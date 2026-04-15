Обманутая мошенниками школьница сожгла полицейскую машину в Чувашии
В Чебоксарах 16-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о терроризме после поджога служебного внедорожника под воздействием неизвестных собеседников из мессенджера, сообщили в Следственном комитете.
Уголовное дело о совершении террористического акта возбудили в отношении несовершеннолетней жительницы Чувашии, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Девушка устроила пожар на закрытой стоянке одного из отделов транспортной полиции.
По данным следствия, в начале апреля злоумышленники связались с обвиняемой через Telegram. Неизвестные убедили подростка, что она помогает спецслужбам ловить преступников. Поверив обманщикам, девушка пробралась на ведомственную парковку и облила горючей смесью полицейский УАЗ.
Служебный транспорт получил серьезные повреждения, ведомству нанесен значительный материальный ущерб. Правоохранители задержали подозреваемую прямо на месте преступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чебоксарах 15-летний подросток пошел под суд за поджог двух автомобилей правоохранителей по указанию куратора из мессенджера. В Петербурге 13-летнего школьника задержали при попытке устроить поджог полицейских машин по требованию неизвестного собеседника из Сети.