    Зачем Европа и Киев втягивают Белоруссию в войну
    Представлен новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель»
    Путин упростил оформление задержания пьяных водителей
    Единственный парусник Украины получил повреждения после взрыва в Одессе
    Лавров обсудил с Рубио необходимость эвакуации дипломатов из Киева
    Госсекретарь США не исключил эскалации украинского конфликта
    ФСБ предотвратила масштабные теракты в Москве и регионах России
    США заявили о сохранении перемирия после ударов по Ирану
    Война в Иране дала толчок транзитному мегапроекту Казахстана
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сколько на самом деле в России православных

    Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Почему американцы заметают следы биолабораторий на Украине

    СМИ со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщили, что среди военнослужащих ВСУ массово распространяется хантавирус. Совпадение? Допустим. Как и то, что Нацразведка США именно сейчас озаботилась деятельностью своих биолабораторий на Украине. Или это подготовка к новой пандемии?

    26 мая 2026, 11:09 • Новости дня

    Пекин выступил против морской инициативы QUAD

    МИД Китая осудил закрытые группы и инициативу QUAD по морскому наблюдению

    Tекст: Мария Иванова

    Власти КНР жестко раскритиковали планы Вашингтона и его союзников по расширению морского наблюдения в Индо-Тихоокеанском регионе, осудив создание любых закрытых геополитических блоков.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала планы объединения QUAD (США, Австралия, Индия и Япония) по запуску инициативы морского наблюдения в Индо-Тихоокеанском регионе, передает РИА «Новости».

    По словам госсекретаря США Марко Рубио, этот проект направлен на расширение обмена информацией между странами-участницами.

    «Мы не поддерживаем закрытые маленькие кружки и блоковое противостояние, любое сотрудничество не должно подрывать взаимное доверие и сотрудничество между странами региона», – заявила Мао Нин. Дипломат подчеркнула, что взаимодействие государств обязано способствовать миру, стабильности и процветанию, а не быть направленным против третьих сторон.

    Формат QUAD был создан в 2007 году по инициативе занимавшего тогда пост премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он задумывался как неформальный консультативный механизм четырех государств, выступающих за свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион. В 2026 году в объединении председательствует Индия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио анонсировал запуск программы совместного морского наблюдения стран QUAD.

    Ранее глава американской дипломатии назвал КНР главным геополитическим вызовом для Вашингтона.

    В прошлом месяце китайский МИД обвинил Японию в разжигании блокового противостояния в Индо-Тихоокеанском регионе.

    25 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    «Единая Россия» обеспечила принятие 100 законов по Дальнему Востоку и Арктике

    Tекст: Вера Басилая

    В Народную программу «Единой России» предложили инициативы по развитию Дальнего Востока и Арктики, их сформулировали на круглых столах шестого отчетно-программного форума «Есть результат!» во Владивостоке.

    На профильном форуме во Владивостоке обсудили стратегическое развитие макрорегионов.

    Секретарь генсовета Владимир Якушев заявил: «Нам важны идеи, которые звучат здесь, потому что это особая территория с огромными возможностями и с задачами, которые требуют нестандартных, точных решений. Это территория, где во многом формируется будущее России».

    Совместно с правительством фракция добилась утверждения около 100 специальных федеральных актов. Среди них выделяется документ о северном завозе, улучшивший снабжение 2,5 млн жителей. Грузопоток по Северному морскому пути планируется довести до 70 млн тонн к 2030 году.

    Вице-премьер Юрий Трутнев отметил опережающие темпы роста Дальнего Востока, которые превосходят среднероссийские показатели почти на 30%. В макрорегионе заработали территории опережающего развития, дальневосточная ипотека и программа предоставления гектаров. Половина финансирования мастер-планов местных городов до 2030 года уже обеспечена.

    Участники дискуссий предложили расширить Восточный полигон, включая БАМ и Транссиб, а также запустить производство новых отечественных самолетов.

    Кроме того, в Мурманске планируется создать международный морской центр, который станет арктическим аналогом образовательного комплекса «Сириус».

