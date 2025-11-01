Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно всё испортит. Боялись в своё время миллениалов. Теперь боятся зумеров0 комментариев
Мошенник заставил подростка в Петербурге устроить поджог машин полиции
В Петербурге 13-летний местный житель задержан при попытке устроить поджог полицейских автомобилей по указанию неизвестного собеседника из Сети, сообщили в региональном Главном управлении МВД.
Задержанный познакомился в интернете с девочкой, в их переписку вмешался неизвестный, представившийся сотрудником спецслужбы, который заявил, что новая знакомая – гражданка Украины, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Школьник пояснил, что незнакомец стал угрожать ему и требовать деньги, угрожая серьезными последствиями за виртуальное общение.
Поскольку у подростка не было запрошенной суммы, незнакомый собеседник сам перевел ему 2,5 тыс. рублей, и угрозами и манипуляциями заставил совершить поджог автомобилей полиции
После этого школьника задержали сотрудники правоохранительных органов на месте.
На него завели уголовное дело по статье о теракте, подростка передали следователям СК.
Ранее в Самарской области задержали двух несовершеннолетних, подозреваемых в поджоге железнодорожного трансформаторного шкафа.
До этого в Татарстане арестовали группу подростков, которая попыталась поджечь железнодорожное оборудование. Также в Архангельской области поместили под стражу несовершеннолетних за поджоги релейных шкафов на железной дороге.