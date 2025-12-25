  • Новость часаРоссийские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ
    25 декабря 2025, 21:30 • Новости дня

    Подведены итоги работы фонда «Защитники Отечества» в 2025 году

    Подведены итоги работы фонда «Защитники Отечества» в 2025 году
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В 2025 году фонд «Защитники Отечества» помог 25 тысячам ветеранов пройти медицинскую реабилитацию, а число прошедших диспансеризацию увеличилось в два раза – до 64,4 тыс. человек. Более 13 тыс. защитников получили санаторно-курортное лечение. Также в этом году бойцам с инвалидностью выдали 1300 комплектов адаптивной одежды, сообщила замминистра обороны Анна Цивилева.

    «Ключевая особенность фонда «Защитники Отечества» – персональное сопровождение ветеранов СВО и их семей. Мы не ограничиваемся мерами соцподдержки, выплатами и льготами, наши социальные координаторы лично участвуют в сопровождении, знают о конкретных проблемах ветеранов и их близких», – рассказала Анна Цивилева, статс-секретарь – замминистра обороны, председатель фонда.

    В четверг Цивилева подвела итоги работы фонда за год, а также рассказала в целом о его работе за время с момента создания. Фонд «Защитники Отечества», напомним, появился по инициативе президента Владимира Путина в 2023 году.

    В 2025 году в три раза – до 25 тыс. человек – выросло число ветеранов, направленных на медицинскую реабилитацию, а число прошедших диспансеризацию увеличилось в два раза – до 64,4 тыс. человек. Еще более 13 тыс. защитников были направлены на санаторно-курортное лечение. Также в этом году бойцам с инвалидностью выдали 1300 комплектов адаптивной одежды.

    По ее словам, за все время работы филиалы фонда в регионах получили более 2,3 млн запросов на оказание помощи, и 96% из них уже решены положительно.

    «Сегодня мы охватили все сферы жизни ветеранов и наладили взаимодействие со всеми профильными ведомствами и министерствами, общественными организациями, работаем с региональными властями. В наступающем году продолжим применять лучшие практики и внедрять передовые решения для героев СВО и их родных. Для нас важно, чтобы каждый почувствовал, что государство заботится и помогает вернуться к полноценной мирной жизни», – отметила Цивилева.

    Значительно расширились возможности ветеранов СВО, которые приняли решение заниматься предпринимательством. С этого года благодаря инициативе фонда, поддержанной президентом, они могут реализовать свое желание с помощью социального контракта. При поддержке фонда предпринимателями стали уже более 200 человек.

    «После ранения я понял главное, что жизнь не заканчивается, она начинается по-новому. Я вернулся домой, при помощи фонда оформил ИП, открыл пилораму, приобрел оборудование, материалы и все необходимое. Бизнес развивается, у меня работают уже четыре человека. Спасибо фонду «Защитники Отечества» и моей супруге за поддержку, которая дает силы идти дальше. А всем ребятам, которые возвращаются, хочу сказать: не стойте на месте, возможностей много, нужно только выбрать цель и двигаться к ней уверенно», – сказал ветеран СВО из Санкт-Петербурга Владимир Глинкин.

    Кроме того, в целом за время работы фонд обеспечил различными техническими средствами реабилитации более четырех тыс. защитников, а ветеранам СВО и действующим военнослужащим с тяжелой инвалидностью выдаются автомобили с ручным управлением. Всего люди получили уже более 450 таких авто.

    Для развития отрасли адаптивных товаров фонд проводит международный конкурс «На крыльях». Кроме того, для СВО с инвалидностью проводятся «Кубки Защитников Отечества».

    В 2025 году перечень дисциплин расширился для бойцов с нарушением зрения – пауэрлифтинга и настольного тенниса для слепых (шоудауна), а также спортивного метания ножа. С этого года к кубкам добавились состязания по отдельным видам спорта, в том числе по адаптивным: зимним видам спорта, плаванию, следж-хоккею, волейболу сидя, нардам.

