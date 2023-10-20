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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чего боится и чем рискует Израиль

    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    2 комментария
    Марат Баширов Марат Баширов Байден резко поднял ставки

    Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия

    5 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чубайс вам не Прометей

    Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».

    15 комментариев
    20 октября 2023, 15:01

    Захарова пошутила над просьбой жены Зеленского к Google

    Захарова пошутила над просьбой жены Зеленского к Google
    @ president.gov.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на просьбу жены президента Украины Елены Зеленской, попросившей Google отображать Крым украинским для всех пользователей карт поисковика.

    «А бутики Cartier украинскими не попросила отображать?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что супруга украинского лидера Владимира Зеленского в ходе визита в Нью-Йорк за вечер потратила в ювелирном магазине свыше 1 млн долларов.

    Кроме того, Захарова оценила фото Зеленского на саммите НАТО.

    19 октября 2023, 17:53
    Предотвращен подрыв колонны техники ВС России в Запорожской области

    ФСБ предотвратила подрыв колонны техники ВС России в Запорожской области

    Предотвращен подрыв колонны техники ВС России в Запорожской области
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Запорожской области задержали украинского диверсанта, планировавшего устроить подрыв российской военной колонны, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Подозреваемого задержали оперативные сотрудники, он не успел привести в действие самодельное взрывное устройство, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Житель Запорожской области намеревался заложить бомбу, собранную из минометных снарядов и компонентов, полученных от украинской разведки, на маршруте движения колонны техники ВС России. Его деятельность координировали сотрудники Главного разведывательного управления (ГУР) украинского Минобороны.

    Ранее в Курганской области местного жителя заподозрили в сотрудничестве с запрещенной в России украинской организацией, он собирал информацию о расположении подразделений ФСБ.

    Коментарии (19)
    19 октября 2023, 17:32
    В Киргизии изменили правила пребывания россиян в стране

    Кабмин Киргизии изменил правила пребывания граждан ЕАЭС в стране

    В Киргизии изменили правила пребывания россиян в стране
    @ Алексей Смышляев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Краткосрочный выезд из Киргизии теперь не обнуляет необходимость повторной регистрации при долгосрочном пребывании в стране граждан ЕАЭС, в частности, России, сообщили в кабинете министров республики.

    Уточняется, что граждане ЕАЭС, в том числе россияне, могут пребывать в Киргизии без необходимости оформления разрешительных документов не более 90 дней. В соответствии с новыми правилами, введенными кабмином, для долгосрочного пребывания теперь недостаточно просто на короткий срок выехать из республики, передает РИА «Новости».

    Отныне для долгосрочного нахождения в Киргизи необходимо оформить документы, разрешающие нахождение в стране (регистрация по месту пребывания, вид на жительство, разрешение на временное проживание, а также статус «Кайрылман» или «Мекен-карт»), либо выехать из страны не менее, чем на 90 дней. При этом виза для нахождения на территории республики гражданами ЕАЭС не требуется.

    Ранее Тайланд объявил о продлении безвизового режима для россиян до 90 дней.

    Коментарии (16)
    19 октября 2023, 16:54
    В Тбилиси заявили о «моральном уничтожении» Украины

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Украину «морально уничтожают», легализуя однополые браки, заявила член грузинского политического движения «Сила народа» Тамара Чибурданидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя согласие Минобороны и Минюста Украины на однополые браки, она сказала, что «Украине недостаточно военных действий, теперь уничтожают ее морально».

    «Хотим ли мы такую Грузию?» – задалась она вопросом. «Я не хочу!» – заявила Тамара Чибурданидзе. По ее словам, «героями и истинными патриотами являются те, кто уберегают Грузию от открытия «второго фронта». Она считает, что над Грузией «не дадут развеваться радужному флагу».

    Коментарии (7)
    19 октября 2023, 20:19
    Финский певец на концерте в Эстонии выкинул брошенный ему флаг Украины
    Финский певец на концерте в Эстонии выкинул брошенный ему флаг Украины
    @ IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Участник «Евровидения» от Финляндии Йере Пеюхенен на концерте в Таллине выбросил за кулисы флаг Украины, которые ему на сцену кинула одна из зрительниц.

