Американец впервые в истории спустился на лыжах по северному склону Эвереста

Американец Моррисон первым преодолел на лыжах северный склон Эвереста

Tекст: Тимур Шайдуллин

50-летний американский альпинист Джим Моррисон установил исторический рекорд. Он стал первым, кто на лыжах преодолел северный спуск Эвереста. Крутизна высочайшей вершины мира здесь достигает 60 градусов. Моррисон на лыжах провел спуск за четыре часа, сообщает ТАСС.

Спуск альпиниста сняли для фильма National Geographic. Моррисона сопровождали 11 альпинистов. Свое достижение он посвятил лыжнице Хилари Нельсон. Она погибла в 2022 году при восхождении на восьмитысячник Манаслу.

Отметим, что Моррисон уже два раза пытался покорить на лыжах северную сторону Эвереста. Но в 2023 и 2024 годах ему это не удалось. Тогда возникали проблемы с логистикой и схода лавины.

Сейчас Моррисон считается одним из самых опытных горнолыжников мира. Он известен своими спусками с Лхоцзе, Макалу и других пиков Гималаев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в начале октября около тысячи человек оказались заблокированы на восточном склоне Эвереста в результате мощнейшей за последние годы октябрьской метели.

Склон пришлось покинуть 580 туристам и более 300 проводникам после снежной бури, полностью завалившей основные маршруты.

Отметим, что основной туристический сезон в Непале начинается в конце октября – начале ноября, и по информации туроператоров, в ноябре запланирован выезд организованных групп из России.