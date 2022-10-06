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Politico: Украина пересмотрела список желаний по военной помощи от Запада
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В преддверии зимы Киев проработал список желаний по военной помощи от западных стран, сделав акцент на новую систему противовоздушной обороны, сообщает американская газета Politico.
Как указывает издание Politico, новая система противовоздушной обороны стоит во главе списка из опасений, что президент Владимир Путин усилит «ракетные удары по гражданским объектам, когда линия фронта рухнет».
По мнению экс-главы НАТО Андерса Фог Расмуссена, стоит ожидать увеличения числа российских ракетных ударов по критически важной украинской инфраструктуре в ближайшие недели, по этой причине «нужно доставить все средства, которые нужны украинцам для защиты от ракетных атак со стороны России».
Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора сообщил главе Украины Владимиру Зеленскому о выделении Вашингтоном нового пакета военной помощи. Пакет включает в себя дополнительные вооружения и оборудование, в том числе четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 32 артиллерийские системы, боеприпасы и 200 единиц легкой бронетехники.
До этого вице-премьер Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что за три месяца Киев купил около тысячи беспилотников, потратив свыше 50 млн долларов.
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Киев ввел санкции против украинских звезд шоу-бизнеса и ТВ
СНБО Украины ввел санкции против Ани Лорак, регины Тодоренко и Анны Седоковой
Совет национальной безопасности Украины 30 сентября внес в санкционный список украинских музыкантов и деятелей шоу-бизнеса.
В санкционный список, одобренный СНБО, попали Анна Седокова, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Ани Лорак, сообщает Страна.ua
Ранее сообщалось, что СНБО, в частности, ввел санкции против российских предпринимателей Олега Дерипаска и Михаила Фридмана, украинского политика Виктора Медведчука и экс-президента Украины Виктора Януковича. Сообщается, что в список попали лица, «идущие в пакете синхронизации с санкциями ЕС».
Украинские военные пожаловались на приказы убивать мирных жителей и раненых
Украинские военные из 25-й бригады в видеообращении заявили, что командиры отдают им приказы о расстреле мирных жителей при заходе в населенные пункты.
Военные рассказали, что их командиры приказывают добивать раненых и убивать мирных жителей при занятии населенных пунктов. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».
Отмечается, что военнослужащие рассказали об этом только после того, как их бросили на передовой с приказом добить раненых, чтобы не проводить эвакуацию.
Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял, что в ВСУ есть практика расстреливать тех, кто отказывается идти в бой.
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В США обвинили Украину в убийстве Дугиной
New York Times: Разведка США пришла к выводу, что к убийству Дугиной причастна Украина
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Разведывательные службы США считают, что к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной могут быть причастны представители властей Украины, сообщила The New York Times.
Издание считает, что США якобы непричастны к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации или другой помощи, а Киев якобы не консультировался по этому вопросу с Вашингтоном, передает ТАСС.
Напомним, Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию, где останавливалась в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof. По данным СК, Вовк для наблюдения за Дугиной арендовала квартиру в Москве, в доме, где проживала российская журналистка.
Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, выступил с утверждением, что его дочь служила в вооруженных силах Украины (ВСУ), а не в украинском националистическом батальоне «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией)*.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что организаторам, заказчикам и исполнителям этого варварского преступления не может быть пощады. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев якобы не несет ответственности за убийство Дугиной.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему спецслужбы Украины выбрали убийцей женщину.
Названы условия отправки срочников на новые территории России
Военный эксперт Леонков: Отправка срочников на новые территории возможна лишь после завершения СВО
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Для размещения постоянных воинских частей на новых территориях и отправки туда срочников необходимо решить вопрос безопасности в этих регионах. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявления министра обороны об отсутствии планов отправлять срочников в зону СВО.
«Такое размещение – процесс небыстрый по ряду причин. Во-первых, это вопрос планирования. Сперва необходимо понять, какие конкретно гарнизоны там нужны», – рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.
«Второе, пожалуй, самое важное – безопасность. Вошедшие в состав России территории пока еще являются зоной боевых действий. Поэтому сначала нам надо их полностью освободить, отодвинуть так называемую границу безопасности – и только потом заводить туда регулярные части и срочников», – продолжил собеседник.
«Третье – фактор, связанный с переводом ополченцев Луганской и Донецкой народных республик в состав Вооруженных сил России. Это сопряжено с огромным массивом нормативной работы. И одномоментно сделать ее невозможно, такая работа займет несколько месяцев», – перечислил Леонков.
Эксперт также допустил, что в некоторых прибрежных городах на новых территориях Россия могла бы разместить временные морские базы и перепрофилировать местные аэродромы. «И только после окончания спецоперации они смогут получить статус постоянных. Не ранее», – уточнил Леонков.
