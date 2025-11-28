Кремль подтвердил встречу Путина и Орбана в Москве

Путин предложил странам ОДКБ вооружиться российским оружием

Tекст: Вера Басилая

По словам Путина, Россия предлагает Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) масштабную программу оснащения коллективных сил современными вооружениями, которые доказали свою эффективность в реальных боевых действиях, передает ТАСС.

Эту инициативу озвучил президент Владимир Путин на саммите объединения, отметив, что Москва сосредоточит свои усилия на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами.

«Россия будет и далее плотно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ. Основные усилия сосредоточим на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами», – подчеркнул глава государства. По его словам, предлагается запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современной военной техникой.

Кроме того, во время председательства Москвы в ОДКБ в 2026 году планируется приступить к совместной подготовке новой антитеррористической стратегии. Путин отметил, что Россия вместе с партнерами продолжит работу по выявлению и ликвидации международных террористических группировок, а также по пресечению каналов их финансирования.

Особое внимание, по мнению Путина, требует развитие авиационных сил и системы противовоздушной обороны ОДКБ. Президент подчеркнул важность совершенствования этих направлений для повышения общей безопасности стран-участниц организации.

Ранее президент России Владимир Путин предложил провести в 2026 году международный экспертный форум по вопросам архитектуры равной и неделимой безопасности Евразии.

Саммит ОДКБ проходит под председательством Киргизии с участием президентов России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Белоруссии.