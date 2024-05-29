Спикер Госдумы Володин обвинил Зеленского в совершении государственного преступления

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он отметил, что в соответствии с нормами конституции Украины исполнение обязанностей президента Украины должно возлагаться на председателя Верховной рады до избрания нового президента.

Володин подчеркнул, что из-за отказа председателя исполнять свои обязанности экс-президент Зеленский продолжает находиться на этой должности, что противоречит Конституции Украины и является захватом власти.

Спикер Госдумы также добавил, что, согласно конституции Украины, продление полномочий президента возможно только через новые выборы, а все иное является государственным преступлением.

Кроме того, политик заметил, что главы иностранных государств также оказались в сложном положении, так как встречаться с экс-президентом Зеленским они могут, однако международные соглашения и договоры с ним юридической силы иметь не будут.

Это несет в будущем риски невозврата денежных средств и многие другие проблемы», – заключил он.

Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что «конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано», поэтому «единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер». Полномочия Зеленского как президента истекли в ночь на 21 мая.

Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась.