    Итоговую программу на пять лет представят в августе.

    25 мая 2026, 14:19 • Новости дня
    В ЛДПР потребовали провести проверку шринкфляции в российских магазинах

    Лидер ЛДПР Слуцкий попросил ФАС проверить производителей из-за шринкфляции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий инициировал разбирательство по поводу скрытого уменьшения массы и объема товаров повседневного спроса при сохранении прежних цен.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение к главе ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой проверить производителей и торговые сети на недобросовестную конкуренцию из-за шринкфляции, сообщает ТАСС.

    Он пояснил, что речь идет о скрытом уменьшении веса и объема товаров при сохранении прежней цены.

    «Фракция ЛДПР уже вносила в Госдуму законопроект «О честной цене», чтобы обязать магазины указывать стоимость товара не только за упаковку, но и за понятную единицу измерения – килограмм, литр или 100 г. Однако его отклонили. Поэтому сегодня ЛДПР направляет письмо в ФАС – мы требуем провести проверку товаров на уменьшение массы, объема или его количества в упаковке при той же цене», – сказал Слуцкий.

    В письме подчеркивается, что практика шринкфляции широко распространилась в России и прежде всего затронула товары повседневного спроса. В качестве примеров приводятся случаи, когда упаковки молока с одного литра сокращались до 900–950 мл, сливочного масла – с 200 г до 180 или 150 г, а вес плиток шоколада уменьшался со 100 г до 90 или 75 г.

    По мнению Слуцкого, такая практика вводит покупателей в заблуждение и дает производителям необоснованные конкурентные преимущества. Он сослался на данные Роскачества, согласно которым в 2023 году до 90% опрошенных потребителей замечали уменьшение веса или объема товаров. Парламентарий попросил ФАС оценить действия производителей продовольственных и непродовольственных товаров, а также розничных сетей на предмет признаков недобросовестной конкуренции и дать правовую оценку практике скрытого уменьшения упаковок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в России усилился тренд на уменьшение среднего веса упаковки продуктов, а во втором квартале средний вес снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    25 мая 2026, 22:56 • Видео
    Самая приятная женщина США уходит в отставку

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    25 мая 2026, 11:49 • Новости дня
    Медведев: Пашинян взял курс на разрыв с Россией

    Медведев призвал прямо признать, что Пашинян взял курс на разрыв связей с РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев прокомментировал внешнеполитический вектор Еревана, передает РИА «Новости». Политик отметил, что армянский лидер не оценил братскую помощь Москвы.

    «Некий Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать. Ему кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной», – сказал Медведев.

    По словам зампреда Совбеза, подобные шаги ставят под угрозу взаимодействие в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Он предупредил, что отказ от участия в саммитах и сближение с врагами России повлекут за собой серьезные последствия, в том числе экономические. Медведев подчеркнул, что премьер-министр толкает родину на путь бандеровской Украины, несмотря на выгоду Еревана от членства в ЕАЭС, отказывается от участия в саммитах союза и собирает в Ереване «мерзких врагов России».

    Ранее армянские власти заморозили свое участие в ОДКБ. На пресс-конференции 16 июля 2025 года премьер-министр назвал выход республики из организации более вероятным сценарием, чем возобновление работы.

    Ранее Дмитрий Медведев предупредил об угрозе утраты выстроенных десятилетиями экономических связей Армении с Россией.

    Замглавы Совбеза указал на неизбежность перехода Еревана на европейские цены на газ из-за сближения с ЕС.

    В начале мая Никол Пашинян выразил желание сделать свою страну полноправным членом Евросоюза.

    25 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    Лавров на примере заправки самолета рассказал о продолжении колонизации Африки Западом
    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости полной деколонизации Африки, отметив, что зависимость от транснациональных корпораций приводит к ситуациям, когда суверенные государства континента не могут даже заправить самолеты официальных делегаций на международных форумах.

    Он привел пример, когда транснациональные корпорации, контролирующие топливную инфраструктуру, фактически блокируют обслуживание официальных делегаций на международных форумах, передает ТАСС.

