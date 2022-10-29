В Германии заподозрили инсценировку на кадрах со Штайнмайером из бомбоубежища под Черниговом

Колумнист Spiegel Фишер задал Штайнмайеру три неудобных вопроса после визита на Украину

Кадры из бомбоубежища под Черниговом с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером показались постановочными колумнисту Spiegel Томасу Фишеру, он счел, что чиновник был совершенно спокойным, а воздушная тревога была инсценировкой.

Колумнист Spiegel Томас Фишер обратил внимание на совпадение, по которому Штайнмайер перед объявлением тревоги под Черниговом оказался рядом с убежищем. Также, по его мнению, на кадрах президент выглядит совершенно спокойным, передает РИА «Новости».

Журналист задается вопросом, известила ли Германия Россию о приезде Штайнмайера на Украину. «Если нет, почему? Если да, что ответила Россия?» – добавил он.

Второй вопрос, который заинтересовал журналиста, касается того, был ли город в момент нахождения в бомбоубежище президента Германии атакован российской армией, и если да, то куда был нанесен удар и каков был ущерб, и почему СМИ не сообщали о серьезности и последствиях авианалета на Корюковку.

Третий вопрос – обсуждали ли немецкие и украинские власти возможность беседы Штайнмайера с жителями Корюковки в подвале.

Фишер потребовал от немецких властей дать ответы на все вопросы и подчеркнул, что остается непонятным, как и с какой целью инсценировали этот инцидент.

Журналист назвал очень неловкой ситуацию, при которой президент Германии выглядел бы как актер в украинской пропаганде, и пристыдил журналистов за участие в такой акции.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги.

До этого Штайнмайер неожиданно прибыл на Украину и гарантировал Киеву политическую, экономическую и военную помощь.