На Эвересте около тысячи человек застряли из-за метели

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет китайское издание «Саньсян душибао», по словам очевидцев, «по неполным статистическим данным, на всем маршруте в ловушке могли оказаться около тысячи человек. Некоторым удалось спуститься самостоятельно, но большинству требуется помощь», передает РИА «Новости».

Метель началась в субботу и резко ухудшила видимость – она снизилась до менее одного метра. Скалолазы не смогли покинуть базовый лагерь из-за обледеневших дорог, а в некоторых районах снег полностью засыпал туристические палатки. Глубокие сугробы оказались непреодолимы даже для яков.

Ландшафтный парк Эвереста был закрыт вечером субботы, приостановлена продажа билетов. К месту происшествия направились спасатели, жители близлежащих деревень и профессиональные гиды, однако эвакуация осложняется перебоями со связью и глубоким снегом.

По данным портала «Цзиму Синьвэнь», базовый лагерь находится на высоте 4900 метров. Сегодня около 5:00 утра (00:00 мск) попавшие в ловушку скалолазы смогли связаться со спасателями и сообщили, что на месте по-прежнему остается около тысячи человек. Некоторые пострадавшие страдают от переохлаждения, их состояние оценивается как тяжелое.

Местные власти настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в этот район в ближайшее время и внимательно следить за официальными сообщениями. Эверест, или Джомолунгма, является высочайшей вершиной мира – ее высота составляет 8848,86 метра, гора расположена на границе Китая и Непала.

