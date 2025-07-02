Стало известно о переговорах России и Малайзии о прямых авиарейсах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Переговоры о запуске прямого авиасообщения между Россией и Малайзией находятся на стадии обсуждения, передает РИА «Новости».

Директор по международному продвижению офиса по туризму Малайзии Акбал Сетия отметил, что решение по полетам принимается исключительно на основе коммерческого расчета. Авиакомпаниям предстоит оценить, будет ли выполнение рейсов выгодным с учетом спроса.

Сетия подчеркнул, что раньше между странами уже существовало прямое авиасообщение, и выразил уверенность в его возобновлении.

По его словам, обе стороны заинтересованы в развитии туризма. Сетия также выразил готовность работать с перевозчиками и туроператорами для обеспечения загрузки рейсов в обе стороны. Он отметил, что прямое авиасообщение даст возможность большему числу россиян и малайзийцев познакомиться с культурами друг друга.

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