    «Наш совет ветеранов Дзержинска Нижегородской области совместно с фондом «Защитники Отечества» работает по многим направлениям помощи бойцам и их семьям. Среди прочего, мы собираем гуманитарную помощь и доставляем непосредственно «на позиции». Также мы взаимодействуем с молодежью – проводим занятия по начальной военной подготовке, играем в «Зарницу», занимаемся патриотическим просвещением. На следующий год город будет принимать кубок России по волейболу сидя – для ветеранов, получивших увечья», – рассказал газете ВЗГЛЯД Денис Печуркин, бывший командир танкового взвода.

    «Что касается главной нашей задачи, то, думаю, мы должны подготовить инфраструктуру и организационные ресурсы для принятия тех бойцов, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения. Рано или поздно конфликт закончится, и, очевидно, возвращающиеся ребята тоже будут нуждаться в разного рода помощи – физической, юридической, финансовой, трудовой, образовательной», – добавил собеседник.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что СВО ускорила процесс обновления элит в России.

    25 декабря 2025, 12:13 • Новости дня
    В Гуляйполе уничтожены подземные бункеры ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подземные бункеры ВСУ в городе Гуляйполе были уничтожены российской армией, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале Балицкий сообщил: «Наша армия уничтожила подземные бункеры противника в Гуляйполе». По его словам, эти укрепления строились на протяжении нескольких лет и находились глубоко под землей.

    Губернатор отметил, что противник вложил в строительство бункеров миллионы гривен, оснастив их современными коммуникациями, при этом укрепления воспринимались ВСУ как образец безопасности. По оценке Балицкого, все эти бетонные сооружения не смогли продержаться и пяти минут под ударами российской армии.

    Он добавил, что Гуляйполе является важным опорным районом ВСУ, а также значимым транспортным узлом региона. Взятие этого населенного пункта позволит создать условия для дальнейшего освобождения всей Запорожской области. Балицкий подчеркнул, что власти Запорожской области готовы предоставить административную и гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий.

    Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил о наступлении армии России по всем направлениям на фронте. Российский лидер сообщил, что более половины города Гуляйполя перешло под контроль российских сил. Он уточнил, что населенный пункт разбит рекой на две части, основная часть города находится на правом берегу, куда российские бойцы переправились и заняли позиции.

    В минувшую пятницу советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинская армия за сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области.

    Комментарии (3)
    25 декабря 2025, 12:24 • Новости дня
    Российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР
    Российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Свято-Покровское южнее Северска в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты около Константиновки, Краматорска, Никифорови и Резниковки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 215 военнослужащих, танк, шесть бронемашин, два артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам нацгвардии, теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Кондратовки, Новой Сечи, Нововасилевки, Павловки и Писаревки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Избицким, Рыбалкино и Старицей.

    При этом ВСУ потеряли до 265 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены две израильские радиолокационные станции RADA и три склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Благодатовки, Богуславки, Грушевки, Купянска-Узлового, Нечволодовки, Новосергеевки, Подолов Харьковской области и Дробышево ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 220 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» продолжтдт уничтожение окруженного противника в Димитрове. Была пресечена попытка прорыва подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на юго-востоке Гришино, пытавшихся вернуть утраченные позиции.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Вольного, Гришино, Грузского, Ивановки, Криворожья, Марьевки, Сергеевки, Удачного, Шевченко ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери противника при этом составили более 445 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны поблизости от Гавриловки, Покровского Днепропетровской области, Воздвижевки, Гуляй-поля, Придорожного и Терноватого Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, пять бронемашин, пять орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены два склада матсредств, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Заречное в Запорожской области.

    Днем ранее они освободили днепропетровскую Андреевку и харьковскую Прилипку. А до этого Вильчу в Харьковской области.

    Комментарии (3)
    25 декабря 2025, 13:30 • Видео
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 01:20 • Новости дня
    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну телеграмму с новогодним поздравлением, в которой отметил героизм солдат КНДР при освобождении Курской области, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные новогодние поздравления», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК текст телеграммы.

