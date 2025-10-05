  • Новость часаВ Грузии заявили об украинском следе в подготовке диверсий в Тбилиси
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китай вторгся в самое сердце французской моды
    Путин назвал последствия поставок Tomahawk Украине
    Эксперт объяснил внезапный запрос Зеленского на перемирие в небе
    Депутат Европарламента надел георгиевскую ленту (фото)
    В Турции назвали главное препятствие для мира на Украине
    МИД Израиля оценил данные о жестоком обращении с Гретой Тунберг
    СМИ: По Львову проведена одна из крупнейших атак (видео)
    Названа причина «тормоза» переброски войск Франции на Восток
    В США отметили «удивительное терпение» России на фоне провокаций
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выглядит качество жизни в деревне

    Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался: что же в моей жизни некачественно?

    20 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    21 комментарий
    5 октября 2025, 17:48 • Новости дня

    На Эвересте около тысячи человек застряли из-за метели

    Tекст: Дарья Григоренко

    Около тысячи человек оказались заблокированы на восточном склоне Эвереста в результате мощнейшей за последние годы октябрьской метели, сообщили СМИ.

    Как пишет китайское издание «Саньсян душибао», по словам очевидцев, «по неполным статистическим данным, на всем маршруте в ловушке могли оказаться около тысячи человек. Некоторым удалось спуститься самостоятельно, но большинству требуется помощь», передает РИА «Новости».

    Метель началась в субботу и резко ухудшила видимость – она снизилась до менее одного метра. Скалолазы не смогли покинуть базовый лагерь из-за обледеневших дорог, а в некоторых районах снег полностью засыпал туристические палатки. Глубокие сугробы оказались непреодолимы даже для яков.

    Ландшафтный парк Эвереста был закрыт вечером субботы, приостановлена продажа билетов. К месту происшествия направились спасатели, жители близлежащих деревень и профессиональные гиды, однако эвакуация осложняется перебоями со связью и глубоким снегом.

    По данным портала «Цзиму Синьвэнь», базовый лагерь находится на высоте 4900 метров. Сегодня около 5:00 утра (00:00 мск) попавшие в ловушку скалолазы смогли связаться со спасателями и сообщили, что на месте по-прежнему остается около тысячи человек. Некоторые пострадавшие страдают от переохлаждения, их состояние оценивается как тяжелое.

    Местные власти настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в этот район в ближайшее время и внимательно следить за официальными сообщениями. Эверест, или Джомолунгма, является высочайшей вершиной мира – ее высота составляет 8848,86 метра, гора расположена на границе Китая и Непала.

    Ранее сообщалось, что в результате наводнений, снегопадов, оползней и сильных ветров в ЮАР погибли 49 человек.

    5 октября 2025, 10:25 • Новости дня
    СМИ: По Львову проведена одна из крупнейших атак

    СМИ: Одна из крупнейших атак частично обесточила Львов

    СМИ: По Львову проведена одна из крупнейших атак
    @ Stringer/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Часть Львова осталась без электричества, в городе возникли крупные пожары после серии взрывов и объявленной воздушной тревоги.

    В результате серии взрывов во Львове на западе Украины часть города осталась без электричества, передает ТАСС. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в городе остановлена работа общественного транспорта и объявлена воздушная тревога. «Часть Львова без света», – написал он в своем телеграм-канале.

    Градоначальник призвал жителей закрыть окна и находиться в безопасных местах из-за риска вредных испарений и дыма, отметив, что в городе возникло несколько крупных пожаров.

    По данным украинских СМИ, во Львове видны два крупных очага возгорания, а над городом поднимается огромный столб дыма. Воздушная тревога в Львовской области продолжалась более пяти часов в ночь на воскресенье.

    В свою очередь RT со ссылкой на местные Telegram-каналы пишет о том, что во Львове этой ночью была одна из сильнейших атак дронами и ракетами. В то же время местные жители в комментариях указывают на «зарево после ударов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В разных регионах страны прогремели взрывы.

