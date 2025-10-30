Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
В Самарской области арестовали подростков за теракт на железной дороге
Правоохранители вычислили в Самарской области двух несовершеннолетних, подозреваемых в поджоге железнодорожного трансформаторного шкафа, их арестовали, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.
Арестованы двое подозреваемых, им предъявили обвинение в совершении теракта, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
По версии следствия, обвиняемые действовали группой лиц по предварительному сговору. В октябре 2025 года они на железной дороге рядом со станцией Стахановская, используя горючие материалы, устроили поджог трансформаторного шкафа.
Поджог они совершили за обещанное денежное вознаграждение.
Напомним, в Татарстане арестовали группу несовершеннолених, которая попыталась поджечь железнодорожное оборудование. Также в Архангельской области арестовали подростков за поджоги релейных шкафов на железной дороге.
В Петербурге полицейские задержали молодую пару, которая поджигала оборудование на железной дороге.