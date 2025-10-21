В Татарстане арестовали трех подростков по делу о теракте

Tекст: Алексей Дегтярев

Им предъявлено обвинение по статье «Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору», пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

В августе 2025 года подростки подожгли железнодорожное оборудование на участке вблизи Бугульмы, используя горючие материалы. За это им было обещано 24 тыс. рублей, однако денег они не получили.

Подозреваемых задержали сотрудники полиции и регионального УФСБ, после чего их арестовали.

Уголовное дело в отношении других возможных участников выделено в отдельное производство. Следственные действия и оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств продолжаются.

Ранее подростков в Архангельской области арестовали за поджоги релейных шкафов на железной дороге. До этого в Краснодаре задержали несовершеннолетнего, устроившего поджог на Северо-Кавказской железной дороге по указанию спецслужб с Украины.

До этого ФСБ задержала в Татарстане двух человек по подозрению в подготовке теракта и государственной измене.