    Комментарии (19)
    5 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    American Conservative отметил «удивительное терпение» России на фоне провокаций

    American Conservative: На фоне провокаций Россия проявляет удивительное терпение

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя разговоры о возможности введения бесполетной зоны над Украиной, журнал American Conservative пишет, что в в условиях растущих провокаций российское правительство «проявляет удивительное терпение».

    При этом American Conservative указывает, что терпение Москвы не бесконечно: официальные лица России все чаще говорят о войне НАТО против страны. Издание назвало инициативу Владимира Зеленского по созданию бесполетной зоны безрассудной и подчеркнуло, что нынешняя политическая и военная ситуация в мире крайне нестабильна, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что реализация идеи бесполетной зоны под контролем НАТО становится крайне рискованной и провокационной, поскольку может привести к началу третьей мировой войны. «Попытка ввести бесполетную зону над Украиной под контролем НАТО в столь опасной и все более нестабильной политической и военной обстановке фактически напрашивается на неприятности», – отмечает издание.

    American Conservative осудило опосредованную войну НАТО против России и выразило обеспокоенность передачей дальнобойного вооружения и разведданных Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обозреватель American Conservative отметил сложность применения ракетных систем Tomahawk без поддержки американской разведки. Указывается, что использование таких вооружений создает риск эскалации между США и Россией.

    Комментарии (19)
    4 октября 2025, 12:45 • Видео
    Чехи испортят Евросоюзу жизнь

    В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 12:00 • Новости дня
    Путин: Поставки Tomahawk Украине разрушат отношения России и США
    Путин: Поставки Tomahawk Украине разрушат отношения России и США
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки Украине ракет Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину.

    «Были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем, высокой точности. «Томагавки» и так далее. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы.

    Также ранее сообщалось, что администрация Трампа столкнулась с трудностями при рассмотрении запроса Киева на поставку дальнобойных ракет Tomahawk («Томагавк»), часть из которых предназначена ВМС США.

    Комментарии (16)
    4 октября 2025, 22:56 • Новости дня
    Бюрократия затормозила переброску войск Франции к восточным границам НАТО

    Генерал Феол: Переброске войск Франции к границам НАТО мешает евробюрократия

    Бюрократия затормозила переброску войск Франции к восточным границам НАТО
    @ Julien Mattia/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франция испытывает значительные задержки при переброске войск к восточным рубежам НАТО из-за европейской бюрократии, пишет Defense News со ссылкой на генерала Фабриса Феола.

    По данным Defense News, оформление разрешений на переброску военных колонн через территории соседних стран занимает десятки дней, тогда как по стандартам ЕС этот процесс должен занимать не более пяти дней, передает РИА «Новости».

    Генерал Феол считает, что для оперативного перемещения военной техники и личного состава необходимо усовершенствовать планирование наземной транспортной сети Европы, «чтобы вернуться к тому, что было во времена холодной войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила о превращении восточного фланга НАТО в «восточный фронт» и втягивании альянса в военное противостояние с Россией. Президент Финляндии Александр Стубб объявил о начале операции НАТО «Восточный часовой» на юго-восточном фланге альянса.

    Комментарии (4)
    4 октября 2025, 19:49 • Новости дня
    Bild: БПЛА над аэропортом Мюнхена были военными и разведывательными

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотные летательные аппараты, замеченные 3 октября над аэропортом Мюнхена, оказались военными разведывательными дронами, сообщает газета Bild.

    По информации Bild, беспилотники, появившиеся над аэропортом Мюнхена, были военными разведывательными, передает ТАСС

    Полицейские пытались обнаружить человека, управлявшего летательными аппаратами, с помощью вертолета, но все усилия оказались безрезультатными. В результате работы аэропорта были приостановлены до утра 4 октября.

