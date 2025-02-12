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Полиция Молдавии нашла упавший беспилотник у села Салчия
В Молдавии полиция обнаружила беспилотник без взрывчатки в районе Тараклия
В районе Тараклия на юге Молдавии полиция обнаружила беспилотник, который упал в окрестностях села Салчия. Установлено, что устройство не содержит взрывчатых веществ.
Полиция Молдавии обнаружила упавший беспилотник в окрестностях села Салчия района Тараклия. После первоначального обследования было установлено, что в беспилотнике нет взрывчатки, передает ТАСС.
Генеральный комиссариат полиции заявил о планах провести детальное изучение объекта, чтобы выяснить его происхождение и назначение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии опровергли сообщения о пролете ракет над территорией страны, ранее в Оргеевском районе нашли части беспилотника, а на окраине Кишинева обнаружили упавший беспилотник.