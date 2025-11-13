За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.2 комментария
Болгарский парламент отменил вето президента на закон о «Лукойле»
Народное собрание Болгарии большинством голосов отвергло вето президента Румена Радева на закон, ограничивающий права компании «Лукойл».
Депутаты Народного собрания Болгарии большинством голосов отклонили вето президента Румена Радева на закон, ограничивший права «Лукойла». Об этом сообщает ТАСС.
В среду глава государства направил в парламент на новое рассмотрение закон об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и продуктами ее переработки, который фактически вводил внешнее управление над активами компании «Лукойл». Депутаты правящего большинства – 128 человек – отклонили вето, 59 депутатов выступили за.
По словам Радева, принятые изменения подрывают правопорядок в стране, противоречат основным европейским правовым нормам и создают высокий риск для государственных финансов. Он уточнил, что по совокупности поправок принятый парламентом закон на практике предусматривает косвенную национализацию активов компании с возможностью их последующей передачи неопределенному количеству третьих лиц. Это открывает большой простор для произвола и злоупотреблений, а также нарушает базовые конституционные принципы.
Во время дебатов позицию главы государства защищали только представители оппозиции. Они также готовы оспорить закон в Конституционном суде.
Законопроект предусматривает введение на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл нефтохим Бургас» поста особого торгового управляющего, с момента назначения которого нынешнее руководство предприятия, акционеры и собственники капитала лишаются права принимать решения, распоряжаться акциями и денежными средствами. Административные акты, изданные особым управляющим, не подлежат административному и судебному контролю.
Закон вступил в силу после официальной публикации, которая должна быть в течение семи дней.
Ранее министр экономики Болгарии Петар Дилов заявил, что продажа активов «Лукойла» в стране возможна, но оценка стоимости займет около года. В Болгарии и Румынии обсуждают различные варианты сохранения работы НПЗ «Лукойла» после введения американских санкций, включая передачу контроля национальным структурам.
Парламент Болгарии утвердил поправки, согласно которым управление болгарскими активами «Лукойла» передается назначенному государством управляющему.