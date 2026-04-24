Разработчик чат-бота ChatGPT представил модель GPT-5.5
OpenAI выпустила новую модель GPT-5.5
Американская компания OpenAI, создавшая чат-бота ChatGPT, презентовала новую серию моделей продукта - GPT-5.5, говорится в релизе компании.
«Мы выпускаем GPT-5.5, нашу самую умную и интуитивно понятную модель на сегодняшний день, что является следующим шагом к новому способу выполнения работы на компьютере», – подчеркнул разработчик.
Обновленная версия стала быстрее обрабатывать команды, эффективнее писать код и искать информацию в интернете. Искусственный интеллект способен анализировать документы, работать с программным обеспечением и выполнять множество функций в автономном режиме. Кроме того, система умеет планировать сложные многоэтапные задачи и проверять итоговый результат, передает РИА «Новости».
Особое внимание создатели уделили безопасности, внедрив комплекс защиты от киберпреступлений. Нейросеть уже доступна подписчикам тарифов Plus, Pro, Business и Enterprise в сервисах ChatGPT и Codex, а в скором времени появится и в API.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2025 новая модель искусственного интеллекта GPT-5 для ChatGPT стала доступна для всех пользователей. В начале 2026 года пресс-служба организации объявила о выводе из эксплуатации четырех устаревших версий нейросети.