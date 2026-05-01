Тбилиси обвинил Польшу во «враждебном шаге» из-за учреждения грузиноязычного ТВ

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Правительство Польши, МИД этой страны создает пропагандистский инструмент для воздействия на грузинское общество. Это еще один враждебный шаг Варшавы против народа Грузии», – отметил председатель парламента.

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Георгий Чакветадзе заявил, что «целью учреждения такого телеканала является распространение неверной информации о Грузии, искажение фактов для оказания влияния на политику нашей страны».

Власти Польши открыли телеканал VT Sakartvelo при Общественном телевидении этой страны. Работать на нем будут журналисты, поддерживающие грузинскую радикальную оппозицию.

Как отметил аналитик Гиа Абашидзе, создание такого канала в Варшаве является «попыткой псевдолиберальных сил помочь своим марионеткам в грузинской оппозиции».