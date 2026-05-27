    На роль нового лидера Израиля нашелся кандидат посильнее Трампа
    Москвичка получила три года колонии из-за кальяна на куличе
    Во Франции испугались выступлений экс-главы RT France на радио и ТВ
    Орел на эмблеме армии Армении раскрыл клюв
    Освобождены запорожская Воздвижевка и харьковский Гранов
    Британия и Польша подготовили антироссийский военный пакт
    Индонезия договорилась о закупке российской нефти со скидкой
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    Эксперт оценил выход половины стран из программы поставок боеприпасов ВСУ
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в девяностые

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Связи России с соседями ждут приливы и отливы

    Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    27 мая 2026, 13:16 • Новости дня

    Эксперт оценил выход половины стран из программы поставок боеприпасов ВСУ

    Эксперт Анпилогов: В чешском проекте помощи ВСУ останутся ФРГ и Скандинавия

    Эксперт оценил выход половины стран из программы поставок боеприпасов ВСУ
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov/File Photo

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Из чешской инициативы по поставкам ВСУ крупнокалиберных боеприпасов выйдут все страны, кроме Германии и скандинавских государств. Сама же программа, вероятно, трансформируется в поддержку в виде прямого донорства, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее из курируемого Прагой проекта помощи Киеву вышли девять стран.

    «Инициатива Чехии была направлена на закупку и поставку ВСУ боеприпасов, большую часть которых составляли артиллерийские снаряды советских калибров 122 мм и 152 мм из запасов стран Варшавского договора. Учитывая, что Европа переходит на стандарт НАТО в 155 мм, Украине она отправляла те арсеналы, которые все равно пришлось бы утилизировать», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Кроме того, добавил он, Украина практически полностью выработала ресурс артиллерийских стволов наиболее распространенных калибров, а процедуры по восстановлению их боевых свойств украинские специалисты проводить не могут. «В этом вопросе нужно учитывать и снижающуюся роль артиллерии в современных военных конфликтах, особенно для обороняющейся стороны. Артиллерийские установки малых калибров и даже гусеничные самоходные орудия все больше оказываются в зоне поражения FPV-дронов», – продолжил аналитик.

    «Исходя из этого, думаю, снижение объема снарядов в рамках этой инициативы не станет для ВСУ губительным, каким могло бы быть еще несколько лет назад. Сейчас для Украины гораздо важнее вопрос нехватки ракет для ПВО. Не исключаю, что именно такую трансформацию программы будут обсуждать на ближайшем саммите НАТО», – допустил спикер.

    Он также указал, что ряду стран в некоторой степени даже выгодна политическая разнонаправленность чешских властей в украинском вопросе – на нее всегда можно сослаться при принятии решения о сокращении помощи Киеву. «В целом, судя по всему, из этой инициативы выйдут в итоге все страны, кроме Германии и скандинавских государств. Сама же помощь будет оказываться в виде прямого донорства. Впрочем, общий финансовый поток явно будет сокращаться. Северная Европа сейчас не в том положении, чтобы безвозмездно и серьезно поддерживать Украину», – резюмировал собеседник.

    Ранее чешский президент Петр Павел в интервью Financial Times рассказал, что число стран, участвующих в возглавляемой Прагой инициативе по закупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое с тех пор, как Андрей Бабиш вернулся на пост премьер-министра Чехии. По словам Павела, в настоящее время инициативу финансируют всего девять стран, тогда как в прошлом году их было 18. Политик указал: эта тенденция вызывает опасения по поводу распределения бремени затрат и общих перспектив проекта.

    «В рамках этой инициативы украинцам поставляется до 50% всех крупнокалиберных боеприпасов, поэтому ее сложно заменить чем-либо другим», – посетовал президент Чехии. Он добавил, что будущее проекта должно обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре в июле.

    В офисе Павела отказались назвать страны, которые недавно вышли из инициативы. Западный военный чиновник заявил, что Германия и некоторые скандинавские страны остаются среди участников. Однако, по его словам, «некоторые страны теперь считают странным платить за то, что не получает должной поддержки даже со стороны правящих политиков» Чехии.

