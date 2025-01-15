Власти Молдавии опровергли сообщения о пролете ракет

Минобороны Молдавии заявило об отсутствии несанкционированных пролетов ракет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны Молдавии опровергло сообщения в СМИ и социальных сетях о нарушении воздушного пространства страны, передает ТАСС. В официальном заявлении министерства говорится, что системы наблюдения национальной армии не зафиксировали несанкционированного пролета через воздушное пространство Молдавии.

Ранее в социальных сетях и некоторых СМИ появилась информация о пролете ракет, что вызвало обеспокоенность среди населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посла России вызвали в МИД Молдавии после инцидента с падением дронов, Россия отвергла обвинения Молдавии в нарушении воздушного пространства, а недавно на окраине Кишинева обнаружили упавший беспилотник.