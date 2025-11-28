28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.0 комментариев
Кремль подтвердил встречу Путина и Орбана в Москве
Песков подтвердил встречу Путина и Орбана в Москве в пятницу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече между Владимиром Путиным и премьером Венгрии Виктором Орбаном в Москве.
Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном состоится в пятницу в Москве, передает ТАСС.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что такая встреча запланирована на сегодня.
«Да, мы можем подтвердить», – заявил Песков.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.