    Бабиш заявил, что его правительство отдает приоритет поддержке чехов, испытывающих трудности с оплатой счетов за электроэнергию после начала конфликта США с Ираном, а не поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе прошлогодней избирательной кампании Бабиш угрожал полностью прекратить инициативу, критикуя ее за недостаточную прозрачность в использовании средств. Также он указывал, что прямую выгоду от проекта получает военно-промышленная группа Czechoslovak Group (CSG).

    Стоит отметить, что в январе нынешнего года состояние Михала Стрнада – владельца CSG – достигло 37 млрд долларов. Это произошло после выхода на биржу его компании. 33-летний предприниматель стал самым богатым бизнесменом в мире из оборонной сферы, сообщает «Интерфакс».

    Начиная с 2024 года Прага координирует поставку Киеву более 4 млн крупнокалиберных артиллерийских снарядов, чтобы помочь пополнить истощающиеся запасы. В рамках программы Украина получила 1,5 млн боеприпасов в 2024 году, 1,8 млн – в 2025 году, 500 тысяч – в 2026 году, сообщает The Washington Examiner

    26 мая 2026, 15:55 • Новости дня
    Жители Киева сообщили о побеге Зеленского перед ударом «Орешника»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Киева рассказали, что в ночь перед ударами «Орешника» по столице страны глава Украины Владимир Зеленский заранее покинул столицу. 

    О пережитом в киевскую ночь ударов «Орешника» и настроениях горожан пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на дневник киевлянки, давно переехавшей в Россию и общающейся с жителями Украины по соцсетям.

    Собеседники автора считают, что удары стали ответом Киеву «за Старобельск, за девочек» и называют происходящее бумерангом, который «по-серьезному долетел до Киева».

    Сотрудница киевского приюта для животных писала, что волонтерам «чудом удалось спасти 16 животных» и все чувствуют себя заложниками, потому что власти, по ее мнению, не намерены останавливаться и продолжают говорить о новых ударах по России.

    На украинских телемарафонах, по словам киевлян, удар «Орешника» подают расплывчато, а трагедию в Старобельском колледже объясняют тем, что погибшие девушки якобы были наводчицами дронов и разведчицами. Собеседница подчеркивает, что многие зрители верят этой версии и не испытывают сострадания, хотя, по ее словам, эти погибшие «такие же украинки», мечтавшие об учебе, замужестве и детях.

    В соцсетях, отмечает автор дневника, усиливается критика Владимира Зеленского. Пользователи возмущаются, что героями объявляют «кровавых упырей и нацистов», а также обсуждают слухи, что во время удара по Киеву Зеленского в городе не было и он якобы выехал в Германию, поскольку был предупреждён об ударе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС РФ в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки по гражданским объектам.

    Позже российский МИД после удара по Старобельскому колледжу в Старобельске заявил о переходе к последовательным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Эксперты рассматривают системные удары российской армии по военным объектам в Киеве как переход конфликта в новую фазу, грозящую разрушением Украины как единого военно-политического образования.

    27 мая 2026, 10:15 • Новости дня
    Во Франции испугались выступлений экс-главы RT France на радио и ТВ
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Успешное возвращение бывшего директора закрытого телеканала RT France Ксении Федоровой во французские консервативные медиа вызвало серьезную тревогу у местных политиков накануне президентских выборов.

    Журналистка Ксения Федорова регулярно появляется в эфирах телеканала CNews и радиостанции Europe 1, пишет Politico. В начале мая она выступала в роли эксперта при обсуждении речи президента России в честь Дня Победы.

    «Теперь мы знаем, что именно Запад решил затянуть этот конфликт», – заявила Федорова в эфире. Ведущий программы не стал оспаривать ее слова, а другие гости поддержали эту позицию относительно спецоперации на Украине, отмечает издание.

    Подобные эфиры вызывают тревогу у французских политиков на фоне подготовки к выборам. Депутат Европарламента Валери Айер направила жалобу местному телевизионному регулятору. Коллеги политика отмечают угрозу национальной безопасности из-за трансляции взглядов, совпадающих с позицией Москвы.

    Европейские санкции привели к закрытию телеканала, однако журналистка осталась жить во Франции. Вскоре она начала сотрудничать с медиаимперией правого магната Венсана Боллоре, который также издал ее мемуары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский регулятор обязал провайдеров ограничить доступ к контенту 35 сайтов российских СМИ.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в начале года сообщал о планах проведения скорейших переговоров с Владимиром Путиным. Ранее французский лидер высказался о возможной отправке солдат на Украину.