    «Бывает, когда мы приезжаем на Африканский континент на официальные мероприятия Группы двадцати, других международных форумов, если вдруг требуется хоть какое-то изменение маршрута, суверенное африканское государство, не только африканское, есть такие примеры и в Латинской Америке, принимая официальных гостей на международные многосторонние мероприятия, оказывается не в состоянии помочь главе официальной делегации заправить свой самолет, потому что в большинстве стран заправки принадлежат транснациональным корпорациям, которые базируются в бывших колониальных странах и которые не получают никаких указаний ни от кого, кроме от своих столиц», – сказал министр.

    По его словам, именно это свидетельствует о том, что пространство для борьбы за полную деколонизацию по-прежнему остается, и в этом вопросе Россия и африканские страны выступают солидарно.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил, что Запад проигнорировал требование Африки о репарациях за колониализм.

    25 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    МИД анонсировал системные удары по объектам в Киеве после теракта в Старобельске
    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское внешнеполитическое ведомство заявило о переходе к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве после теракта ВСУ в Старобельске.

    В сообщении на сайте МИД подчеркнуто, что решение связано с атакой украинских войск на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске.

    «Совершенная ВСУ в ночь на 22 мая с использованием БПЛА кровавая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛНР) стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей», – говорится в заявлении.

    «Хунта Зеленского и ее западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир своё грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права», – подчеркивает МИД.

    В ведомстве отметили  грубое нарушение положений Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов, предусматривающих защиту мирных жителей в условиях вооруженных конфликтов, а также Конвенции о правах ребёнка 1989 года и других ключевых норм международного права.

    «Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве», – заявляет МИД. По сообщению ведомства, удары будут наноситься по местам проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, которые используются киевским режимом при содействии натовских специалистов, отвечающих за поставки комплектующих, разведданные и целеуказание. Отдельно подчеркнуто, что удары предусмотрены и по центрам принятия решений, и по командным пунктам.

    В ведомстве обратили внимание, что перечисленные объекты рассредоточены по всему Киеву. В связи с этим иностранным гражданам, включая сотрудников дипломатических миссий и представительств международных организаций, рекомендовано как можно скорее покинуть город, а жителям украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры киевских властей.

    В понедельник МИД объявил о подготовке заявления по ответным ударам по Киеву.

    Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек.

    Президент России Владимир Путин связал эту атаку с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    25 мая 2026, 17:21 • Новости дня
    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, рекомендуется как можно скорее покинуть Киев, заявил МИД России.

    Жителям украинской столицы ведомство советует не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского.

    «Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    В министерстве подчеркнули, что указанные объекты рассредоточены по всему городу.

    Ранее МИД анонсировал системные удары по ВПК Украины после теракта в Старобельске.

    Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек.

    25 мая 2026, 11:55 • Новости дня
    Разработан новейший артиллерийский комплекс «Цитадель» против дронов

    Ростех объявил о создании зенитного комплекса «Цитадель» против дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты создали зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель», предназначенный для круглосуточной защиты объектов от атак беспилотников.

    Отечественные инженеры завершили разработку нового оружия для борьбы с дронами, передает Telegram-канал Ростеха.

    Премьера 30-миллиметрового комплекса состоится на Международном форуме по безопасности, который пройдет в подмосковной «Лайв Арене» с 26 по 29 мая под эгидой Совета безопасности России.

    Система предназначена для уничтожения мультикоптеров и беспилотников самолетного типа. «Цитадель» использует снаряды со шрапнельной начинкой и дистанционным взрывателем. Умная автоматика сама рассчитывает идеальную точку подрыва на основе траектории полета цели. Благодаря этому расход боеприпасов существенно снижается по сравнению с традиционными аналогами.

    «Цитадель» имеет как оптико-электронную, так и радиолокационную системы обнаружения и сопровождения беспилотников противника», – рассказали в госкорпорации. Оптический канал функционирует в видимом и инфракрасном диапазонах. Установка отличается высокой степенью автоматизации на всех этапах работы – от поиска угрозы до ее ликвидации. Заявленные характеристики уже получили подтверждение в реальных условиях эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные задействовали зенитный пушечный комплекс «Цитадель» для защиты от беспилотников в зоне спецоперации.

