Песков: Путин и Орбан после встречи не планируют пресс-подход
В Кремле состоятся переговоры между российским президентом и премьер-министром Венгрии, которые, как ожидается, пройдут после 13.00 по московскому времени, пресс-подход не запланирован, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путин встретится с Орбаном в Кремле после 13.00, передает ТАСС.
Переговоры пройдут без последующего пресс-подхода, сообщил Дмитрий Песков.
На вопрос, будут ли публичные комментарии или пресс-подход после встречи, он ответил, что будут какие-то первые ремарки в открытой части с двух сторон.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече между Владимиром Путиным и Виктором Орбаном в Москве в пятницу.