    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    26 мая 2026, 16:07 • Новости дня
    МИД Норвегии вызвал посла России после ракетного удара по Украине
    @ J.W.Alker/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Норвежское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла на беседу после массированного удара российских ракет по объектам военного управления и инфраструктуры на Украине.

    Министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла России в королевстве, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт внешнеполитического ведомства. Глава норвежской дипломатии Эспен Барт Эйде заявил: «Сегодня МИД вызвал на беседу посла России в Норвегии».

    Ведомство указало, что вызов российского дипломата связан с недавним ракетным ударом Вооруженных сил России по объектам военного управления на Украине. Отмечается, что речь идет о массированном применении различных типов ракет по украинской военной инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    В тот же день российская армия нанесла масштабный удар по Киеву в ответ на теракт в Старобельске.

    Накануне эксперты отмечали переход России к новому этапу спецоперации с системными ударами по Киеву.

    27 мая 2026, 07:28 • Новости дня
    Переброшенную на передовую роту ВСУ полностью уничтожили за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Третья рота 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ практически в полном составе была уничтожена на следующий день после переброски к линии боевого соприкосновения, сообщили в силовых структурах.

    Украинское подразделение понесло критические потери сразу после отправки к линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости». Информацию о гибели личного состава подтвердили в российских силовых структурах.

    «Анализ некрологов украинских военнослужащих показал, что на следующий день после переброски к линии боевого соприкосновения практически в полном составе была уничтожена третья рота 57-й ОМПБр», – сообщил собеседник агентства.

    Пленные солдаты украинской армии регулярно заявляют о серьезных потерях в рядах Вооруженных сил Украины. Военнослужащие жалуются на острую нехватку личного состава и трудности с эвакуацией раненых. Отмечается, что командование часто отправляет бойцов на передовые позиции без должной подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на харьковском направлении украинская армия потеряла роту пополненной инвалидами бригады.

    Несколькими днями позднее российские военные нанесли поражение формированиям противника сразу на шести направлениях.

    В конце прошлого года силовики ликвидировали остатки гарнизона 57-й отдельной мотопехотной бригады на востоке Волчанска.

    27 мая 2026, 01:38 • Новости дня
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация не стала поддерживать антироссийское заявление Киева по ситуации на Украине, зачитанное украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

    По словам украинского дипломата, Киев заручился поддержкой 47 стран, передает ТАСС.

    В частности, заявление поддержали представители Европейского союза, Канада, Британия, Австралия и Новая Зеландия, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Соединенные Штаты воздержались от голосования по резолюции ООН с призывом к прекращению огня на Украине.

    В октябре американская делегация не поддержала заявление Киева об оскорблении Устава организации.

    Месяцем ранее Вашингтон отказался присоединиться к совместному антироссийскому выступлению Украины и Евросоюза.

    26 мая 2026, 18:32 • Новости дня
    Медведев связал отказ ЕС эвакуировать посольства из Киева с наличием «лишних дипломатов»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отказ Евросоюза эвакуировать посольства из Киева говорит о наличии «лишних» дипломатов, которых готовы сократить.

    Оценку позиции Евросоюза по работе его посольств в Киеве после предупреждений МИД РФ по нанесению ударов по украинской столице дал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    В своем сообщении в соцсетях Медведев процитировал позицию Брюсселя: «ЕС заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждения России. Что ж, вероятно, у них есть лишние дипломаты и им нужно сократить численность персонала», – написал политик.

    Ранее во вторник стало известно, что представительства западных государств приняли решение продолжить работу в украинской столице и проигнорировать призывы к срочной эвакуации персонала.

    Эксперты объяснили отказ Запада от эвакуации дипломатов из Киева нежеланием демонстрировать «капитуляцию» перед Москвой и ослабление поддержки Украины.

    До этого представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе также заявлял о сохранении без изменений дипломатического присутствия ЕС в Киеве после угроз Киева параду в Москве на 9 мая.

