В Оргеевском районе Молдавии нашли части беспилотника

Полиция Молдавии обнаружила части фанерного беспилотника в Оргеевском районе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный комиссариат полиции Молдавии сообщил об обнаружении частей беспилотника в Оргеевском районе, передает ТАСС.

По информации ведомства, около часа назад сотрудники полиции Оргеева получили сигнал о беспилотнике, замеченном на окраине села Подгорены.

Полиция опубликовала фотографии, на которых были запечатлены фрагменты беспилотника, найденные на сельскохозяйственном поле. В настоящее время на месте работают взрывотехники и другие специалисты.

Это уже пятый одномоторный летательный аппарат, сделанный из фанеры, который был обнаружен на территории республики с начала ноября. Прошлый был найден в пригороде Кишинева. Важно отметить, что все подобные БПЛА не содержали взрывчатых веществ, что исключает их использование в качестве оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале ноября вызвали посла России в Министерство иностранных дел Молдавии после падения дронов на территории страны, президент Молдавии Майя Санду заявила, что упавшие в Молдавии беспилотники не представляют угрозы для безопасности, а также ранее обнаружили упавший беспилотник на окраине Кишинева.