В Болгарии вступил в силу закон о контроле над активами «Лукойла»
Власти Болгарии ввели внешнее управление нефтяными активами компании «Лукойл»
В Болгарии начал действовать закон, согласно которому права управления крупнейшим на Балканах нефтеперерабатывающим заводом «Лукойл нефтохим Бургас» переходят к назначенному государством торговому управляющему.
Закон, фактически вводящий внешнее управление над активами компании «Лукойл» в Болгарии, вступил в силу, передает ТАСС.
Закон об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и продуктами ее переработки, опубликован в государственной газете «Дыржавен вестник».
Ранее действующий президент страны Румен Радев пытался заблокировать закон, но парламент Болгарии преодолел президентское вето. После этого глава государства подписал указ о публикации закона.
Сразу после того, как документ вступил в силу, премьер-министр страны Росен Желязков принял решение срочно собрать Совет безопасности при правительстве для обсуждения кандидатуры особого торгового управляющего, что подтвердила спикер парламента Рая Назарян.
С момента назначения управляющего руководство НПЗ «Лукойл нефтохим Бургас», акционеры и собственники капитала теряют право управлять заводом и распоряжаться активами, а решения управляющего не подлежат оспариванию в административном и судебном порядке. В Болгарии компании «Лукойл» принадлежит крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, а также сеть АЗС и нефтебаз, судовой и авиационный бизнес.
Напомним, в октябре Министерство финансов США включило «Лукойл», «Роснефть» и еще 34 дочерних предприятия этих компаний в очередной пакет антироссийских санкций.
Ранее парламент Болгарии отменил вето президента на закон о «Лукойле».
В Болгарии и Румынии обсуждают варианты сохранения работы НПЗ «Лукойла» после введения американских санкций.
Парламент Болгарии утвердил поправки о передаче управления болгарскими активами «Лукойла» назначенному государством управляющему.