    Поздравительное письмо было направлено 18 декабря. В телеграмме президент России отметил, что прошедший год стал особенным в развитии отношений между Москвой и Пхеньяном, передает ТАСС.

    «Героическое участие контингента Корейской Народной Армии в освобождении территории Курской области от захватчиков, а также последующая работа корейских саперов на российской земле стали наглядным подтверждением нерушимой дружбы и боевого братства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой» – говорится в телеграмме.

    Путин подчеркнул успешную реализацию положений исторического Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которая способствовала расширению продуктивной двусторонней кооперации в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

    Также президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзнических связей и конструктивном взаимодействии в региональных и международных делах, что способствует созданию справедливого многополярного миропорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на коллегии Минобороны отметил вклад военных КНДР в процесс освобождения Курской области. Ким Чен Ын подчеркнул рост престижа КНДР после освобождения региона. В Курской области планируют установить памятник северокорейским военным, принимавшим участие в отражении наступления с Украины.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 04:15 • Новости дня
    Из-за атаки БПЛА загорелись два резервуара с нефтепродуктами в порту Темрюка
    Из-за атаки БПЛА загорелись два резервуара с нефтепродуктами в порту Темрюка
    @ Официальная страница ГУ МЧС по Краснодарскому краю в Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Два резервуара с нефтепродуктами загорелись на территории порта Темрюка из-за атаки БПЛА, никто не пострадал, сообщает оперштаб Краснодарского края.

    Площадь возгорания составила примерно 2 тыс. кв. м. Для тушения были привлечены 70 человек личного состава и 18 единиц техники, включая сотрудников Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, сообщил оперштаб в Telegram.

    Кроме того, в результате атаки дронов повреждения получили здания и сельскохозяйственная техника одного из предприятий в селе Николаевка Щербиновского района. Очаги возгорания были быстро ликвидированы, пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в порту Тамань произошел пожар на трубопроводе с мазутом после атак дронов ВСУ. В поселке Волна Темрюкского района из-за атаки дронов повреждения получили два причала и два судна.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Беженец назвал попытку высадки спецназа ГУР в Красноармейске самоубийством

    Стали известны подробности гибели украинского десанта при попытке высадки в Красноармейске

    Tекст: Денис Тельманов

    Очевидец из Красноармейска рассказал о ночной атаке украинского спецназа и гибели высадившихся бойцов при попытке прорыва в ноябре.

    По информации РИА «Новости», беженец Евгений поделился воспоминаниями о событиях на окраине Красноармейска в ноябре, когда подразделение спецназа ГУР Украины попыталось высадиться на вертолетах.

    «Было темно – не скажу, вечер это был или ночь. Мы услышали звук вертолетов, лопасти отчетливо было слышно. Потом началась стрельба, именно пулеметная», – рассказал Евгений.

    Спустя несколько минут стрельба прекратилась, а вертолеты быстро исчезли с места происшествия. Жители города тогда решили, что пролет был совершен российскими военными, так как подобные события уже происходили раньше.

    «Мы думали, что, как всегда, русские прилетели, отстрелялись и улетели», – вспоминал собеседник издания.

    Только утром следующего дня стало понятно, что ночью произошла неудачная попытка высадки украинских сил. По словам Евгения, утром в новостях сообщили о попытке прорыва 11 бойцами ГУР Украины для деблокирования города, которая закончилась их гибелью.

    «Ну, это самоубийство. Мы были в шоке, зачем такое вообще делать», – отметил беженец.

    Евгений подчеркнул, что операция выглядела бессмысленной и обреченной с самого начала, а ее результат лишь укрепил уверенность местных жителей в ее абсурдности. «Это было очень глупо», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия ведет успешные наступательные действия в районах Дробышево, Диброво и Озерного с возможным расширением операций в сторону Северска.

    Российские войска продвигаются и сжимают украинские формирования в этих районах, основную роль играет 25-я общевойсковая армия.

    Президент России Владимир Путин отметил, что после вытеснения украинских войск с Курской земли инициатива полностью перешла к армии России, которая наступает по всей линии соприкосновения.

