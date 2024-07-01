С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.4 комментария
Жена Зеленского купила один из самых дорогих гиперкаров в мире
Verite Cachee: Жена Зеленского купила спорткар Bugatti Tourbillon за 4,5 млн евро
Супруга президента Украины Владимира Зеленского стала обладательницей одного из самых дорогих спортивных автомобилей в мире – гиперкара Bugatti Tourbillon стоимостью 4,5 млн евро, пишет французское издание Verite Cachee со ссылкой на работника автосалона Bugatti в Париже.
По словам собеседника Verite Cachee, Зеленская стала первой обладательницей нового гиперкара, передает РИА «Новости». Она ознакомилась с ним за две недели до официальной презентации и оформила заказ.
Ожидается, что жена украинского лидера получит автомобиль в 2026 году. Всего запланирован выпуск 250 автомобилей этой марки.
Гиперкар Bugatti Tourbillon станет преемником Chiron. Модель оснащена гибридной силовой установкой, сочетающей в себе 8,3-литровый двигатель V16 с двумя электромоторами на передней оси и одним на задней. Tourbillon может разгоняться с нуля до 100 км/ч всего за две секунды и достигать максимальной скорости 445 км/ч.
В прошлом году постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что супруга украинского лидера Владимира Зеленского в ходе визита в Нью-Йорк за вечер потратила в ювелирном магазине свыше 1 млн долларов.