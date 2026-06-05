В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.0 комментариев
«Аэрофлот» и «Защитники Отечества» договорились поддерживать ветеранов СВО
Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» совместно с государственным фондом «Защитники Отечества» займется переподготовкой, трудоустройством и медицинской реабилитацией участников боевых действий и членов их семей.
Документ о сотрудничестве подписали на полях Петербургского международного экономического форума. Подписи поставили председатель фонда Анна Цивилева и генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский.
Стороны намерены совместно реализовывать проекты социальной поддержки.
«Одно из важнейших направлений работы государственного фонда «Защитники Отечества» – трудоустройство ветеранов специальной военной операции», – заявила Анна Цивилева.
Она добавила, что партнерство позволит развить образовательные программы и дать новые карьерные перспективы бывшим бойцам.
Сергей Александровский отметил готовность компании помогать в медицинской реабилитации и профессиональной адаптации защитников. По его словам, выявляемые потребности в переобучении планируется реализовывать на базе авиашколы перевозчика.
Отдельным направлением совместной работы станет организация перелетов для прохождения лечения. Специалисты авиаперевозчика также примут участие в различных просветительских инициативах, включая экскурсии, мастер-классы и семинары.