«Но отправлять сейчас срочников даже в более-менее спокойные районы нельзя. Там до сих пор работают украинские диверсионные группы. Поэтому нам необходимо дождаться, пока уровень безопасности на новых территориях будет соответствовать российским стандартам. И только потом, например, будет реализован крымский сценарий в этом вопросе», – заключил Леонков.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что новых призывников не будут отправлять в подразделения, задействованные в СВО. Кроме того, по словам главы ведомства, срочники, заканчивающие службу, по окончании ее вернутся по домам.
Также Шойгу потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом для скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом, сообщается в Telegram-канале министерства.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Согласно указу президента, осенний призыв на срочную военную службу начнется в этом году в ноябре. В документе сказано, что призыв на военную службу граждан Российской Федерации необходимо осуществить до 31 декабря 2022 года. Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу, в количестве 120 тыс. человек.
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Во Франции заподозрили Зеленского в безумии из-за требований к России
Обозреватель Causeur Ройзман заподозрил у Зеленского исключительную болезненность психики из-за требований к России
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Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями о России показал исключительную болезненность своей психики, считает обозреватель французского издания Causeur Шарль Ройзман.
Как считает обозреватель французского издания, за словами Зеленского о возможности вести переговоры с Москвой об урегулировании конфликта «только после смены ее руководства» стоит нарциссическая мания величия актера, который нашел главную роль своей жизни, вдохновившись геополитикой международного соперничества и духом времени, благоприятствующим коллективному безумию, передает РИА «Новости».
Как считает колумнист, Зеленский – авантюрист, который отказывается от дипломатии и диалога, хочет развязать войну и втянуть в нее весь мир. «Разве этими словами он не признал исключительную болезненность своей психики?» – задал риторический вопрос автор материала, говоря о Зеленском.
Напомним, 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой народной республики, Луганской народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
В ходе выступления в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий президент РФ Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Президент напомнил, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам.
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В администрации Байдена сочли возможным захват Крыма Украиной
Daily Telegraph: Администрация президента США Байдена считает, что вооруженные силы Украины в состоянии захватить Крым
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Администрация президента США Джо Байдена полагает, что вооруженные силы Украины в состоянии захватить Крым в случае продолжения успешного контрнаступления в Херсонской области, сообщило британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на американских военных чиновников высокого ранга.
Как считает источник издания из числа высокопоставленных американских военных чиновников, темпы продвижения украинских войск в Херсонской области «обнадеживают». По его мнению, захват Крыма Украиной якобы «теперь вполне возможен, это нельзя сбрасывать со счетов», передает ТАСС.
Накануне посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал Соединенные Штаты участником конфликта на Украине. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой народной республики, Луганской народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
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Минобороны: За сутки на Николаево-Криворожском направлении ВСУ потеряли более 230 человек
Минобороны России: За сутки на Николаево-Криворожском направлении ВСУ потеряли более 230 человек
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Украинские военные за сутки на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 230 человек личного состава, четыре танка и две самоходные гаубицы «Гвоздика», сообщило Минобороны России.
«Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 230 человек личного состава, четыре танка, 18 боевых бронированных машин, две самоходные гаубицы «Гвоздика», два миномета и 20 автомобилей», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
На Купянском направлении, у поселков Шиповатое, Шевченково и Петровка в Харьковской области, уничтожено до 100 бойцов ВСУ и 13 единиц военной техники. У населенных пунктов Першотравневое и Орлянское Харьковской области ВСУ потеряли 15 человек убитыми и до 40 ранеными, уничтожено семь броневиков и пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами.
На Краснолиманском направлении у населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области и Редкодуб ДНР уничтожено более 90 бойцов ВСУ и семь единиц бронетехники 93-й механизированной бригады ВСУ.
«Кроме того, огнем артиллерии в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское ДНР уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы общей численностью 21 боевик. На Лисичанском направлении в результате огневого поражения позиций 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное и Яковлевка уничтожено до 70 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами», – указали в министерстве.
На Андреево-Криворожском направлении российские военные удерживают позиции, отражая атаки противника. У Новой Каменки Херсонской области уничтожено до 30 бойцов ВСУ, два танка и четыре БМП.
У поселка Дудчаны в Херсонской области массированными ударами ВКС России по подразделениям 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожены свыше 120 военнослужащих, два танка и восемь броневиков.
«Уничтожено шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Андреевка и Вишневое Запорожской области, Белокузьминовка ДНР и Новоалександровка Николаевской области», – заключили в ведомстве.
Во вторник российские военные поразили производственные цеха ремонта авиационной техники на заводе «Мотор Сич».
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Путин поручил передать Запорожскую АЭС в федеральную собственность
Президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС
Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором распорядился принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС (ЗАЭС).
«Правительству России обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности», – говорится в приказе, опубликованном на портале правовой информации.