    Ранее госкорпорация «Ростех» представила новейший 30-миллиметровый снаряд с дистанционно-управляемым взрывателем для борьбы с дронами.

    В январе войска получили на вооружение новые автоматизированные комплексы «Зубр» для противодействия беспилотным аппаратам.

    25 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Лавров обсудил с Рубио удары по Киеву и необходимость эвакуации дипломатов
    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого предупредил американскую сторону о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве и напомнил о рекомендациях Москвы обеспечить иностранным диппредставительствам эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан.

    Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, следует из сообщения на сайте МИД России.

    По поручению президента России Владимира Путина, Лавров довел до американской стороны позицию Москвы о том, что в ответ на «продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории» российские Вооруженные силы «приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений».

    Отдельно министр обратил внимание на заявление МИД России от 25 мая, в котором США и другим странам, имеющим дипломатическое присутствие в Киеве, рекомендовано «обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан».

    В ходе разговора Лавров также напомнил о договоренностях, достигнутых в Анкоридже в августе 2025 года по инициативе США, и выразил сожаление в связи с тем, что, по его словам, «нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», которые, как отмечается, могли бы стать основой долгосрочного урегулирования конфликта.

    Стороны также обменялись оценками дипломатических инициатив по ситуациям в Ормузском проливе и вокруг Кубы. При этом, как подчеркнули в МИД РФ, Лавров и Рубио подтвердили готовность, несмотря на разногласия, «активизировать усилия по нормализации условий работы дипломатических миссий России и США на территории друг друга».

    Ранее Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев, а жителям украинской столицы ведомство советует не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского.

    25 мая 2026, 11:52 • Новости дня
    Эксперт объяснил потерю самолетом ВВС Британии сигнала GPS возле России

    Эксперт Кнутов: Самолет британского министра потерял GPS-сигнал из-за украинских дронов

    Tекст: Олег Исайченко

    Ситуация с потерей самолетом министра обороны Британии спутникового сигнала решается крайне просто: Прибалтике нужно запретить пролет украинских БПЛА через свою территорию, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее газета The Times сообщила, что самолет Королевских ВВС, на борту которого находился Джон Хили, подвергся воздействию средств РЭБ.

    «Европейские самолеты регулярно летают близ российской границы. Дополнительную напряженность создает и то, что Украина использует воздушное пространство стран Прибалтики для нанесения ударов по России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его оценкам, в этих условиях сохранять сигнал GPS над пограничной территорией между РФ и прибалтийскими республиками значило бы содействовать противнику в наведении дронов на российские военные и гражданские объекты. «Поэтому руководством нашей страны предпринимаются определенные меры защиты», – добавил собеседник.

    Впрочем, оговорился Кнутов, говорить однозначно, что британский борт попал под воздействие комплексов РЭБ, не стоит. «Но даже если это и стало причиной потери самолетом министра обороны Британии спутникового сигнала, то случившееся свидетельствует об одном: ЕС и НАТО не надо разрешать украинским БПЛА пролетать через территорию Прибалтики», – подчеркнул спикер.

    Как полагает собеседник, британские СМИ неслучайно раздули ситуацию с инцидентом. «Задача – нагнетать обстановку, чтобы увеличивать военные расходы, а также отвлекать внимание британцев от проблем в правительстве», – уточнил Кнутов, напомнив, что премьер-министра Кира Стармера призывают уйти в отставку.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Корнилов. Он иронично отметил, что это стало доброй традицией: как только рейтинги очередного британского министра обороны падают и ему надо бороться за свой пост, Россия начинает «блокировать сигналы его самолета у своих границ».

    Эксперт в этой связи напомнил о материале той же The Times за март 2024 года, когда Россия якобы «блокировала сигнал самолета министра обороны Британии Гранта Шаппса». «Через месяца три этот Шаппс был с треском уволен. Видимо, Хили понимает, что с приходом нового премьера (а этот вопрос уже не за горами) ему тоже придется защищать свой пост. Вот и давай летать возле границ России», – написал Корнилов в своем Telegram-канале.

