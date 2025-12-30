Минкультуры Украины убрало имя Чайковского из названия музыкальной академии

Tекст: Мария Иванова

Министерство культуры Украины приняло решение переименовать Национальную музыкальную академию Украины, исключив из её названия имя Петра Ильича Чайковского, передает ТАСС.

Отныне учебное заведение официально будет называться просто Национальная музыкальная академия Украины.

В заявлении ведомства говорится: «Переименование не влияет на статус, образовательный процесс или художественную деятельность академии и является частью государственной политики деколонизации украинского культурного пространства». Министерство также отметило, что следующий этап – это общественное обсуждение вопроса о новом имени академии.

Дискуссия о переименовании заведения шла с 2022 года. После заседания ученого совета летом 2022 года имя Чайковского решили оставить, но из-за общественного давления вопрос вернулся на повестку. Бывший министр культуры Александр Ткаченко, который инициировал отказ от имени композитора, ранее предлагал также бойкотировать на Западе концерты с музыкой Чайковского.

Киевская консерватория основана в 1863 году и с 1940 года носила имя Петра Чайковского. В 1995 году учреждение получило статус Национальной академии.

С 2015 года на Украине проходит масштабная кампания по переименованию улиц, демонтажу памятников советским и российским деятелям, а также изменению названий населённых пунктов. К 2022 году были снесены свыше 2,5 тыс. монументов, переименованы более 900 городов и около 50 тыс. улиц. Новая волна борьбы с российским культурным наследием вспыхнула после начала спецоперации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал отмену киевским режимом русских художников, ученых, писателей и композиторов невменяемой.

На прошлой неделе потомок рода Чайковских отметил рост интереса к русскому миру через творчество, например, балет «Щелкунчик».

В прошлом году в районе Черкасс решили снести памятники Пушкину, Чайковскому и декабристам.