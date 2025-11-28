  • Новость часаВ Госдуме предложили ввести «период охлаждения» при покупке жилья
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Прибалтика и Финляндия не выдержали санкций против России
    Михалков осудил воскрешение актеров через ИИ
    Милонов предложил лично отвести в школу переехавшую в Россию девочку из Казахстана
    В Рыбном союзе дали рекомендации по заморозке и разморозке красной икры
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    Орбан вылетел в Москву на встречу с Путиным
    Трампа рассмешило число ледоколов у России и США
    Депутаты предложили выпустить банкноту номиналом 10 тыс. рублей
    Захарова призвала вызывать санитаров для «врунгильды» Каллас
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    0 комментариев
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    3 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    4 комментария
    28 ноября 2025, 09:48 • Новости дня

    Кремль подтвердил встречу Путина и Орбана в Москве

    Песков подтвердил встречу Путина и Орбана в Москве в пятницу

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече между Владимиром Путиным и премьером Венгрии Виктором Орбаном в Москве.

    Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном состоится в пятницу в Москве, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что такая встреча запланирована на сегодня.

    «Да, мы можем подтвердить», – заявил Песков.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.


    27 ноября 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине

    Путин: Конфликт на Украине прекратится после ухода ВСУ с занимаемых территорий

    Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине прекратятся только в случае ухода войск Украины с занимаемых ими территорий.

    Путин подчеркнул: «Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем», передает РИА «Новости».

    Глава государства сделал это заявление на пресс-подходе по итогам визита в Бишкек. Российский лидер находится в Киргизии с 25 по 27 ноября, где в рамках государственного визита встретился с лидером Киргизии Садыром Жапаровым и провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе визита Путин также принял участие в саммите ОДКБ.

    Ранее Путин предупредил, что при отказе Киева от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.

    Комментарии (13)
    27 ноября 2025, 17:32 • Новости дня
    Путин спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении

    Путин: ВС России могут обрушить фронт ВСУ на Запорожском направлении

    Путин спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин допустил возможность обрушения линии фронта украинских войск на Запорожском направлении.

    Он отметил активные действия группировки российских войск «Днепр» и стремительное продвижение группировки «Восток», передает ТАСС.

    «Войска группировки «Восток» весь укрепрайон ВСУ практически обходят с севера. Против них с одной стороны стоит наша группировка «Днепр», а группировка «Восток» обходит их с севера. И это может привести к обвалу фронта на этом участке [на Запорожском направлении]», – сказал он.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что освобождение населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области открывает для ВС России возможности продвижения сразу на двух направлениях. Наиболее эффективным может оказаться заход с тыла в Запорожскую область.

    Ранее на Запорожском направлении нашли десятки тел украинских военных.

    Комментарии (12)
    27 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 17:14 • Новости дня
    Путин отверг слухи о попадании Лаврова в опалу
    Путин отверг слухи о попадании Лаврова в опалу
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отверг слухи о том, что министр иностранных дел Сергей Лавров якобы оказался в опале.

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Бишкек прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о якобы снижении доверия властей к главе МИД Сергею Лаврову, передает ТАСС. Он решительно опроверг подобные утверждения.

    «Чушь это какая-то. Ни в какую опалу он не попал, у него свой график работы. Он доложил мне, сказал, чем он будет заниматься, в какое время. Он этим и занимается. Готовится к встрече с американскими партнерами», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтвердил планы визита американской делегации в Москву на следующей неделе.

    Комментарии (5)
    27 ноября 2025, 11:01 • Новости дня
    Путин предложил странам ОДКБ вооружиться российским оружием
    Путин предложил странам ОДКБ вооружиться российским оружием
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Москва предлагает странам – участникам ОДКБ начать масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники, прошедшей испытания в реальных боевых условиях, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, Россия предлагает Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) масштабную программу оснащения коллективных сил современными вооружениями, которые доказали свою эффективность в реальных боевых действиях, передает ТАСС.