    Издание также сообщает, что утром 3 октября система обнаружения БПЛА федеральной полиции зафиксировала дрон в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне. Полиция задержала 41-летнего гражданина Хорватии, управлявшего дроном. Ему предъявлено обвинение в административном правонарушении, ведется расследование его действий в аэропорту.

    Схожие инциденты произошли и в других регионах Германии. В Нижней Саксонии были зафиксированы полеты беспилотников над складом боеприпасов в районе Йевера, а также замечены три дрона в Гифхорне, где находится штаб-квартира авиационной группы Федеральной полиции. Происхождение некоторых аппаратов пока установить не удалось.

    Ранее сообщалось, что аэропорт Мюнхена был парализован из-за появления неопознанных беспилотников, и их запуск не удалось отследить. Аэропорт Мюнхена прекращал работу после того, как беспилотники были замечены вблизи взлетно-посадочных полос.

    Позже аэропорт Мюнхена возобновил рейсы после завершения проверки и установления отсутствия угрозы.

    МИД Германии ранее предостерег страны НАТО от чрезмерной реакции на подобные инциденты с беспилотниками.

    Комментарии (12)
    5 октября 2025, 03:59 • Новости дня
    Определилась победительница конкурса «Мисс Россия – 2025»

    Анастасия Венза из Подмосковья стала победительницей конкурса «Мисс Россия»

    Определилась победительница конкурса «Мисс Россия – 2025»
    @ кадр из видео Мисс Россия/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Уроженка Подмосковья Анастасия Венза одержала победу в конкурсе «Мисс Россия – 2025», сообщили организаторы.

    «Сегодня состоялся финал национального конкурса красоты «Мисс Россия – 2025». Победительницей и новой обладательницей короны стала Анастасия Венза из Московской области», – сообщается на сайте конкурса в соцсети «ВКонтакте».

    Первой вице-мисс выбрана Алена Лесняк из Керчи, а титул второй вице-мисс достался Виктории Макаровой из Сестрорецка. Организаторы конкурса поздравили девушек с достигнутым успехом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году победу в конкурсе одержала Валентина Алексеева из Чувашии.

    Комментарии (17)
    4 октября 2025, 20:40 • Новости дня
    Действующий премьер Чехии поздравил Бабиша с победой на парламентских выборах

    Действующий премьер Чехии Фиала признал поражение на парламентских выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Чехии Петр Фиала публично признал победу оппозиционного движения ANO и его лидера Андрея Бабиша на прошедших парламентских выборах.

    Премьер Чехии Петр Фиала поздравил Андрея Бабиша и движение ANO с победой на парламентских выборах, передает РИА «Новости».

    Он поблагодарил гражданам за участие в голосовании.

    «Поздравляю победителя выборов, которым является Андрей Бабиш, а также все политические партии, вошедшие в новый состав парламента», – заявил Фиала.

    Движение ANO под руководством бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша лидирует на выборах в Палату депутатов, набрав 35,6% голосов после подсчета на 93,99% участков.

    По данным опросов, партия Бабиша получит большинство голосов, однако для формирования правительства ему потребуется создать коалицию.

    Победа Бабиша может привести к прекращению военной поддержки Киева и изменению баланса сил в Центральной Европе.

    Комментарии (4)
    5 октября 2025, 11:11 • Новости дня
    Организаторы беспорядков задержаны в Грузии
    Организаторы беспорядков задержаны в Грузии
    @ Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Все пять членов оргкомитета по «мирному свержению власти» задержаны МВД Грузии на рассвете в воскресенье, сообщил заместитель министра Александр Дарахвелидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, им грозит до девяти лет лишения свободы за попытку насильственной смены власти и призывы к свержению конституционного строя. Также им инкриминируется руководство и участие в групповом насилии.