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работали шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, сейчас на станции остаются два наблюдателя.
Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы.
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Путин: Результаты референдумов на новых территориях порадовали и удивили
Президент Владимир Путин назвал не подлежащими никакому сомнению результаты референдумов на новых территориях
Итоги референдумов на новых территориях России абсолютно прозрачны и объективны, они не подлежат никакому сомнению, заявил президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
По словам президента России, результат (референдумов) более чем убедительный, он абсолютно прозрачный и не подлежащий никакому сомнению, передает ТАСС. «Это объективные данные настроения людей», – подчеркнул Путин.
Путин рассказал также, что результаты референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях его порадовали и удивили.
«Все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить. И такой результат, уверяю вас, и я думаю, что в этом и наблюдатели убедились, не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать либо что-то добавлять. Мы для себя решили, и я для себя решил: будет так, как люди захотят. Как люди выскажутся, так мы и сделаем», – отметил российский лидер.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
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Российские войска дали отпор ВСУ в Херсонской области
Замглавы Херсонской области Стремоусов: Наступление ВСУ на севере региона остановлено
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Украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено на рубежах обороны, сообщил в четверг заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов заявил РИА «Новости», что в Херсонской области никто никуда не отступает, наступление ВСУ в северной части региона остановлено. Стремоусов отметил, что благодаря слаженной работе Министерства обороны России и Росгвардии на Херсонском направлении все под контролем, никакой паники нет.
Украинская армия заняла ряд прифронтовых сел Херсонской области, которые входили в серую зону, со стороны Криворожского направления, а со стороны Николаевского направления, благодаря выстроенным рубежам обороны, все их попытки атаковать заканчиваются разгромом на подступах, рассказал Стремоусов.
Кирилл Стремоусов рассказал ТАСС, что ВСУ используют на херсонском направлении очень большое количество техники из стран НАТО. Он уточнил, что у украинских военных очень большое количество натовской техники, в том числе «турецкие какие-то машины, какие-то танки у них». Стремоусов подчеркнул, что «ВСУ превосходят по количеству людей. Но наши парни, солдаты, стоят насмерть».
Ранее Глава Чечни Кадыров сообщил о наступательных действиях батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» на территории Донецкой народной республики и Херсонской области.
Немцы не согласились с результатами опроса о вступлении Украины в ЕС
Читатели немецкой газеты Die Welt не согласились с результатами опроса о вступлении Украины в ЕС
Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали результаты опроса международного Фонда Bertelsmann о вступлении Украины в ЕС.
По данным издания, вступление Украины в ЕС якобы поддерживает большинство европейцев. В Польше «за» высказались 84%, а в Германии и Франции – 60%, передает РИА «Новости».
«Украина даже близко не соответствует критериям вступления. ЕС вызывает к себе еще меньше доверия, чем уже сейчас», – отметил Lutz G.
«Странно, меня никто не спрашивал, и люди, с которыми я общаюсь, категорически против вступления Украины в ЕС», – написал Frank W.
Еще один читатель под ником Ute R заявил, что уже давно не верит опросам Фонда Bertelsmann. Кто-то предложил поставить вопрос иначе – какую часть дохода европейцы готовы отдать Украине.
Ранее Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. В Кремле заявили, что будут относиться к этому вопросу с повышенным вниманием.
Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
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Обрадор возмутился идеей присудить Зеленскому Премию мира
Президент Мексики Обрадор раскритиковал выдвижение Зеленского на Нобелевскую премию мира
Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил с критикой предложения кандидатуры президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира.
Обрадор в ходе пресс-конференции в Национальном дворце напомнил, что международные организации от Европарламента предлагают кандидатов на Нобелевскую премию мира, передает РИА «Новости».
«Вне зависимости от того, кого мы поддержим, как может один из участников военного конфликта получить Нобелевскую премию мира? Что? Разве нет других, кто борется за мир? Почему не Папа Франциск или сам генсек ООН?» – добавил он.
Ранее Европейские политики попросили продлить сроки выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира для номинирования президента Украины Зеленского.
В январе бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую номинировали на Нобелевскую премию мира в 2022 году.
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Боррель назвал условия для дипломатического решения ситуации на Украине
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о готовности к дипломатическому решению по Украине, если позволят обстоятельства
Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС планирует в середине октября запустить миссию по подготовке украинских военных, но при этом заверил о готовности ЕС добиваться дипломатического решения конфликта на Украине, если «позволят обстоятельства».
«В то же время мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства позволят сделать это конструктивно», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Борреля.
Он добавил, что 17 октября появится возможность формально запустить тренировочную миссию для ВС Украины.
Ранее Боррель заявил, что конфликт на Украине переходит в опасную фазу из-за якобы растущей угрозы применения ядерного оружия на фоне «перехода в наступление украинских вооруженных формирований».