    Эту инициативу озвучил президент Владимир Путин на саммите объединения, отметив, что Москва сосредоточит свои усилия на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами.

    «Россия будет и далее плотно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ. Основные усилия сосредоточим на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами», – подчеркнул глава государства. По его словам, предлагается запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современной военной техникой.

    Кроме того, во время председательства Москвы в ОДКБ в 2026 году планируется приступить к совместной подготовке новой антитеррористической стратегии. Путин отметил, что Россия вместе с партнерами продолжит работу по выявлению и ликвидации международных террористических группировок, а также по пресечению каналов их финансирования.

    Особое внимание, по мнению Путина, требует развитие авиационных сил и системы противовоздушной обороны ОДКБ. Президент подчеркнул важность совершенствования этих направлений для повышения общей безопасности стран-участниц организации.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил провести в 2026 году международный экспертный форум по вопросам архитектуры равной и неделимой безопасности Евразии.

    Саммит ОДКБ проходит под председательством Киргизии с участием президентов России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Белоруссии.

    Комментарии (11)
    27 ноября 2025, 17:25 • Новости дня
    Путин сообщил о полном окружении Красноармейска и Димитрова
    Путин сообщил о полном окружении Красноармейска и Димитрова
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские вооруженные силы удерживают большую часть Красноармейска, а в Димитрове противник оказался отрезанным и начал терять контроль над территорией, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин заявил о полном окружении Красноармейска и Димитрова, передает ТАСС. По его словам, российские войска контролируют семьдесят процентов территории Красноармейска, повторяя опыт операции в Купянске.

    Путин подчеркнул: «Красноармейск и Димитров полностью окружены. Так же, как в свое время Купянск. 70% территории Красноармейска находится в руках российских вооруженных сил. На юге города Димитрова группировка противника отсечена. Она рассекается так по всему городу, и наши войска переходят к ее планомерному уничтожению».

    Он добавил, что на южных рубежах города Димитрова противник оказался отсечен и утрачивает координацию, российские подразделения занимаются его ликвидацией в рамках намеченных планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли значительную часть Красноармейска, где части Вооруженных сил Украины оказались в котле. Военнослужащие России продолжают боевые действия в Красноармейске, включая штыковые атаки на окраинах города. Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Иванополье в Донецкой народной республике.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 17:04 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия готова юридически закрепить отсутствие планов агрессии против ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил готовность оформить юридически или любым иным способом отказ страны от агрессивных действий в отношении Европы.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны официально зафиксировать намерение не нападать на европейские государства, передает ТАСС. Он отметил, что несмотря на отсутствие таких планов у России, в западном обществе активно формируется противоположное мнение, и многие граждане стран Европы напуганы подобными утверждениями.

    Путин подчеркнул, что Россия готова оформить гарантии отсутствия агрессивных намерений «как угодно». «Если они напугали своих граждан и те хотят услышать, что мы не собираемся и у нас нет никаких агрессивных планов в отношении Европы, пожалуйста: мы готовы это зафиксировать как угодно», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО и Европейский союз продолжают политику по усилению напряженности в Балтийском регионе.

    Евросоюз готовит свою экономику и инфраструктуру к возможному военному столкновению с Россией.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о целенаправленной подготовке западных стран к военному конфликту и увеличении военных бюджетов.

    Комментарии (15)
    27 ноября 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин сообщил о визите американской делегации в Москву на следующей неделе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подтвердил планы визита американской делегации в Москву на следующей неделе.

    «На следующей неделе американская делегация должна приехать в Москву», – заявил он журналистам, передает ТАСС.

    В четверг Путин заявил, что Соединенные Штаты не представляли России проектов договора по украинскому вопросу.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске. Путин допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 01:31 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    При повторении ситуации в Купянске на других направлениях СВО украинским военным придется пойти на сворачивание фронта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Киргизию и саммита ОДКБ.

