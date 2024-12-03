В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
В Оргеевском районе Молдавии нашли части беспилотника
Полиция Молдавии обнаружила части фанерного беспилотника в Оргеевском районе
В Оргеевском районе Молдавии были найдены части беспилотника, которые обнаружила полиция на окраине села Подгорены, недалеко от сельскохозяйственного поля.
Генеральный комиссариат полиции Молдавии сообщил об обнаружении частей беспилотника в Оргеевском районе, передает ТАСС.
По информации ведомства, около часа назад сотрудники полиции Оргеева получили сигнал о беспилотнике, замеченном на окраине села Подгорены.
Полиция опубликовала фотографии, на которых были запечатлены фрагменты беспилотника, найденные на сельскохозяйственном поле. В настоящее время на месте работают взрывотехники и другие специалисты.
Это уже пятый одномоторный летательный аппарат, сделанный из фанеры, который был обнаружен на территории республики с начала ноября. Прошлый был найден в пригороде Кишинева. Важно отметить, что все подобные БПЛА не содержали взрывчатых веществ, что исключает их использование в качестве оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале ноября вызвали посла России в Министерство иностранных дел Молдавии после падения дронов на территории страны, президент Молдавии Майя Санду заявила, что упавшие в Молдавии беспилотники не представляют угрозы для безопасности, а также ранее обнаружили упавший беспилотник на окраине Кишинева.