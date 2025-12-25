Подведены итоги работы фонда «Защитники Отечества» в 2025 году

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Ключевая особенность фонда «Защитники Отечества» – персональное сопровождение ветеранов СВО и их семей. Мы не ограничиваемся мерами соцподдержки, выплатами и льготами, наши социальные координаторы лично участвуют в сопровождении, знают о конкретных проблемах ветеранов и их близких», – рассказала Анна Цивилева, статс-секретарь – замминистра обороны, председатель фонда.

В четверг Цивилева подвела итоги работы фонда за год, а также рассказала в целом о его работе за время с момента создания. Фонд «Защитники Отечества», напомним, появился по инициативе президента Владимира Путина в 2023 году.

В 2025 году в три раза – до 25 тыс. человек – выросло число ветеранов, направленных на медицинскую реабилитацию, а число прошедших диспансеризацию увеличилось в два раза – до 64,4 тыс. человек. Еще более 13 тыс. защитников были направлены на санаторно-курортное лечение. Также в этом году бойцам с инвалидностью выдали 1300 комплектов адаптивной одежды.

По ее словам, за все время работы филиалы фонда в регионах получили более 2,3 млн запросов на оказание помощи, и 96% из них уже решены положительно.

«Сегодня мы охватили все сферы жизни ветеранов и наладили взаимодействие со всеми профильными ведомствами и министерствами, общественными организациями, работаем с региональными властями. В наступающем году продолжим применять лучшие практики и внедрять передовые решения для героев СВО и их родных. Для нас важно, чтобы каждый почувствовал, что государство заботится и помогает вернуться к полноценной мирной жизни», – отметила Цивилева.

Значительно расширились возможности ветеранов СВО, которые приняли решение заниматься предпринимательством. С этого года благодаря инициативе фонда, поддержанной президентом, они могут реализовать свое желание с помощью социального контракта. При поддержке фонда предпринимателями стали уже более 200 человек.

«После ранения я понял главное, что жизнь не заканчивается, она начинается по-новому. Я вернулся домой, при помощи фонда оформил ИП, открыл пилораму, приобрел оборудование, материалы и все необходимое. Бизнес развивается, у меня работают уже четыре человека. Спасибо фонду «Защитники Отечества» и моей супруге за поддержку, которая дает силы идти дальше. А всем ребятам, которые возвращаются, хочу сказать: не стойте на месте, возможностей много, нужно только выбрать цель и двигаться к ней уверенно», – сказал ветеран СВО из Санкт-Петербурга Владимир Глинкин.

Кроме того, в целом за время работы фонд обеспечил различными техническими средствами реабилитации более четырех тыс. защитников, а ветеранам СВО и действующим военнослужащим с тяжелой инвалидностью выдаются автомобили с ручным управлением. Всего люди получили уже более 450 таких авто.

Для развития отрасли адаптивных товаров фонд проводит международный конкурс «На крыльях». Кроме того, для СВО с инвалидностью проводятся «Кубки Защитников Отечества».

В 2025 году перечень дисциплин расширился для бойцов с нарушением зрения – пауэрлифтинга и настольного тенниса для слепых (шоудауна), а также спортивного метания ножа. С этого года к кубкам добавились состязания по отдельным видам спорта, в том числе по адаптивным: зимним видам спорта, плаванию, следж-хоккею, волейболу сидя, нардам.

«Наш совет ветеранов Дзержинска Нижегородской области совместно с фондом «Защитники Отечества» работает по многим направлениям помощи бойцам и их семьям. Среди прочего, мы собираем гуманитарную помощь и доставляем непосредственно «на позиции». Также мы взаимодействуем с молодежью – проводим занятия по начальной военной подготовке, играем в «Зарницу», занимаемся патриотическим просвещением. На следующий год город будет принимать кубок России по волейболу сидя – для ветеранов, получивших увечья», – рассказал газете ВЗГЛЯД Денис Печуркин, бывший командир танкового взвода.

«Что касается главной нашей задачи, то, думаю, мы должны подготовить инфраструктуру и организационные ресурсы для принятия тех бойцов, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения. Рано или поздно конфликт закончится, и, очевидно, возвращающиеся ребята тоже будут нуждаться в разного рода помощи – физической, юридической, финансовой, трудовой, образовательной», – добавил собеседник.