    «Здесь и кроются различия между теми на Западе, кто хочет добиться мира и как можно быстрее, даже ценой каких-то взаимных уступок, в том числе с украинской стороны. Потому что если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на тех участках, о которых сейчас сказал, то сворачивание фронта будет неизбежным», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Напомним, ранее Путин предупредил Киев о том, что при отказе от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.

    Купянск в Харьковской области 20 ноября перешел под контроль российских войск. Минобороны впервые показало кадры освобождения города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении и заявил, что Купянск полностью находится в руках военных России.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 17:42 • Новости дня
    Путин: Признание Крыма и Донбасса будет темой переговоров с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юридическое признание Крыма и Донбасса частью России должно обсуждаться в рамках российско-американских переговоров, сообщил президент Владимир Путин.

    Комментируя положение о только фактическом признании Крыма и Донбасса в «мирном плане» США, российский лидер подчеркнул, что вопрос юридического признания этих территорий остается одним из ключевых для российской стороны, передает ТАСС.

    «Это и должно быть предметом переговоров с американской стороной», – заявил глава государства.

    Издание Politico писало, что американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей.

    Британия, Германия и Франция подготовили альтернативный проект, согласно которому территориальные переговоры будут идти по линии боевого соприкосновения после прекращения огня.

    Комментарии (4)
    27 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин о мирном соглашении по Украине: Проектов договора не было
    Путин о мирном соглашении по Украине: Проектов договора не было
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты не представляли России проектов договора по украинскому вопросу, заявил президент Владимир Путин.

    «Значит, по поводу проекта договора. Ну, проектов договора не было. Был набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно», – подчеркнул глава государства, общаясь с журналистами, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске. Путин допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о сокращении мирного плана по Украине до 22 пунктов.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 17:37 • Новости дня
    Путин: Купянск полностью находится в руках военных России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Группировка противника в Купянске полностью ликвидирована, а сам город находится под контролем российских вооруженных сил, заявил президент России Владимир Путин.

    «Сейчас, как известно, группировка противника там (в Купянске – прим. ВЗГЛЯД) полностью ликвидирована, город полностью в наших руках», – отметил глава государства, общаясь с журналистами, передает РИА «Новости».

    Путин сейчас находится с рабочим визитом в Бишкеке, где проводит встречи на высшем уровне с 25 по 27 ноября.

    Ранее Путин сообщил, что российские вооруженные силы удерживают большую часть Красноармейска, а в Димитрове противник оказался отрезанным и начал терять контроль над территорией.

    В пятницу последние выжившие бойцы ВСУ признали потерю Красноармейска.

    Напомним, глава Генерального штаба Валерий Герасимов доложил, что Вооруженные силы России освободили Купянск в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 17:22 • Новости дня
    Путин: Договориться с Украиной невозможно юридически
    Путин: Договориться с Украиной невозможно юридически
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, в том числе по территориальным вопросам, но сейчас это невозможно юридически со стороны Киева, заявил президент России Владимир Путин.

    «Конечно, мы хотим договориться в конечном счете с Украиной. Но это сейчас просто практически невозможно, невозможно юридически. От них, кто может, кто хочет – тот пусть и ведет переговоры», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он уточнил, что Москва настаивает на международном признании положений будущего урегулирования основными мировыми игроками. Он подчеркнул, что для России важно юридическое закрепление любых достигнутых решений.

    Ранее Путин указывал, что глава киевского режима Владимир Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы.

    Комментарии (75)
    27 ноября 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин: Спецслужбы России и Украины всегда были в контакте

    Путин заявил о взаимодействии спецслужб России и Украины по военнопленным

    Путин: Спецслужбы России и Украины всегда были в контакте
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что спецслужбы России и Украины всегда поддерживали связь друг с другом.

    По его словам, взаимодействие между ведомствами продолжалось даже в самые сложные периоды, и в настоящее время контакты сохраняются, передает РИА «Новости».

