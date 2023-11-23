Глава МИД Австрии раскритиковал позицию ЕС по принятию Украины в Евросоюз

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг: Украина не должна попасть в Евросоюз раньше Западных Балкан

Как заявил министр в интервью газете Financial Times, нельзя, чтобы одни претенденты на членство в ЕС «двигались по полосе обгона», а другие – «по дублеру», и если Еврокомиссия будет рассматривать Западные Балканы «под лупой, а на Украину смотреть сквозь розовые очки», то это грозит «геостратегической катастрофой».

«Давайте не будем создавать проблему в регионе, которая ждала (вступления в ЕС) 20 лет, и отправлять их еще на один круг. Как сказал (премьер-министр Албании) Эди Рама, если я правильно его цитирую, нужно ли нам начинать войну на Балканах, чтобы привлечь внимание Еврокомиссии?», – отметил Александер Шалленберг.

Кроме того, австрийский министр выразил сомнение, что Украина когда-либо станет членом ЕС при сохранении существующей политики расширения блока.

Решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией о членстве в ЕС должно быть принято в середине декабре на саммите лидеров ЕС. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, при идеальном развитии событий переговоры о приеме Украины могут начаться в конце марта 2024 года.

Сейчас вступления в ЕС ждут восемь стран, в том числе Албания, Молдавия, и Черногория. Турция находится в статусе официального кандидата на вступление в ЕС дольше всех – с 2005 года, отмечает ТАСС.