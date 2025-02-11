Италия призвала ускорить вступление балканских стран в ЕС

МИД Италии представил план ускорения вступления балканских стран в ЕС

Tекст: Антон Антонов

В документе выделены три основных элемента: «постепенная интеграция», касающаяся в том числе кибербезопасности, госуправления, управления миграцией; «упрощение процесса», которое позволит не допустить «блоков и перекрестных вето»; «стратегическая коммуникация», которая должна усиливать «преимущества интеграции для населения»

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, уже представил эти предложения главе европейской дипломатии Кайе Каллас и Марте Кос, комиссару ЕС по вопросам расширения, передает РИА «Новости».

В обсуждении участвовали представители Албании, Боснии и Герцеговины, непризнанной республики Косово, Северной Македонии, Черногории, Сербии, а также Австрии, Хорватии, Греции, Чехии, Словакии и Словении на уровне глав МИД или их заместителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу нужно «завершить старую задачу по расширению» и принять в ЕС Сербию перед тем, как приступать к «новому расширению с Украиной». Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг считал, что лидеры ЕС не должны отдавать предпочтение Украине перед Западными Балканами при принятии решения о начале переговоров по вступлению в ЕС.