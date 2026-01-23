Индийские военные установили мировой рекорд на Эвересте

Индийская армия установила рекорд массового восхождения на Эверест

Tекст: Тимур Шайдуллин

Подразделение экстремальных экспедиций индийской армии установило мировой рекорд самого масштабного восхождения на Эверест за один день. Группа из 22 военных альпинистов совместно с 27 шерпами достигла вершины, выбрав маршрут через Южное седло на высоте 7 906 метров, передает ТАСС со ссылкой на газету The Himalayan Times.

Организатор экспедиции, компания Seven Summit Treks, подчеркнул, что успешное восхождение стало возможным благодаря тщательному планированию, поэтапной акклиматизации и скоординированным действиям между лагерями. По их словам, это обеспечило безопасность и эффективность восхождения в короткий период стабильных погодных условий.

Экспедиция прошла в год 25-летия первого покорения Эвереста индийскими военными альпинистами и стала символом продолжительного сотрудничества Непала и Индии в области гималайского альпинизма. Организаторы отметили, что восхождение завершилось благополучно, без серьезных происшествий.

Координатором восхождения стал непальский шерпа Ками Рите, который является мировым рекордсменом по количеству восхождений на Эверест, достигнув вершины 31 раз.

Ранее американский альпинист Джим Моррисон совершил первый в истории скоростной спуск на лыжах по северному склону Эвереста.

