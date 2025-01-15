Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Власти Молдавии опровергли сообщения о пролете ракет
Минобороны Молдавии заявило об отсутствии несанкционированных пролетов ракет
Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о нарушении воздушного пространства страны, подчеркнув, что системы наблюдения не зафиксировали никаких несанкционированных пролетов.
Министерство обороны Молдавии опровергло сообщения в СМИ и социальных сетях о нарушении воздушного пространства страны, передает ТАСС. В официальном заявлении министерства говорится, что системы наблюдения национальной армии не зафиксировали несанкционированного пролета через воздушное пространство Молдавии.
Ранее в социальных сетях и некоторых СМИ появилась информация о пролете ракет, что вызвало обеспокоенность среди населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посла России вызвали в МИД Молдавии после инцидента с падением дронов, Россия отвергла обвинения Молдавии в нарушении воздушного пространства, а недавно на окраине Кишинева обнаружили упавший беспилотник.