У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.10 комментариев
Минэкономики Болгарии оценило возможность продажи активов «Лукойла» в стране
Министр экономики Болгарии Дилов: Только на оценку активов «Лукойла» нужен год
Продажа активов «Лукойла» в Болгарии возможна, однако процесс потребует значительного времени, только оценка стоимости активов компании займет порядка года, заявил министр экономики страны Петар Дилов.
«В настоящее время продажа не планируется, чтобы подобная сделка была осуществлена, необходимо много времени, только оценка стоимости активов займет около 12 месяцев», – приводит слова Дилова ТАСС со ссылкой на BTV.
Дилов подчеркнул, что сейчас приоритетом несомненно является стабильная работа компании, поскольку та обеспечивает около 80% топлива на внутреннем рынке.
«В будущем, чтобы избежать влияния санкций, необходимо думать о смене собственности, но это не является нашей целью», – говорится в сообщении. Он добавил, что «возможная продажа может быть проведена с согласия «Лукойла» и компания может получить соответствующие средства».
Дилов также приветствовал возможную покупку активов Болгарским энергетическим холдингом, отметив, что это способно принести дополнительную прибыль бюджету, однако подчеркнул, что данный вопрос пока не рассматривается.
Он уточнил, что кандидатура особого торгового управляющего для «Лукойла» в Болгарии еще не определена. Управляющий должен быть утвержден правительством и обеспечивать, чтобы вырученные от сделки средства отправлялись на специальный счет до отмены санкций против России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Болгарии и Румынии обсуждают различные варианты сохранения работы НПЗ компании «Лукойл» после введения американских санкций. Парламент Болгарии утвердил поправки о передаче управления болгарскими активами «Лукойла» государственному управляющему. Депутаты Болгарии преодолели вето президента на закон о продаже активов «Лукойла». Министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла». Руководство «Лукойла» объявило о намерении продать зарубежные активы из-за санкций.