    Задержаны оперный певец Паата Бурчуладзе, отставной полковник Лаша Беридзе и оппозиционные политики, сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, - Паата Манджгаладзе, Ираклий Надирадзе и Муртаз Зоделава. Зоделава при Саакашвили был Генпрокурором Грузии.

    По данным министерства здравоохранения, во время беспорядков в Тбилиси и попытки штурма президентского дворца пострадали 21 правоохранитель и шесть участников акции.

    Комментарии (5)
    4 октября 2025, 21:20 • Новости дня
    Премьер Грузии обвинил посла ЕС в организации беспорядков в Тбилиси

    Премьер Грузии Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки на посла ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил на посла Евросоюза ответственность за организацию и поддержку беспорядков в Тбилиси.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла Евросоюза, заявив, что представители ЕС поддерживали попытки дестабилизации, передает РИА «Новости».

    По его словам, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя, включая представителя ЕС.

    «На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это», – заявил премьер Грузии.

    Он призвал европейского дипломата выйти к публике и публично осудить происходящее на улицах Тбилиси.

    Также Кобахидзе назвал уголовным преступлением беспорядки у президентского дворца, отметив, что участники акции будут наказаны.

    «Мы предупредили этих людей, что примем самые строгие меры, эти строгие меры будут приняты сегодня на улице, конечно, любая попытка насилия будет пресечена», – подчеркнул Кобахидзе.

    По словам премьера, один полицейский находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС. Кобахидзе подчеркнул, что государство будет «очень строгим по отношению к любому человеку, который поднимет руку на полицейского».

    Кроме того, глава правительства пообещал полностью нейтрализовать иностранную агентуру, которую он обвинил в организации беспорядков.

    Ранее кандидат в мэры Тбилиси Каладзе набрал 77,4% голосов по данным экзитполов. Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца.

    Полиция Тбилиси применяла водометы и перцовый спрей против протестующих. Участники акции протеста в Тбилиси избили съемочную группу телеканала «Имеди».

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    По словам Кобахидзе, правящая партия в Грузии одержала победу во всех муниципалитетах.

    Комментарии (5)
    4 октября 2025, 19:09 • Новости дня
    Стали известны лидеры парламентских выборов в Чехии

    Denikn: Движение ANO Бибиша выигрывает после подсчета голосов на 93,99% участках

    Tекст: Вера Басилая

    Движение ANO («Акция недовольных граждан»), возглавляемое экс-премьером Чехии Андреем Бабишем, лидирует на выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики, собрав 35,6% голосов избирателей после подсчета голосов на 93,99% участков, сообщил портал Denikn.

    Портал Denikn пишет, что данные подсчета голосов на 93,99% участков опубликованы Чешским статистическим управлением, передает ТАСС.

    По итогам подсчета лидером стала оппозиционная политическая сила ANO («Акция недовольных граждан»), которую возглавляет бывший премьер-министр Андрей Бабиш.

    ANO получила поддержку 35,6% избирателей на выборах в Палату депутатов (нижнюю палату парламента Чехии). В нижнюю палату прошли представители шести из 26 участвовавших партий, движений и коалиций.

    Явка избирателей составила 68,69%. Кандидаты от коалиции Stacilo!(«Достаточно!») , включающей социал-демократов и коммунистов, не смогли преодолеть избирательный барьер.

    Чешские СМИ отмечают, что избиратели поддержали курс на сближение с Евросоюзом и НАТО, а ANO подчеркивает важность участия страны в этих организациях, называя их «жизненным пространством» для Чехии.

    Ранее движение ANO Андрея Бабиша возглавило выборы в Чехии после подсчета на 10% участков.

    По данным опросов, большинство голосов получит партия Бабиша, однако ей потребуется создать коалицию для формирования правительства.