    26 мая 2026, 16:46 • Новости дня
    Число участников «чешской инициативы» по закупке снарядов для ВСУ сократилось вдвое

    Президент Чехии Павел заявил о сокращении вдвое числа поставщиков снарядов ВСУ

    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Вера Басилая

    Число стран, принимающих финансовое участие в «чешской инициативе» по закупке боеприпасов для Украины, с декабря сократилось с 18 до девяти стран, сообщил газете Financial Times (FT) президент Чехии Петр Павел.

    С декабря прошлого года число стран-доноров уменьшилось в два раза, передает ТАСС. В интервью газете Financial Times президент Чехии Петр Павел отметил важность проекта.

    «Инициатива все еще работает, однако новая трудность заключается в том, что финансовые взносы вносят лишь около девяти государств-членов», – сказал чешский лидер.

    Павел добавил, что программа обеспечивала до 50% поставок крупнокалиберных боеприпасов украинской армии. Будущее проекта планируется обсудить на июльском саммите НАТО в Анкаре. Администрация главы республики отказалась раскрывать список покинувших коалицию государств.

    При этом Германия и ряд скандинавских стран продолжают участие в закупках. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объяснил сокращение помощи энергетическим кризисом. Правительство вынуждено перенаправлять ограниченный бюджет на поддержку собственных граждан.

    Ранее Словакия пообещала кратно увеличить продажу снарядов Украине.

    Правительство Чехии поддерживает снабжение Киева артиллерийскими снарядами вопреки предвыборным обещаниям премьер-министра Андрея Бабиша.

    26 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    МИД Израиля осудил решение Киева перезахоронить останки лидера ОУН Мельника

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Намерение властей Украины устроить государственную церемонию перезахоронения лидера националистов Андрея Мельника спровоцировало жесткую критику Израиля из-за откровенного пренебрежения памятью жертв нацизма.

    Внешнеполитическое ведомство Ирана выразило сожаление в связи с планами украинского руководства вернуть на Украину останки Андрея Мельника, передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Зеленский подтвердил информацию об эксгумации этого деятеля в Люксембурге.

    «Мы сожалеем о решении провести официальную государственную церемонию перезахоронения лидера ОУН (ОУН, запрещена в России как экстремистская) Андрея Мельника, сотрудничавшего с нацистами. Недопустимо игнорировать историческую правду и память о жертвах, убитых нацистами и их пособниками», – заявили израильские дипломаты.

    Серьезную обеспокоенность ситуацией также выразило руководство мемориального центра «Яд-Вашем». Представители организации отметили, что чествование руководителя движения, сотрудничавшего с нацистской Германией во время Холокоста, подрывает необходимую моральную целостность и происходит за счет исторической памяти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прах второго главы ОУН Андрея Мельника эксгумировали в Люксембурге для перезахоронения на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резко осудил планы киевских властей по созданию пантеона националистов.

    Ранее председатель мемориального комплекса «Яд Вашем» Дани Даян отказал Владимиру Зеленскому в возможности выступления.

    27 мая 2026, 12:13 • Новости дня
    Зеленский поручил готовиться к трем годам конфликта
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отдал распоряжение правительству настроиться на затяжное противостояние, которое может продлиться еще два-три года, сообщают украинские СМИ.

    По данным источников в украинском правительстве Telegram-канала Insider UA, Владимир Зеленский поручил чиновникам готовиться еще к двум-трем годам конфликта, передает «Газета.Ru».

    Причинами такого решения называются фактический срыв мирных переговоров и постепенный отход США от процесса урегулирования. Кроме того, упоминается «отказ» России от «компромисса» с Киевом. Сообщается, что российские силы к осени намерены выйти на границы Донбасса.

    Информацию о подготовке к затяжному противостоянию также подтверждает издание The Economist. Ссылаясь на собственные источники в правительстве Украины, журналисты отмечают, что Зеленский дал указание готовиться к двум-трем годам боевых действий.

    В марте Владимир Зеленский потребовал составить стратегию ведения боевых действий на следующие три года.

    Советник главы киевского режима Дмитрий Литвин назвал информацию о подготовке к длительному конфликту фейком.

    27 мая 2026, 06:44 • Новости дня
    Российские штурмовики вышли к окрестностям Новопавловки

    Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» вышли к окрестностям Новопавловки Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

    Бойцы 137-й отдельной мотострелковой бригады «Урал» успешно продвинулись вперед в Днепропетровской области, передает ТАСС. «Военнослужащие 137-й отдельной мотострелковой бригады «Урал» группировки войск «Центр» в ходе активных наступательных действий вышли к окрестностям населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области», – заявили в Министерстве обороны.

