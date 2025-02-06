Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.0 комментариев
Новую лабораторию для летных проверок радиотехники представили на NAIS
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» показал новейшую лабораторию для летных проверок на NAIS
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представил лабораторию для летных проверок РТОП на NAIS, впервые использующую отечественное метрологическое оборудование.
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» продемонстрировал новейшую испытательную лабораторию для летных проверок радиотехнических средств на выставке NAIS. По словам представителя концерна Виталия Репина, лаборатория впервые в отечественной практике использует метрологическое оборудование и беспилотные системы отечественной разработки, сообщает ТАСС
Лаборатория предназначена для облета и контрольных измерений сигналов локальной контрольно-корректирующей станции (ЛККС), формирующей и передающей воздушным судам дифференциальные поправки к данным навигационных спутников GPS/ГЛОНАСС. Это оборудование является ключевым для обеспечения точной навигации воздушных судов при заходе на посадку и в зонах аэродромов.
Использование беспилотных воздушных судов позволяет значительно сократить сроки выполнения проверок и уменьшить финансовые затраты. Репин подчеркнул, что благодаря этому подходу, точность измерений повышается, а работы могут проводиться в автоматическом режиме, что делает их более эффективными и экономически обоснованными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Алмаз-Антей» решил продемонстрировать «Калибры» на военно-морском салоне «Флот-2024», ранее компания разработала экспортную версию системы «Комар» для борьбы с безэкипажными катерами, и планирует представить новейшие разработки для дронов на выставке NAIS-2025.