    Победа Бабиша может привести к прекращению военной поддержки Киева и изменению баланса сил в Центральной Европе.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 20:25 • Новости дня
    Правящая партия Грузии получила более 80% голосов после обработки 55% бюллетеней

    ЦИК сообщил о 80% голосов у «Грузинской мечты» после подсчета 55% бюллетеней

    Tекст: Вера Басилая

    Правящая партия Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» набрала свыше 80% голосов на муниципальных выборах после подсчета 55% бюллетеней, следует из данных ЦИК Грузии.

    По результатам подсчета более половины бюллетеней на муниципальных выборах в Грузии партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» получила свыше 80% голосов, передает ТАСС.

    На втором месте оказалась партия «Сильная Грузия» с результатом более 6,8%. Третью позицию занимает оппозиционная партия «Гахария за Грузию», получившая 3,8% голосов.

    Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе по итогам обработки почти 74% бюллетеней получил 71,29% голосов, о чем сообщила Центральная избирательная комиссия. Кандидат от партий «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе занял второе место с 12,52%, а третьим стал Яго Хвичия из либертарианской партии «Гирчи» с поддержкой 7,62% избирателей.

    Представители ЦИК подчеркнули, что результаты основаны на данных после частичной обработки бюллетеней и могут измениться после окончательного подсчета.

    Кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе набрал 77,4% голосов по данным экзитпола.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    Правящая партия в Грузии, по словам Кобахидзе, одержала победу во всех муниципалитетах.

    Комментарии (6)
    4 октября 2025, 18:53 • Новости дня
    Возле президентского дворца в Тбилиси начались стычки с полицией

    Полиция применила водометы против митингующих у президентского дворца в Тбилиси

    Возле президентского дворца в Тбилиси начались стычки с полицией
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    На акции протеста у президентского дворца в Тбилиси силовики применили спецсредства после того, как митингующие пробили ограждения и бросали камни.

    Дополнительные бригады спецназа были мобилизованы у президентского дворца в Тбилиси, когда протестующие прорвали железные ограждения. Сотрудники спецназа выстроились в ряд, а после этого к месту событий был подогнан и использован водомет, передает РИА «Новости».

    Силовики применяли перцовый спрей против участников митинга, передает ТАСС. Митингующие бросают камни в сторону президентского дворца и запускают пиротехнику по направлению к сотрудникам полиции.

    Министерство внутренних дел Грузии выпустило заявление, в котором назвало акцию незаконной и призвало участников разойтись. Спецназ задействовал спецсредства для разгона толпы, отмечено в официальном сообщении.

    Ранее митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    Кобахидзе заявил, что правящая партия одержала победу во всех муниципалитетах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ход и результат грузинских выборов имеют значение в том числе для России.

    Комментарии (2)
    5 октября 2025, 10:28 • Новости дня
    Politico: Чехия может стать «новой головной болью» ЕС вслед за Венгрией и Словакией
    Politico: Чехия может стать «новой головной болью» ЕС вслед за Венгрией и Словакией
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Чехия может оказаться в числе стран, вызывающих тревогу у Евросоюза, если лидер движения ANO Андрей Бабиш придет к власти, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, среди европейских политиков растет обеспокоенность тем, что Чехия после выборов может превратиться в «черное пятно» для ЕС наравне с Венгрией и Словакией. Сами же результаты голосования «грозят превратить Чехию в еще одну головную боль для ЕС».

    Издание также напоминает, что Бабиш «пообещал отказаться от программы поставок боеприпасов Украине, оспорить планы НАТО по увеличению военных расходов и вступить в конфронтацию с Европейской комиссией по поводу «Зеленого соглашения».

    Сам Бабиш уже объявил о планах сформировать однопартийное правительство меньшинства, рассчитывая на поддержку консервативной СПД и движения «Автомобилисты для себя».

    Ранее Бабиш сообщил, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение ANO под руководством Бабиша одерживает победу на парламентских выборах в Чехии. ANO набирает около 34% голосов.

