Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется у власти Виктор Орбан или ему на смену придет проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.0 комментариев
Врач Минздрава Чуланов опроверг связь между штаммом COVID-19 Stratus и аллергией
Перенесенный коронавирус штамма Stratus не вызывает развитие аллергии, однако может спровоцировать временное повышение чувствительности дыхательных путей к весеннему цветению, сообщил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов.
Специалисты не выявили доказательств того, что актуальный вариант COVID-19 способен напрямую формировать новые иммунные заболевания, передает РИА «Новости». Главный внештатный инфекционист ведомства Владимир Чуланов прокомментировал сообщения о жалобах россиян на внезапный насморк и сильные отеки слизистых.
«Нет убедительных научных данных, подтверждающих, что какой-либо конкретный вариант вируса, включая так называемый Stratus вариант COVID-19, способен напрямую вызывать развитие новых аллергических заболеваний у ранее здоровых людей», – подчеркнул эксперт.
Врач добавил, что после болезни иногда происходят временные изменения в работе дыхательных путей. Пациенты могут острее реагировать на бытовую химию или пыльцу растений, например, ольхи.
Кроме того, медик призвал учитывать сезонный фактор. Совпадение периода выздоровления с активным цветением деревьев часто усиливает симптомы, создавая ложное впечатление внезапного недуга.
Как писала газета ВЗГЛЯД, геновариант коронавируса Stratus преобладает в России последние три месяца. Академик РАН Геннадий Онищенко исключил возможность повторной пандемии из-за этого штамма.