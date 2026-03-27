Tекст: Дмитрий Зубарев

Захарова заявила в эфире колумбийского радио Caracol, что срок пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины давно истек, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что даже на Украине нет понимания, как сейчас характеризовать его статус, поскольку его мандат завершился.

Захарова добавила: «Срок пребывания Зеленского во власти давно истек. Никто даже на Украине не знает, как характеризовать это президентство, поскольку мандат уже закончился».

Она также отметила, что, по ее мнению, Зеленский узурпировал власть на Украине и не собирается с ней расставаться. Захарова заявила: «Очевидно, что этот человек узурпировал власть, не хочет ее отдавать. Готов ввергнуть свой народ в еще более ужасные трагедии, чтобы сохранить власть».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года.

В 2024 году Украина осталась без легитимного главы государства по итогам истечения срока его полномочий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о противоречащем Конституции Украины пребывании Зеленского во главе государства как о захвате власти.