    «Зачем ты это сделала? Это не круто», – сказал Пеюхенен. В ответ зрительница посоветовала музыканту съездить на Украину, передает «Sputnik. Ближнее зарубежье».

    В соцсетях украинцы осудили поступок певца, однако Пеюхенен оправдался, что перепутал флаг со шведским. При этом он заявил, что против Швеции ничего не имеет.

    Напомним, в марте болгарский политик Атанас Штефанов сорвал с фасада мэрии Софии украинский флаг, назвав его фашистским.

    Коментарии (19)
    19 октября 2023, 20:55
    Танки Abrams назвали проблемой для украинских войск

    Newsweek: Танки Abrams опоздали и создадут только проблемы для украинских войск

    Танки Abrams назвали проблемой для украинских войск
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские танки Abrams, поставленные Киеву, опоздали и создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы, пишет журнал Newsweek.

    «В этом году, похоже, уже слишком поздно, чтобы «Абрамсы» внесли реальный вклад в изнурительные усилия Украины на юге и востоке страны», – считает украинский депутат Алексей Гончаренко, его слова приводит Newsweek, передает РИА «Новости».

    Танки Abrams хуже приспособлены к украинским условиям, чем советская техника, заявила изданию научный сотрудник кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона в Великобритании Марина Мирон. Американские машины значительно тяжелее советских и российских аналогов, что требует более тщательной работы над планированием маршрута при переброске и применении в бою. Также они потребляют большое количество топлива. Мирон считает, что танки Abrams создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы.

    Ранее командир танкового батальона, кавалер ордена Мужества и медали «За отвагу» капитан Самбу Хутаков рассказал об охоте на танки Abrams и Leopard.

    Коментарии (15)
    20 октября 2023, 02:38
    Работавший на Россию украинский пограничник добрался до Москвы через ЕС

    Работавший на Россию украинский пограничник Сыровой перешел границу с ЕС и прибыл в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший глава отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой, который работал на спецслужбы России, сообщил, что незаконно перешел границу стран Евросоюза, чтобы попасть в Москву.

    Сыровой рассказал, что служил в Закарпатской области и собирал данные для российских спецслужб. Украину он покинул через границу с Венгрией, до которой дошел пешком. Местные полицейские предоставили ему визу на месяц. Сыровой отправился в Будапешт, затем полетел в Стамбул, а после – в Москву, передает РИА «Новости».

    Как заявил Сыровой, он осознавал имевшиеся угрозы, в частности, возможное задержание украинскими пограничниками, но у него «была цель» – «любым путем дойти и пересечь границу».

    «Честно сказать, я не боялся вообще… У тебя есть цель, и ты должен дойти, и с этим я справился», – заявил он. Сыровой отметил, что его ищет СБУ, на Украине против него открыто служебное расследование.

    Напомним, Венгрия заявила, что отказывается поддерживать Киев в любых «аспектах международных отношений», пока Украина «не восстановит права этнических венгров, проживающих на ее территории», то есть в Закарпатье.

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    20 октября 2023, 00:22
    Захарова рассказала о намерении спецслужб Украины убить военкора Трушнина

    Захарова рассказала о намерении спецслужб Украины устроить покушение на российского военкора Трушнина

    Захарова рассказала о намерении спецслужб Украины убить военкора Трушнина
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские спецслужбы готовили физическое устранение военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова, слова которой приводятся на сайте МИДа, сообщила, что «киевский режим продолжает осуществлять в отношении российских журналистов и военкоров акции устрашения с угрозами физической расправы». Она отметила, что сейчас Трушнин, освещавший ход специальной военной операции на Украине, находится в служебной командировке в зоне палестино-израильского конфликта.

    Украинские спецслужбы через чат-боты в мессенджерах наняли россиян «передать угрозы военкору». Задержанные граждане России признались, что понимали, «кто именно является заказчиком преступления – украинские спецслужбы».