Генерал сравнил сводки Минобороны с сообщениями Совинформбюро 1941 года
Глава комитета по обороне Госдумы Картаполов указал на недостатки информации о военных действиях на Украине
Попытки замолчать реальное положение дел отдельными руководителями об обстановке в зоне спецоперации могут привести к дефициту доверия российских граждан, заявил глава думского комитета по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.
Некоторые руководители пытаются замолчать различную информацию, начиная от обстановки в зоне боевых действий и заканчивая нехваткой формы, заявил Картаполов в эфире «Вести ФМ», сообщается на портале «Смотрим».
Депутат пояснил, что читал сводки Совинформбюро за несколько месяцев 1941 года, когда немцы прорывались к Москве. «В каждой сводке говорили о том, что где-то мы отходим, где-то упорно отражаем атаки превосходящих сил противника, где-то мы оставили населенные пункты, но в каждой сводке говорили, что бригада такого-то товарища совершила то-то, наши славные летчики сбили 10 самолетов противника. И люди, которые слышали и читали эти сводки, понимали, что есть опасность для нашей Родины, потому что враг на нашей земле», – указал он.
Генерал-полковник отметил, что сейчас враг также на российской земле, и речь не только о новых регионах, поскольку почти все приграничные села Белгородской области разрушены.
«Город Валуки находится под постоянным огневым воздействием. А мы узнаем от кого угодно – от губернатора, от владельцев Telegram-каналов, военкоров, а больше никого. Сводки Минобороны практически не меняют своего содержания. А народ знает. И здесь начинается главная проблема. У нас народ неглупый. Он видит, что ему не считают нужным говорить правду. Хотя бы ее часть. Это может привести к потере кредита доверия. Что касается мобилизации – здесь такая же картина», – заключил он.
В среду Картаполов заявил, что российским военным следует обратить внимание на инженерную подготовку ВСУ и на средства разведки, которые должны помогать «вскрывать объекты» противника на всю глубину построения.
Названы основные проблемы по снабжению тыла армии России
Генерал Гурулев: Исправить ситуацию со снабжением российской армии можно за три месяца
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Федеральный бюджет ежегодно выделял Минобороны столько денег, сколько запрашивало ведомство. И не очень понятно, на что они были потрачены. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев, комментируя призыв глав двух думских комитетов разобраться с проблемами снабжения тыла нашей армии.
«Основная проблема заключается в том, что сейчас просто не существует того количества имущества, которое необходимо для обеспечения первого этапа мобилизации. Это касается также техники и ресурсов для ремонтных работ. И теперь главы регионов вынуждены за счет местного бюджета закупать все необходимое для снаряжения бойцов», – рассказал Андрей Гурулев, член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса.
«При этом федеральный бюджет ежегодно выделял на материально-техническое обеспечение (МТО) те суммы, которые запрашивало Минобороны. И никакого уменьшения финансирования не было. Поэтому и возникает вопрос – где имущество?» – вопрошает депутат.
Решить проблему одномоментно не получится, утверждает собеседник. «Первое, что надо было сделать, уже сделано – заменен замминистра по МТО. Теперь это место занимает достойный генерал Мизинцев, способный наладить необходимые процессы. Далее нам надо заключить прямые контракты с предприятиями, чтобы в максимально сжатые сроки получить все необходимое. Деньги на это есть. И в течение месяцев трех мы уже увидим результаты», – предполагает генерал.
«Эту волну мобилизованных мы, конечно, оденем, обуем и снарядим. У нас другого выхода просто нет. Но с учетом обстановки в мире, я не исключаю, что это не последняя волна мобилизации. И сейчас важно все отточить и наладить работу всех механизмов, чтобы они работали как часы», – заключил Гурулев.
Ранее председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла. На этом фоне ФАС решила изучить обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение.
Кроме того, Андрей Картаполов в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что попытки замолчать реальное положение дел отдельными руководителями об обстановке в зоне спецоперации могут привести к дефициту доверия российских граждан.
Он пояснил, что читал сводки Совинформбюро за несколько месяцев 1941 года, когда немцы прорывались к Москве. «В каждой сводке говорили о том, что где-то мы отходим, где-то упорно отражаем атаки превосходящих сил противника <...> Люди, которые слышали и читали эти сводки, понимали, что есть опасность для нашей Родины, потому что враг на нашей земле».
Генерал-полковник отметил, что сейчас враг также на российской земле, и речь не только о новых регионах, поскольку почти все приграничные села Белгородской области разрушены.
«Сводки Минобороны практически не меняют своего содержания. А народ знает. И здесь начинается главная проблема. У нас народ неглупый. Он видит, что ему не считают нужным говорить правду. Хотя бы ее часть. Это может привести к потере кредита доверия», – подчеркнул Картаполов.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
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