    «В условиях, когда над Прибалтикой в нашу сторону летят военные дроны, мы, конечно, должны блокировать GPS-сигналы любых военных летательных аппаратов возле наших границ. А Хили со своими дружками летел на военном, а не на гражданском самолете! Хорошо еще, что его за вражеский БПЛА не приняли», – подчеркнул политолог.

    Ранее стало известно, что самолет военно-воздушных сил Британии, на борту которого находился министр обороны Джон Хили, потерял спутниковый сигнал, когда пролетал вблизи территории России. Как сообщает The Times, инцидент произошел 21 мая. Хили возвращался домой после визита в Эстонию, где он встретился с коллегой Ханно Певкуром и проинспектировал британские войска.

    По данным газеты, глушение сигнала произошло в начале пути, когда борт пролетал недалеко от российской границы. Помехи привели к сбоям в работе некоторых элементов приборной панели самолета. Восстановить спутниковый сигнал без полного отключения и перезагрузки систем было невозможно, а сделать это в воздухе технически нельзя. В результате пилоты были вынуждены использовать резервные навигационные системы для расчета своего местоположения.

    Собеседники The Times назвали сбой в работе GPS очень редкой ситуацией. В оборонных кругах королевства считают Россию виновной в происшествии. Впрочем, издание отмечает: пока неясно, был ли самолет министра намеренной целью атаки РЭБ или же борт случайно попал в зону действия глушилок. Официального заявления на этот счет газета не приводит.

    Источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Евросоюза заявил, что проблемы с работой систем глобального позиционирования в европейском воздушном пространстве давно стали привычным явлением, о котором заранее предупреждают пилотов. «Конкретно эстонские авиационные власти еще 13 мая предупреждали, что во всем воздушном пространстве страны возможны помехи или подменные сигналы спутниковой системы GNSS», – уточнил он.

    Напомним, на минувшей неделе Минобороны Британии сообщило, что британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint дважды за прошлый месяц был перехвачен российскими истребителями над Черным морем. В одном эпизоде российский Су-35, маневрируя, приблизился к британскому самолету на близкое расстояние, что привело к срабатыванию аварийных систем и отключению автопилота RC-135.

    В другом случае Су-27 выполнил шесть проходов перед британским самолетом, приближаясь на расстояние около шести метров от его носа. Минобороны Соединенного Королевства сочло, что это самый опасный эпизод с российской стороны с 2022 года. Однако, как отметил военкор Александр Коц, Лондон почему-то стыдливо обходит ключевой вопрос. «А что, собственно, британский стратегический разведчик делает у российских берегов?» – написал он.

    25 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    Банк России заявил о необходимости избавления от карт Mastercard и Visa
    Tекст: Вера Басилая

    Карты международных систем Mastercard и Visa должны окончательно покинуть российский рынок, поскольку они перестали обеспечивать необходимый функционал, заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

    По словам Бакиной, карты международных систем Mastercard и Visa должны окончательно покинуть российский рынок, поскольку они перестали обеспечивать необходимый функционал, передает РИА «Новости».

    «В отношении карт международной платежной системы у нас позиция, что, конечно, эти карты должны уходить с нашего рынка. Они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали», – подчеркнула представитель регулятора.

    По словам Бакиной, доля международных платежных систем на российском рынке в настоящее время составляет менее 17%. При этом отечественный платежный сектор демонстрирует высокую устойчивость и успешно адаптируется к современным экономическим вызовам.

    В январе текущего года в Госдуме предупредили о росте рисков использования карт международных платежных систем.

    В конце прошлого года Банк России обсудил с кредитными организациями возможное отключение Visa и Mastercard.

    Осенью прошлого года регулятор пообещал сохранить работоспособность просроченного пластика ради удобства граждан.

    25 мая 2026, 12:56 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт на прибывшем из Бельгии в Ленобласть газовозе

    Tекст: Вера Басилая

    Водолазы нашли закрепленные на подводной части газовоза «Аррхениус», прибывшем из Бельгии в Ленобласть, взрывные устройства массой около семи килограммов каждое, сообщили в ЦОС ФСБ.