    Минобороны пресекло попытки прорыва штурмовых групп на северные окраины промзоны Красноармейска.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 03:17 • Новости дня
    ПВО сбила семь атаковавших Москву беспилотников
    ПВО сбила семь атаковавших Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны сбили еще семь беспилотников, которые атаковали Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, атаковавшие Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Позднее он сообщил об уничтожении силами ПВО еще двух дронов. Затем глава города сообщил, что «атака еще одного беспилотника отражена силами ПВО Минобороны». Специалисты экстренных служб находятся на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что в результате работы сил ПВО сбит беспилотник, летевший на Москву.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 23:58 • Новости дня
    ПВО сбила 29 украинских беспилотников над территорией девяти регионов России
    ПВО сбила 29 украинских беспилотников над территорией девяти регионов России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурными расчетами ПВО сбиты 29 украинских дронов самолетного типа над территорией девяти регионов России, сообщило Минобороны России.

    В период с 20.00 мск до 23.00 мск десять аппаратов перехватили в Белгородской области, семь дронов оказались нейтрализованы над Брянской областью. В Московском регионе сбиты три беспилотника, включая один, который направлялся к столице.

    Еще по два дрона были сбиты над Воронежской, Орловской и Ростовской областями, по одному – в Калужской, Курской и Тульской областях, говорится в сообщении ведомства в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны России сбили 132 украинских беспилотника в период с 13.00 до 20.00 мск.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 05:20 • Новости дня
    Постпред США Уитакер: Урегулирование на Украине возможно в течение 90 дней

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто в течение 90 дней, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.

    «Если он [конфликт] и закончится, то это будет сделано в течение следующих 90 дней», – приводит слова Уитакера РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    По его словам, стороны сейчас ближе, чем когда-либо, к разрешению ситуации. Уитакер отметил, что большинство ключевых вопросов уже удалось решить. Он сказал, что Вашингтон верит в реальность достижения мира на Украине в обозримом будущем.

    Кроме того, американский дипломат подчеркнул, что основной движущей силой прогресса считает присутствие Дональда Трампа на посту президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что ключевым вопросом переговоров между США и Киевом является разделение территорий. Гарантии безопасности для Киева практически согласованы.

    Комментарии (2)
    25 декабря 2025, 00:45 • Новости дня
    Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
    Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы сил ПВО сбит беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что сбит «беспилотник, летевший на Москву». На месте падения обломков в настоящее время находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин заявил, что в столице в среду противовоздушная оборона уничтожила 15 беспилотников, причем пять аппаратов были сбиты непосредственно на подлете к Москве.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 17:59 • Новости дня
    Захарова рассказала о продвижении переговоров с США по Украине

    Захарова отметила «медленный, но верный» прогресс переговоров с США по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что процесс переговоров с Вашингтоном по Украине идет медленно, но в верном направлении.

    Переговорный процесс между Россией и Соединенными Штатами по украинскому урегулированию продолжается. Как подчеркнула на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, динамика переговоров отличается невысокой скоростью, но сохраняется устойчивое движение в положительном направлении, передает ТАСС.

    В ходе брифинга Захарова отметила, что «в переговорном процессе по украинскому урегулированию наблюдается медленное, но верное продвижение вперед».

    Подробностей о достигнутых договоренностях либо конкретных результатах на данный момент озвучено не было. Захарова также не уточнила, на каком этапе находятся текущие консультации между Москвой и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова ранее заявляла, что позиция России вызывает ответную реакцию со стороны американской администрации, но процесс нормализации отношений идет непросто.

    Захарова также назвала слухи о выходе США из НАТО спекуляциями и подчеркнула, что альянс остается выгодной структурой для Вашингтона.

    Кроме того, официальный представитель МИД отметила, что детали переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не будут публиковаться.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 03:48 • Новости дня
    Сбит атаковавший Москву беспилотник

    Собянин сообщил об уничтожении атаковавшего Москву беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Еще один беспилотник, атаковавший Москву, сбит силами ПВО, сообщил мэр Сергей Собянин.

