчезают дебаты в парламенте, исчезает и политика, а на ее место приходит диктатура», – отметил Радев.
Радев также обратил внимание, что по закону, утвержденный в должности управляющий Румен Спецов должен был представить шестимесячный рабочий план, который должен был быть одобрен Советом безопасности. По словам главы государства, это требование проигнорировали, а деятельность «началась с нарушения закона, что может привести к его абсолютному нарушению».
Президент выразил мнение, что над болгарским правительством существует сильная неформальная власть, из-за которой были приняты «непрозрачные решения», а закон, дающий столь широкие полномочия управляющему «Лукойла», был принят с нарушением правовых и моральных норм.
Ранее в Болгарии вступил в силу закон о переходе управления нефтеперерабатывающим заводом «Лукойл нефтохим Бургас» к назначенному государством торговому управляющему.
Парламент Болгарии преодолел вето президента на данный закон.
Компания «Лукойл» подчеркнула важность обеспечения непрерывности работы предприятий при смене владельца.
Британия ранее отменила санкции в отношении двух болгарских «дочек» «Лукойла».