    Перед началом наземного штурма операторы беспилотников уничтожили логистику, танки и огневые точки противника, полностью перекрыв пути снабжения ВСУ. Затем боевые двойки на мотоциклах стремительно преодолели противотанковые рвы и открытую местность, закрепившись на рубеже. Укрывшихся в подвалах украинских военных выбивают с помощью различных типов мин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года российские войска взяли в полукольцо этот важный логистический узел ВСУ.

    До этого силовики усилили огневое давление на данный населенный пункт.

    В середине мая текущего года операторы беспилотников ликвидировали около Новопавловки группу иностранных наемников.

    27 мая 2026, 07:19 • Новости дня
    Севастополь отразил атаку украинских ракет и дронов
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь различными воздушными средствами, в том числе, предварительно, и ракетами Storm Shadow. Сбиты более 20 БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Вооруженные силы Украины попытались атаковать Севастополь различными воздушными средствами, в том числе, предположительно, ракетами Storm Shadow, передает ТАСС. Губернатор города Михаил Развожаев заявил: «В Севастополе военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку».

    По словам главы города, средства ПВО сбили более 20 беспилотников в районах Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега. В результате падения обломков одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка на Ластовой площади, где загорелась крыша.

    Взрывная волна повредила восьмиэтажный жилой дом: пострадали фасад, окна и балконы. Кроме того, на улице Гоголя ракета нанесла урон пустующему административному зданию. В соседних многоквартирных домах также выбиты стекла. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные перехватили 14 вражеских беспилотников над Северной стороной.

    Несколькими днями ранее силы противовоздушной обороны сбили пять дронов в районе мыса Херсонес.

    В середине мая губернатор города Михаил Развожаев сообщил об уничтожении 25 украинских аппаратов над морем.

    27 мая 2026, 02:31 • Новости дня
    Венгрия, Польша и Словакия заблокировали импорт украинской агропродукции

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз пытается убедить Варшаву, Будапешт и Братиславу снять односторонние ограничения на поставки определенных видов сельскохозяйственных товаров с Украины, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ, ссылаясь на высокопоставленного чиновника ЕС, пишут, что в трех странах ЕС продолжают действовать ограничения на ввоз аграрной продукции, передает ТАСС.

    «Это три государства: Польша, Венгрия и Словакия», – сказал чиновник. По информации источника, сейчас представители европейского руководства ведут активный диалог с властями этих стран. Главная цель переговоров заключается в том, чтобы заставить их отказаться от блокировки импорта с Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Венгрии закрыли внутренний рынок для украинских аграриев. В 2024 году Польша и Словакия ввели правительственные запреты на ввоз продовольствия с Украины.

    Представители Еврокомиссии ставили под сомнение законность подобных односторонних ограничений.

    27 мая 2026, 04:57 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предупредила Европу об угрозе беспилотников
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские государства рискуют столкнуться с массовыми нарушениями воздушного пространства дронами, аналогичными нынешней ситуации в Прибалтике, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «То, что вы переживаете сегодня, завтра может ожидать и остальную часть Европы», – подчеркнула фон дер Ляйен в Вильнюсе, обращаясь к президентам Литвы, Латвии и Эстонии.

    Она добавила, что Евросоюз намерен планомерно устранять существующие недочеты в оборонной сфере. В частности, планируется создание унифицированных систем оповещения и улучшение координации между государствами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Еврокомиссии отправилась в Вильнюс для обсуждения инцидентов с беспилотниками.

    Несколькими днями ранее она назвала угрозой всему Евросоюзу сообщения о подготовке украинских ударов с территории Латвии.

    Картина налетов украинских дронов на российские объекты на Балтике указывает на то, что Польша и Прибалтика предоставляют ВСУ свое воздушное пространство для атак.

    Однако это привело к падениям украинских БПЛА в Прибалтике. Налеты украинских БПЛА фактически привели к политическому кризису в Латвии. Туристическая отрасль стран Прибалтики также оказалась в состоянии кризиса.