    Сотрудники экстренных служб прибыли на место падения обломков, говорится в сообщении Собянина в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении восьми БПЛА.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 23:08 • Новости дня
    ПВО уничтожила несколько беспилотников на подлете к Воронежу

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбиты несколько беспилотников на подлете к Воронежу, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    Никто не пострадал, атака БПЛА не привела к разрушениям, сообщил Гусев в Telegram.

    Угроза атаки БПЛА сохраняется в Воронеже и Нововоронеже, а режим опасности атаки БПЛА введен по всей области. Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурными средствами противовоздушной обороны России сбиты 132 украинских беспилотника в период с 13.:00 до 20.00 мск.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 08:52 • Новости дня
    Российские военные уничтожили в воздушных дуэлях дроны ВСУ над Купянском

    Tекст: Вера Басилая

    Российские бойцы в воздушных дуэлях сбивают дроны Autel Robotics, применяя сетки с магнитами для эффективной нейтрализации беспилотников противника в районе Купянска, сообщил командир взвода БПЛА гвардейского Ленинградского мотострелкового полка в составе группировки войск «Запад» с позывным «Пол».

    Командир взвода БПЛА гвардейского Ленинградского мотострелкового полка с позывным «Пол» заявил, что российские операторы беспилотников успешно уничтожают вражеские дроны в воздушных боях над Купянском, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что для борьбы с дронами противника используются специальные сетки, этот способ назван наиболее эффективным.

    «После того, как сетка попадает в лопасти дрона противника, сетка заматывается, путается винт, и он падает. То есть, это на данный момент самый эффективный способ борьбы с дронами противника», – подчеркнул военный.

    Таким способом были сбиты вражеские дроны типа Autel Robotics EVO Max 4 Т либо N, которые Вооружённые силы Украины применяют на этом участке фронта.

    Ранее в Минобороны сообщили, что украинская армия пыталась подойти к освобожденному городу Купянск в Харьковской области, но не смогла.

    Глава пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров сообщал, что Купянск полностью находится под контролем российских военных.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 12:31 • Новости дня
    ВС России поразили аэродромную и портовую инфраструктуру ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотиками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение аэродромной и портовой инфраструктуре, используемой ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам производства ударных БПЛА, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб, снаряд американской РСЗО HIMARS и 472 беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 104 953 беспилотника, 640 ЗРК, 26 717 танков и других бронемашин, 1 634 боевые машины РСЗО, 32 153 орудия полевой артиллерии и минометов, 49 974 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили предприятия ВПК Украины.

    До этого они нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК и энергетики Украины. А ранее поразили использовавшиеся для ВСУ объекты портовой инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Захарова заявила о нежелании ЕС мира на Украине

    Захарова сообщила о ставке ЕС и Британии на эскалацию на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, европейские власти продолжают акцентировать внимание на поддержке Киева и эскалации конфликта, а не на поиске мира.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что Европа не рассматривает возможности для мира на Украине, передает ТАСС. По ее словам, западноевропейские покровители киевского режима из Евросоюза и Британии думают только о финансовых потоках, связанных с Киевом.

    Захарова уточнила: «Европейские, западноевропейские покровители киевского режима, прежде всего из Европейского союза и Британии, ни о каком мире не помышляют. Они помышляют о деньгах, которые они будут как бы перечислять киевскому режиму, а потом получать обратно». Она подчеркнула, что европейские власти продолжают делать ставку на эскалацию напряженности и на продолжение боевых действий «до последнего украинца».

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства выразила мнение, что такое поведение европейских стран обусловлено их расчетами на политическую поддержку противостояния России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Захарова назвала недостоверной публикацию агентства Bloomberg о том, что Россия якобы намерена внести изменения в план по Украине.

    До этого Bloomberg писало, что Россия рассматривает предложенный Киевом и Вашингтоном «мирный план» лишь как отправную точку переговоров.

    Захарова заявила, что для западных реваншистов у России всегда найдется своя «губозакаточная машинка».


    Комментарии (0)
