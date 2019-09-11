В Конгрессе США обещали спонсировать Украину вопреки воле Трампа

Конгресс США восстановит предоставление Украине финансовой помощи в размере 250 млн долларов, если президент США Дональд Трамп примет решение о ее блокировке, заявил сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон.

«Если он решит не тратить эти деньги (на помощь Украине – прим. ВЗГЛЯД), то я действительно полностью уверен, что Конгресс на двухпартийной основе распорядится их выделить», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters слова Джонсона.

Он выступил на совместной пресс-конференции с Крисом Мерфи (сенатор-демократ, от штата Коннектикут) по итогам их поездки на Украину, в Сербию и Косово.

Он добавил, что перед его поездкой по странам Европы Трамп в личном разговоре выразил мнение, что помпомогать Украине должна Европа как непосредственный сосед.

В свою очередь Мерфи заявил, что официальные лица Украины не понимают причин отказа США в предоставлении им финансовой помощи.

«Несмотря на то, что президент делает, Конгресс США с вами», – сказал Джонсон.

Напомним, издание Politico сообщило, что Трамп отдал распоряжение о проведении пересмотра военной помощи Украине со стороны США. По словам источника издания в Белом доме, Трамп хочет убедиться, что 250 млн долларов, которые США выделили Украине в 2019 финансовом году в качестве военной помощи, используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов.

В конце августа украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет стоять перед США с протянутой рукой.

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