    Захарова указала, что Трушнин подвергается «непрерывному психологическому прессингу». Как сообщили арестованные, итогом такого «давления должна была стать расправа над журналистом, то есть его физическое устранение».

    «Тиражирование фейков и распространение инсинуаций – кредо «пиарщиков» этого спонсируемого извне неонацистского режима. На объективность и взвешенность там никто не способен. Да и такой цели, учитывая заказ «коллективного Запада», – не было и нет», – заявила Захарова.

    Она уверена, что «профильные международные структуры» в очередной раз проигнорируют «творимые бандеровским режимом бесчинства». Захарова заявила: «Именно их сознательное бездействие способствовало укоренению там неонацистской идеологии и возрождению звериных рефлексов в отношении всех неугодных режиму Зеленского. Они обязаны будут принять свою долю ответственности за преступления подопечных».

    На днях на полу у квартиры военкора была нарисована пентаграмма, исписана дверь. По подозрению в преступлении сотрудники полиции задержали уроженку Северной Осетии 1998 года рождения и уроженца Кировской области 1995 года рождения. При этом ранее военный корреспондент получал ряд телефонных звонков и сообщений с угрозами. В столичной прокуратуре сообщали, что открыто уголовное дело, передает ТАСС.

    Напомним, Захарова уже указывала на  «террористическую сущность» режима президента Украины Владимира Зеленского, ответственного за серию терактов. Так, в 2022 году диверсанты украинских спецслужб убили российскую журналистку Дарью Дугину, в марте 2023 года покушались на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, в апреле погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), в мае тяжелые ранения получил писатель Захар Прилепин, летом киевский режим пытался организовать террористическое нападения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.

    Коментарии (15)
    19 октября 2023, 22:22
    Мигрантов предложили лишать российского гражданства за отказ от участия в СВО

    Бастрыкин предложил лишать получивших российский паспорт мигрантов гражданства за отказ участвовать в СВО

    Мигрантов предложили лишать российского гражданства за отказ от участия в СВО
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Мигрантов, получивших российский паспорт, нужно привлекать к участию в специальной военной операции на Украине, а за отказ – лишать гражданства России, заявил глава СК Александр Бастрыкин.

    Бастрыкин заявил об этом на военно-научной конференции Клуба военачальников России «Сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений – основа безопасности страны на современном этапе», передает ТАСС.

    По его словам, пока продолжается СВО, следует «привлечь их к проведению специальной военной операции». Если человек, получив российский паспорт, не готов «исполнять свой воинский долг», то необходимо «принимать решение о лишении такого человека гражданства», сказал он.

    Кроме того, Бастрыкин выразил поддержку созданию цифрового профиля иностранного гражданина. Он считает целесообразным введение процедуры обязательного получения российской сим-карты при въезде в Россию с обязательством использования именно ее при создании личного кабинета мигранта на портале госуслуг. Также предлагается проводить на пунктах пропуска через государственную границу обязательную дактилоскопическую регистрацию всех иностранных граждан.

    В августе сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет.

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    20 октября 2023, 12:40
    В Киеве пригрозили ответом украинским «ждунам» мира с Россией

    Секретарь Совбеза Украины Данилов: Не согласных с антироссийским курсом Киева украинцев ждет жесткий ответ

    В Киеве пригрозили ответом украинским «ждунам» мира с Россией
    @ Volodymyr Tarasov/ukrinform/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинцев, не согласных с антироссийским курсом Киева, ждет жесткий ответ, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    По его словам, это является предупреждением для «всех ждунов», которые выражают надежду на скорое окончание конфликта, если Киев решит сдаться, передает ТАСС со ссылкой на украинский канал «Рада».

    «Если вы и далее будете продолжать такие панические месседжи выпускать, будете рассказывать про внедрение русского языка, возвращение российских попов и так далее, имейте в виду, что ответ от народа Украины будет очень жесткий», – заявил Данилов.

    При этом ранее Данилов посетовал на то, что никто на Западе не объяснил Киеву, что означает понятие «победа Украины».