    27 мая 2026, 10:54 • Новости дня
    В Совфеде заявили о неспособности Украины запугать севастопольцев

    Сенатор Алтабаева: Атака на Севастополь – неприкрытый терроризм Украины

    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина пытается запугать севастопольцев. Однако достичь желаемого у противника не получится. Севастополь – это город–герой, мужественный город. Он всегда был таковым, есть и будет, сказала газете ВЗГЛЯД сенатор Екатерина Алтабаева. В ночь на среду Севастополь подвергся атаке беспилотников и, предварительно, ракет Storm Shadow.

    «Атака ВСУ на Севастополь – это неприкрытый государственный терроризм», – отметила сенатор Екатерина Алтабаева. Она указала, что целями ударов украинской армии становятся не военные объекты, а гражданская инфраструктура. «Так, повреждены жилые дома. Страдают мирные жители», – добавила собеседница.

    По мнению Алтабаевой, противник таким образом пытается запугать севастопольцев. «Однако достичь желаемого у Украины не получится. Севастополь – это город–герой, мужественный город. Он всегда был таковым, есть и будет», – подчеркнула парламентарий.

    Она выразила уверенность, что ответ Минобороны России на преступные действия ВСУ последует. Тем более что ранее МИД выпустил заявление о том, что российское военные приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям ВПК в Киеве. «Наш ответ будет точным и результативным, в этом нет сомнений», – заключила Алтабаева.

    Напомним, минувшей ночью ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю. По предварительным данным, атака проводилась в том числе с применением англо-французских ракет Storm Shadow. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Max-канале. Кроме того, сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега, добавил он.

    Предварительно, никто из людей не пострадал. Одна из ракет попала в здание Южного управления Центробанка и вызвало пожар на крыше. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы. «На Ластовой площади от ударной волны пострадал восьмиэтажный многоквартирный дом, поврежден фасад, окна и балконы», – рассказал Развожаев.

    «В районе улицы Гоголя, по предварительной версии, также ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна», – говорится в сообщении губернатора. В связи с работой оперативных служб движение транспорта в этом районе временно затруднено, сообщает правительство Севастополя.

    Прокуратура Севастополя взяла на контроль соблюдение прав жителей города в связи с авианалетом. «Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оказания при необходимости оперативной помощи населению», – указывается в сообщении.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что тремя днями ранее ВС России нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам, в том числе – в Старобельске. Для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    26 мая 2026, 18:22 • Новости дня
    МИД Германии вызвал посла России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Германии сообщило в соцсетях о вызове посла России.

    В заявлении немецкого внешнеполитического ведомства отмечено, что Германия продолжит линию поддержки Киева, и ее «не запугать угрозами», передают «Вести».

    Ранее МИД России анонсировал системные удары по ВПК Украины после теракта в Старобельске. Ведомство призвало иностранцев срочно покинуть Киев.

    Дипломаты стран Евросоюза отказались покидать Киев после предупреждений России.

    Во вторник МИД Норвегии вызвал посла России после ракетного удара по Украине.

    Зеленский поручил готовиться к трем годам конфликта
    Песков назвал несовместимыми интеграцию Армении с ЕС и ЕАЭС
    Переброшенную на передовую роту ВСУ полностью уничтожили за сутки
    Президент Финляндии отверг обвинения в адрес России из-за украинских дронов
    Парламент Шотландии поддержал призыв к референдуму о независимости
    Сотрудники Samsung добились гигантских премий
    НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне

    Нефтяной рынок обречен на новый порядок

    На Ближнем Востоке замаячил мирный договор, который может вернуть судоходство через Ормузский пролив в прежнее русло. Однако эксперты уверены, что глобальный рынок нефти как прежде уже никогда не будет, ящик Пандоры уже открыт. И дело даже не в том, введет или нет Иран плату за проход торговых судов через пролив. Какова теперь новая нормальность? Подробности

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    На роль нового лидера Израиля нашелся кандидат посильнее Трампа

    За пост премьер-министра Израиля развернулась борьба, причем на поединок заявился сам Дональд Трамп, а Биньямину Нетаньяху приходится участвовать прямо из больничной палаты. Схватка жаркая, но исход предрешен. Если, конечно, Израиль намерен сохраниться как государство. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    • США нашли Ирану нового лидера

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

