Песков:Путин и Орбан после встречи не планируют пресс-подход

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Путин встретится с Орбаном в Кремле после 13.00, передает ТАСС.

Переговоры пройдут без последующего пресс-подхода, сообщил Дмитрий Песков.

На вопрос, будут ли публичные комментарии или пресс-подход после встречи, он ответил, что будут какие-то первые ремарки в открытой части с двух сторон.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече между Владимиром Путиным и Виктором Орбаном в Москве в пятницу.