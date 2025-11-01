Мошенник заставил подростка в Петербурге устроить поджог машин полиции

Tекст: Алексей Дегтярев

Задержанный познакомился в интернете с девочкой, в их переписку вмешался неизвестный, представившийся сотрудником спецслужбы, который заявил, что новая знакомая – гражданка Украины, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Школьник пояснил, что незнакомец стал угрожать ему и требовать деньги, угрожая серьезными последствиями за виртуальное общение.

Поскольку у подростка не было запрошенной суммы, незнакомый собеседник сам перевел ему 2,5 тыс. рублей, и угрозами и манипуляциями заставил совершить поджог автомобилей полиции

После этого школьника задержали сотрудники правоохранительных органов на месте.

На него завели уголовное дело по статье о теракте, подростка передали следователям СК.

Ранее в Самарской области задержали двух несовершеннолетних, подозреваемых в поджоге железнодорожного трансформаторного шкафа.

До этого в Татарстане арестовали группу подростков, которая попыталась поджечь железнодорожное оборудование. Также в Архангельской области поместили под стражу несовершеннолетних за поджоги релейных шкафов на железной дороге.