    «Наши спецслужбы, российские и украинские, всегда находились в контакте друг с другом даже в самые тяжелые времена, и сейчас они находятся. Чем они занимаются? Решением ряда гуманитарных вопросов, прежде всего это связано с обменом военнопленными», – сказал он.

    Ранее взятый в плен в Красноармейске украинец призвал сослуживцев сдаваться.

    Группа украинских солдат вышла с белыми флагами и сложила оружие в районе Красноармейска.

    Бойцы российской группировки войск «Восток» в населенном пункте Тихое Днепропетровской области взяли в плен восемь военных ВСУ, оставшихся без патронов.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 16:40 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России построить АЭС малой мощности в Киргизии

    Путин: Россия готова построить АЭС малой мощности в Киргизии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова приступить к строительству атомной электростанции малой мощности в Киргизии, если Бишкек одобрит этот проект, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства уточнил, что пока строительство подобных станций реализует только Россия, несмотря на заявления других государств о готовности выполнять такие проекты, передает РИА «Новости».

    «У нас есть в планах, возможно, строительство атомных электростанций малой мощности. Напомню еще раз, Россия – единственная страна в мире, которая осуществляет такие проекты. Многие говорят о том, что готовы были бы это делать, но делаем пока только мы. И если Кыргызстан примет такое решение, здесь наши коллеги в контакте друг с другом находятся, мы реализуем эти проекты», – сказал Путин.

    На прошлой неделе Путин принял участие в церемонии установки корпуса реактора на АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Он заявил, что возведение АЭС «Эль-Дабаа» в Египте при участии российских специалистов продвигается успешно. Президент Египта поблагодарил Россию за строительство АЭС.

    В сентябре Россия и Иран подписали соглашение о строительстве АЭС «Хормоз».

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 16:56 • Новости дня
    Путин допустил, что инициативы США по Украине лягут в основу соглашений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в целом не возражает против того, чтобы список предложенных США пунктов по урегулированию ситуации на Украине лег в основу дальнейших переговоров, сообщил президент Владимир Путин.

    «В целом мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей», – сказал он в ходе общения с журналистами, передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине. Он допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине.

    Российский лидер также сообщил, что Соединенные Штаты не представляли России проектов договора по украинскому вопросу, а только список вопросов.

    Комментарии (2)
    Главное
    Власти ДНР заявили о большом числе раненных солдат ВСУ в Димитрове
    Военкор Пегов сообщил о масштабных потерях ВСУ в Красноармейске
    В западной Украине подожгли синагогу
    Трамп обругал журналистку за вопрос о нападении афганца на нацгвардейцев
    Афганистан предложил России рабочих для сельского хозяйства
    В России за 2025 год открыли 200 новых месторождений полезных ископаемых
    В Госдуме заявили об эффекте «дела Долиной» с возвратом квартир

    Прибалтика и Финляндия не выдержали санкций против России

    Экономики стран Балтии и Финляндии испытывают серьезное напряжение из-за собственных европейских санкций. К ним больше не ездят туристы, бизнес не инвестирует, порты и автомобильные компании теряют грузы. Жить без российских туристов, инвесторов и бизнесменов оказалось не так-то просто. Поэтому они просят денег на возмещение потерь от антироссийских санкций. Подробности

    Перейти в раздел

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Перейти в раздел

    Как родились героические традиции морской пехоты России

    27 ноября исполняется 320 лет одному из наиболее героических родов войск Военно-морского флота – российской морской пехоте. Морпехи заработали свою легендарную репутацию еще во времена Петра Первого, подтвердили ее в Великую Отечественную – и укрепляют прямо сейчас, на полях украинской спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    В Гвинее-Бисау столкнулись советская военная школа и Елисейский дворец

    В одной из наиболее дружественных к России африканских стран – Гвинее-Бисау – произошел очередной за последнее время военный переворот. Почему сам этот переворот выглядит опереточным, при чем здесь влияние жены президента страны – и каковы могут быть политические последствия этих событий для интересов России? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа придумала, чем дать России взятку

      Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации