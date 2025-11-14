В Болгарии вступил в силу закон о контроле над активами «Лукойла»

Власти Болгарии ввели внешнее управление нефтяными активами компании «Лукойл»

Tекст: Вера Басилая

Закон, фактически вводящий внешнее управление над активами компании «Лукойл» в Болгарии, вступил в силу, передает ТАСС.

Закон об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и продуктами ее переработки, опубликован в государственной газете «Дыржавен вестник».

Ранее действующий президент страны Румен Радев пытался заблокировать закон, но парламент Болгарии преодолел президентское вето. После этого глава государства подписал указ о публикации закона.

Сразу после того, как документ вступил в силу, премьер-министр страны Росен Желязков принял решение срочно собрать Совет безопасности при правительстве для обсуждения кандидатуры особого торгового управляющего, что подтвердила спикер парламента Рая Назарян.

С момента назначения управляющего руководство НПЗ «Лукойл нефтохим Бургас», акционеры и собственники капитала теряют право управлять заводом и распоряжаться активами, а решения управляющего не подлежат оспариванию в административном и судебном порядке. В Болгарии компании «Лукойл» принадлежит крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, а также сеть АЗС и нефтебаз, судовой и авиационный бизнес.

Напомним, в октябре Министерство финансов США включило «Лукойл», «Роснефть» и еще 34 дочерних предприятия этих компаний в очередной пакет антироссийских санкций.

Ранее парламент Болгарии отменил вето президента на закон о «Лукойле».

В Болгарии и Румынии обсуждают варианты сохранения работы НПЗ «Лукойла» после введения американских санкций.

Парламент Болгарии утвердил поправки о передаче управления болгарскими активами «Лукойла» назначенному государством управляющему.