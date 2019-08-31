Зеленский отказался идти к Трампу «с протянутой рукой»

Украина не будет стоять перед США с протянутой рукой, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что для Украины США являются «стратегическим партнером во многих областях». В частности, речь идет об «экономике, энергетике, безопасности энергетического сектора, независимости, ОПК».

От США, по словам президента Украины, «очень многое зависит» передает ТАСС со ссылкой на «1+1».

Зеленский заявил, что с главой американского государства Дональдом Трампом нужно провести встречу, «познакомиться, посмотреть в глаза», а также узнать у США, что «их интересует» на Украине. В ответ Киев сообщит, что ему требуется от Вашингтона.

«Мы не будем стоять с протянутой рукой, мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешевые деньги», – заявил президент Украины.

Зеленский сказал, что его страна должна стать «сильной и независимой».

Кроме того, остаются «вопросы международных отношений, вопросы о прекращении войны».

«Ожидаем их поддержку, но они откровенно поддерживают», – заявил Зеленский.

Зеленский назвал Украину «сильным государством», где «идет война». По его словам, на Украине «очень хорошие люди, и не глупее любой Америки», передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщали, что Трамп рассматривает возможность остановки военной помощи Украине, планировавшейся в размере 250 млн долларов.

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