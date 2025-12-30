В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.3 комментария
Песков анонсировал встречу Путина с замглавы Минобороны Цивилевой
Президент Владимир Путин во вторник намерен провести встречу с замминистра обороны и главой фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Цивилева будет у Путина с докладом, она должна рассказать о деятельности фонда «Защитники Отечества», пояснил Песков, передает ТАСС.
Ранее Цивилева сообщала, что за 2025 год фонд «Защитники Отечества» помог 25 тыс. ветеранов пройти медицинскую реабилитацию, число прошедших диспансеризацию увеличилось в два раза – до 64,4 тыс. человек.