    Сотрудники правоохранительных органов сорвали подрыв судна «Аррхениус», передает РИА «Новости».

    Газовоз пришвартовался в порту Усть-Луга для загрузки перед отправкой в турецкий Самсун. Во время осмотра подводной части корпуса специалисты выявили прикрепленные магнитами посторонние предметы.

    «Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом, Министерством обороны и Росгвардией предотвращен террористический акт на судне «Аррхениус»», – сообщили в ведомстве.

    Взрывотехники установили, что найденные изделия являются морскими магнитными минами промышленного производства, предположительно изготовленными в одной из стран НАТО.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывных устройств. Представитель ведомства Светлана Петренко отметила, что минирование не могло произойти в российских водах, поскольку перед рейсом газовоз более суток простоял на якорной стоянке в бельгийском Антверпене.

    Ранее Следственный комитет раскрыл детали мартовской атаки беспилотников на российский газовоз «Арктик Метагаз».

    До этого специалисты по морской безопасности подготовили отчет о минировании заходящих в порты России коммерческих судов.

    Летом прошлого года мощный взрыв произошел на регулярно посещающем Усть-Лугу танкере Vilamoura.

    25 мая 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин разрешил привлекать ВС России для защиты арестованных за рубежом россиян
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин одобрил инициативу, позволяющую направлять воинские формирования для спасения сограждан от преследования со стороны международных инстанций.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Глава государства утвердил новые нормы поддержки соотечественников за границей. Документ дает право применять вооруженные силы для защиты людей от преследования иностранными инстанциями. Речь идет о судах, наделенных полномочиями без участия России.

    Помимо применения армии, государственные органы также начнут предпринимать дополнительные шаги в подобных ситуациях. Соответствующие меры будут реализовываться по прямому решению президента. Это коснется случаев ареста или уголовного давления на граждан в других странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте правительство России внесло в Госдуму соответствующий законопроект.

    В апреле депутаты одобрили эту инициативу в первом чтении.

    В середине мая парламент окончательно принял данный документ.

    25 мая 2026, 18:21 • Новости дня
    Путин утвердил новые правила организованного найма мигрантов из Таджикистана
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению с Таджикистаном об организованном наборе граждан республики для временной работы в России.

    Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации, передает «Интерфакс». Сам протокол был подписан в Душанбе 9 октября 2025 года.

    Новые положения предусматривают содействие подготовке граждан Таджикистана по российским программам среднего профессионального образования и профессионального обучения на территориях обеих стран.

    Также закрепляется проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования желающих въехать в Россию граждан Таджикистана на территории республики силами представительства МВД России при участии уполномоченного МВД и подведомственного ему федерального государственного унитарного предприятия. Эти данные будут проверяться в государственной информационной системе миграционного учета на предмет запрета въезда.

    Протокол создает основу для переноса медицинского освидетельствования трудовых мигрантов на территорию Таджикистана. Документ направлен на развитие взаимодействия компетентных органов по соблюдению миграционного законодательства в отношении граждан, привлекаемых по системе организованного набора, и на совершенствование механизмов обеспечения национальной безопасности.

    Кроме того, соглашение дополняется новым участником организованного набора – уполномоченной российской организацией, которая выступит координатором набора и поможет проводить соответствующие мероприятия в Таджикистане.

    Ранее Путин утвердил соглашение о представительствах МВД России и Таджикистана.

    26 мая 2026, 09:46 • Новости дня
    Вильнюс объяснил призыв атаковать Калининград

    Глава МИД Литвы назвал призывы атаковать Калининград демонстрацией решимости

    Tекст: Мария Иванова

    Агрессивные призывы атаковать российский эксклав силами НАТО продиктованы стремлением доказать западным союзникам готовность прибалтийских республик к решительной самообороне, отметил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

    Заявления о необходимости удара по российскому эксклаву призваны продемонстрировать западным союзникам решительный настрой государств Балтии, передает РИА «Новости».