    Коментарии (8)
    20 октября 2023, 03:58
    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»

    Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и обещал дивиденды будущим поколениям

    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»
    @ Jonathan Ernst/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден сообщил, что направляет в Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины.

    Байден сказал, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» США для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды». Конкретных цифр Байден не раскрыл.

    «Помогите нам не подвергать опасности американские войска. Помогите нам построить для наших детей и внуков мир, который более безопасным, мирным и процветающим», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он заверил, что войска США не будут направлены «сражаться на Украину». Как заявил Байден, «все, о чем просит Украина – это помощь». Байден призвал Конгресс обеспечить возможность «бесперебойно посылать» Украине оружие.

    Однако, если Россия атакует союзников НАТО, США намерены защищать «каждый дюйм НАТО», заявил он. При этом Байден заверил: «Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее».

    Байден считает, что прекращение поддержки Украины привело бы к эскалации в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке: «Мы знаем, что за пределами Европы наши союзники и, может быть важнее всего, наши соперники и противники следят. Они также следят за нашим ответом на Украине», – передает ТАСС.

    «Позвольте мне ясно сказать кое о чем. Мы отправляем Украине технику, которая хранится у нас на складах», – сказал он, отметив, что США используют поставки Украине оружия в том числе в целях производства новой военной техники для себя.

    Кроме того, Байден сказал, что помощь Израилю должна продемонстрировать его противникам в регионе, что «Израиль сильнее, чем когда-либо», и «не допустить распространения конфликта». Байден заявил, что призвал власти Израиля не быть «ослепленными яростью». По его словам, главный приоритет Вашингтона – «безопасность американцев, взятых в заложники». Как заявил президент США, нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения конфликта Израиля и Палестины.

    Байден заявил, что мир находится в переломной точке, нужно принять решения, которые «определят будущее на десятилетия вперед».

    Reuters сообщает, что Байден собирается запросить у Конгресса США 60 млрд долларов на помощь Украине, но половина из этой суммы пойдет на «модернизацию и пополнение военных складов США». Всего Байден хочет запросить у Конгресса более 100 млрд, из них 14 млрд – на помощь Израилю, 10 млрд – на различную гуманитарную помощь, 14 млрд – на защиту границы, и 7 млрд – на Индо-Тихоокеанский регион.

    Напомним, по данным американской прессы, США тайно передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS при условии, что Киев обязуется не применять их по целям на территории России.

    Коментарии (30)
    20 октября 2023, 01:31
    Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону

    Начальник Генштаба Герасимов в Ростове-на-Дону доложил Путину о ходе специальной военной операции на Украине

    Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин, возвращаясь из Перми, посетил штаб Вооруженных сил России в Ростове-на-Дону, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Путину о ходе СВО, передает ТАСС.

    Как сообщил Песков, прошли «и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны», передает РИА «Новости».

    Герасимов сообщил Путину, что «объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции». Они поднялись в кабинет, где президент выслушал доклад, содержание которого не раскрывается.

    Путин попросил Герасимова «передать привет командирам». «Обязательно», – ответил начальник Генштаба.

    В четверг Путин в Перми принял участие в мероприятиях международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Напомним, Путин неоднократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону.

    Коментарии (9)
    19 октября 2023, 21:57
    СМИ: США могут направить Израилю предназначавшиеся для Украины снаряды

    Axios: Минобороны США может направить Израилю предназначавшиеся для Украины снаряды

    СМИ: США могут направить Израилю предназначавшиеся для Украины снаряды
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Снаряды, которые изначально предназначались для Украины, могут быть направлены министерством обороны США в Израиль, пишет портал Axios.

    Речь идет о десятках тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм из аварийных запасов, сообщил Axios со ссылкой на источники среди израильских чиновников, передает ТАСС.

    Американские официальные лица считают, что перенаправление снарядов не скажется на способностях вооруженных сил Украины на фронте, пишет портал.

    Ранее президент США Джо Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно.