    Комментарии (5)
    4 октября 2025, 21:11 • Новости дня
    Лукашенко заявил о необходимости выжить при глобальном переделе мира

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область заявил, что в условиях происходящего в мире передела необходимо выжить.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гомельскую область заявил о необходимости выжить в условиях передела мира, передает БелТА.

    По его словам, в современных условиях Белоруссии некуда деваться и ей нужно сосредоточиться на собственном выживании.

    «Возвращаться к полешукам (коренное население Полесья – прим. ВЗГЛЯД) – в лаптях ходить, [как в прошлые времена], – не хочется. Поэтому надо Полесье в чувство приводить», – добавил Лукашенко.

    Ранее, 30 сентября, Лукашенко уже говорил о сражении за передел мира на встрече с делегациями стран СНГ и Евразийского межправительственного совета. По его мнению, существующие вызовы требуют активных действий со стороны Белоруссии.

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» обозначил принципы полицентричного мира.

    Комментарии (6)
    5 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    МИД Израиля оценил данные о жестоком обращении с Гретой Тунберг

    МИД Израиля опроверг информацию о якобы жестоком обращении с Тунберг

    МИД Израиля оценил данные о жестоком обращении с Гретой Тунберг
    @ Kike Rincafan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел Израиля опровергло появившиеся в ряде СМИ сообщения о якобы жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими участниками так называемой Флотилии стойкости.

    В заявлении пресс-службы МИД говорится: «Заявления о жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными из флотилии ХАМАС-Сумуд являются наглой ложью. Все законные права задержанных полностью соблюдены», передает РИА «Новости».

    В ведомстве обратили внимание, что сама Грета Тунберг и другие задержанные не только не просили об ускорении их депортации, но и настаивали на продлении срока их содержания под стражей в Израиле.

    МИД Израиля также добавил, что Тунберг не обращалась к израильским властям с жалобами на подобные обвинения, поскольку, по словам ведомства, «такого никогда не происходило».

    Накануне The Guardian сообщила, что шведская активистка Грета Тунберг пожаловалась на условия содержания в израильской тюрьме, отметив появление сыпи от клопов и обезвоживание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне армия Израиля уже провела операцию по задержанию судна Madleen с 12 пропалестинскими активистами, включая экоактивистку Грету Тунберг. Тогда гуманитарное судно «Флотилии свободы» с Гретой Тунберг и Римой Хассан на борту отправилось из итальянского порта Катания в сектор Газа и было задержано израильскими военными. 1 сентября израильские министры начали разрабатывать планы по задержанию Тунберг в «условиях террористического уровня».

    Комментарии (5)
    Главное
    Названа сумма еженедельных убытков из-за шатдауна в США
    Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов энергетики
    Экс-генсек НАТО раскрыл перечень запретов из-за Трампа
    Организаторы беспорядков задержаны в Грузии
    Во Львовской области произошел пожар в газовом хранилище
    В киевское ТЦК отреагировали на слухи о «мобилизации» кота
    В Госдуме рассказали, какие пенсионеры смогут разово получить до 440 тыс. рублей

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Перейти в раздел

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    Перейти в раздел

    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»

    Напуганная беспилотниками Европа начинает переходить от слов к делу. Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу «стены дронов», призванную повысить защиту ЕС от БПЛА. Однако многие лидеры Старого Света стали сопротивляться этому начинанию. Как отмечают эксперты, проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка». Удастся ли фон дер Ляйен реализовать свои амбиции? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    • Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

      Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    • Почему Иван – Грозный? Что нужно, чтобы стать царем

      Европейское средневековое общество было построено строго иерархически, что фиксировалось в титулах и названиях должностей. На вершине стоял император, за ним короли и князья, герцоги, маркизы, бароны и прочие. Аналогом слова «император» в средневековой России являлся термин «царь» (лат. Caesar – цезарь или кесарь, титул правителей Римской империи). Получение титула царя правителем России оказало важнейшее влияние на всю российскую историю – но за этим стояла борьба, длившаяся столетиями.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации