Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.11 комментариев
Италия призвала ускорить вступление балканских стран в ЕС
МИД Италии представил план ускорения вступления балканских стран в ЕС
На министерской встрече с балканскими странами Италия представила документ с предложениями по ускорению вступления стран-кандидатов в ЕС, сообщил МИД Италии.
В документе выделены три основных элемента: «постепенная интеграция», касающаяся в том числе кибербезопасности, госуправления, управления миграцией; «упрощение процесса», которое позволит не допустить «блоков и перекрестных вето»; «стратегическая коммуникация», которая должна усиливать «преимущества интеграции для населения»
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, уже представил эти предложения главе европейской дипломатии Кайе Каллас и Марте Кос, комиссару ЕС по вопросам расширения, передает РИА «Новости».
В обсуждении участвовали представители Албании, Боснии и Герцеговины, непризнанной республики Косово, Северной Македонии, Черногории, Сербии, а также Австрии, Хорватии, Греции, Чехии, Словакии и Словении на уровне глав МИД или их заместителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу нужно «завершить старую задачу по расширению» и принять в ЕС Сербию перед тем, как приступать к «новому расширению с Украиной». Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг считал, что лидеры ЕС не должны отдавать предпочтение Украине перед Западными Балканами при принятии решения о начале переговоров по вступлению в ЕС.