    Коментарии (10)
    20 октября 2023, 08:20
    Иностранных наемников на стороне ВСУ стало меньше

    Марочко: Число иностранных наемников на стороне Киева становится все меньше

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в зоне проведения специальной военной операции, сокращается, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, на протяжении последнего времени наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности иностранных наемников в зоне боевых действий, передает РИА «Новости».

    Эксперт подчеркнул, что поступает информация о вывозе иностранными частными военными компаниями своих людей с территории Украины.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Украина усилиями стран Запада превратилась в площадку для обкатки террористов и наемников из разных стран мира, только в странах Евросоюза действуют 17 тренировочных лагерей боевиков для украинских вооруженных формирований.

    Коментарии (8)
    20 октября 2023, 04:59
    Пентагон велел использовать ракеты ATACMS «в пределах суверенной Украины»

    Пресс-секретарь Пентагона Райдер заявил о требовании использовать ракеты ATACMS только «в пределах суверенной Украины»

    Tекст: Антон Антонов

    Киев заверил США, что ракеты ATACMS будут применяться «в пределах суверенной Украины», заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер не захотел озвучивать «подробности относительно количества переданных» ракет. Комментируя возможность новых поставок тактических ракет Киеву, он заявил, что Вашингтон будет обсуждать эту тему «с Украиной, а также союзниками и партнерами», передает ТАСС.

    В ответ на вопрос о том, намерены ли США передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые собирались отдать Украине, Райдер сказал, что у него «нет информации на этот счет помимо того», что США «уверены» в своей способности «оказывать поддержку и Украине, и Израилю».

    Напомним, по данным американской прессы, США тайно передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS при условии, что Киев обязуется не применять их по целям на территории России. Сообщалось об обстреле Бердянска ракетами ATACMS.



    Коментарии (6)
    19 октября 2023, 20:46
    В Казахстане опровергли запрет на поставки товаров в Россию из-за санкций
    В Казахстане опровергли запрет на поставки товаров в Россию из-за санкций
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство торговли и интеграции Казахстана опровергло слова замминистра Кайрата Торебаева о запрете экспорта товаров в Россию из-за антироссийских санкций.

    В министерстве назвали некорректной информацию о запрете экспорта в Россию 106 видов товаров из-за санкций Запада и подчеркнули, что «регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе», передает РИА «Новости».

    «Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались», – добавили в министерстве.

    Там указали, что 106 видов товаров, о которых заявил Торебаев, являются товарами двойного назначения, они попадают под экспортный контроль. Поясняется, что система экспортного контроля подразумевает получение разрешительных документов, необходимых для ввоза, вывоза и транзита товаров двойного назначения.

    «В соответствии с законодательством Республики Казахстан, в отношении таких товаров необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите», – пояснили в министерстве. Экспортный контроль относится к национальной компетенции, что также предусмотрено договором о ЕАЭС, отметили там.

    В министерстве добавили, что «экспортный контроль товаров двойного назначения осуществляется уже свыше 20 лет в соответствии с международными режимами экспортного контроля».

    Ранее в четверг замминистра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев сообщил о введении ограничения на экспорт 106 видов товаров из-за западных санкций.

    Коментарии (8)
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    • США снимают санкции. Пока с Венесуэлы

      Пока весь мир следил за Ближним Востоком и Украиной, американцы договорились с венесуэльцами о снятии части санкций – с нефтянки и добычи золота. Кому это больше нужно – властям США или властям Венесуэлы? Существует ли риск перехода Каракаса в лагерь критиков России?

    • Операция в Газе неизбежна

      США ужесточили риторику в отношении Израиля, пытаясь отговорить правительство Нетаньяху от проведения наземной военной операции в Газе. Она грозит стать чудовищно жестокой, и американцы боятся, что не потянут спонсирование Украины и Израиля одновременно. Но Нетаньяху любит власть, а война для него – гарантия сохранения власти.

    • Принц саудов унизил Блинкена

      Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось целую ночь ждать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда, с которым у них была назначена встреча. Это похоже на месть арабов – как команде Джо Байдена, так и США в целом.

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