    По словам Кястутиса Будриса, занимающего пост главы литовского внешнеполитического ведомства, крайне важно показать партнерам уверенность в собственных силах.

    «Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя», – сказал Будрис. Дипломат добавил, что проблема заключается в российских возможностях в регионе, поэтому союзникам необходимо демонстрировать готовность к решительным действиям.

    Ранее министр призывал показать возможность преодолеть оборону Калининграда и уничтожить ракетные базы.

    Глава российского МИД Сергей Лавров посоветовал игнорировать подобные выпады.

    Президент России Владимир Путин предупреждал о готовности уничтожать любые угрозы для Калининградской области. Глава государства подчеркивал, что попытки блокады региона приведут к беспрецедентной эскалации конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал НАТО уничтожить российские военные базы в Калининграде.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту инициативу заявлением на грани безумия.

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин посоветовал литовскому дипломату обратиться к психиатру.

    25 мая 2026, 20:31 • Новости дня
    СК назвал оставшиеся версии пропажи семьи Усольцевых

    СК отверг версии побега и похищения пропавшей семьи Усольцевых

    Tекст: Валерия Городецкая

    Версия добровольного ухода из дома и похищения семьи Усольцевых не нашла подтверждения, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

    «Следствием отрабатывались различные версии исчезновения, такие как побег, похищение, несчастный случай и совершение в отношении членов семьи иного преступления», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости». По словам собеседницы агентства, версии побега и похищения исключены, а две оставшиеся продолжают планомерно отрабатываться.

    Активная фаза поиска пропавшей семьи шла с конца сентября 2025 года до установления устойчивого снежного покрова. Краевые спасатели 23 мая вновь выехали в район Кутурчина Манско-Уярского округа, где исчезли туристы. В трехдневных поисках сейчас задействованы пять человек и четыре единицы техники, к работе подключились сотрудники СК и отряд «ЛизаАлерт».

    Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года.

    По данным МВД по Красноярскому краю, двое взрослых и пятилетняя девочка исчезли во время турпохода по маршруту в сторону горы Буратинка.

    Активные поиски тогда завершились 12 октября 2025 года.

    Главное
    Ростех передал ВКС новую партию истребителей Су-35С
    Глава ФСБ назвал Украину крупнейшим центром контрабанды оружия
    Воронежский студент взял академический отпуск ради службы оператором БПЛА
    Прибалтика начала переговоры о закупке украинских бомбоубежищ
    Фицо назвал условие получения Украиной статуса ассоциированного члена ЕС
    Глава РАН анонсировал новые школьные учебники по физике, химии и биологии
    «Девятый вал» Айвазовского решили впервые отреставрировать

    Отсутствие ипотеки до неузнаваемости изменило рынок недвижимости

    Пару лет назад классическая ипотека была драйвером спроса на квартиры. Но даже снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% не изменило ситуацию. Ипотека все еще не вернула себе человеческое лицо – и остается недоступной. Как выживают банки, застройщики и главное те, кто купил квартиру в рассрочку в надежде на снижение ипотечных ставок, но прогадал? Подробности

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    «Российский "Старлинк"» вступает в бой в зоне спецоперации

    Россия стала применять спутниковую связь для работы своих беспилотников в зоне спецоперации. Фактически перед нами первый пример военного использования только что выведенных на орбиту спутников системы «Рассвет». Что это за аппараты, в чем их сходство и различие с американским «Старлинком» – и какие возможности они еще способны дать российским военным? Подробности

    Зачем Европа и Киев втягивают Белоруссию в войну

    «Украина намеренно создает взрывоопасную ситуацию», «Минск и Москва не поддаются на пустые провокации», – так опрошенные эксперты оценивают резкое обострение ситуации вокруг Белоруссии. Пока Эммануэль Макрон проводит первый за четыре года телефонный разговор с Александром Лукашенко, Украина, Польша и Прибалтика наращивают военную активность у границ республики. В чем причины и цели этого давления? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    • США нашли Ирану нового лидера

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    • Пашинян испугался мести России

      После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

