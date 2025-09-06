  • Новость часаПутешественника из Франции задержали во Владивостоке за незаконное пересечение границы
    6 сентября 2025, 14:10 • Новости дня

    Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские власти рекомендовали гражданам срочно покинуть Белоруссию после задержания поляка по обвинению в шпионаже перед учениями «Запад-2025».

    МИД Польши рекомендовал гражданам покинуть Белоруссию, передает «Коммерсант». Ведомство заявило, что тем, кто уже находится в стране, следует уехать любыми доступными средствами. В официальном сообщении говорится, что в случае ухудшения ситуации эвакуация может стать значительно сложнее или невозможной.

    Официальный представитель МИД Польши Павел Вронский подчеркнул: «Это не демократическая и не дружественная к Польше страна. Отнеситесь к этим предупреждениям как можно серьезнее».

    Заявление последовало после задержания гражданина Польши 1998 года рождения на территории Белоруссии. По информации белорусских силовиков, поляк подозревается в сборе сведений о совместных белорусско-российских учениях «Запад-2025», запланированных на 12-16 сентября. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали гражданина Польши Гжегоша Гавела по подозрению в шпионаже в пользу Варшавы. Белоруссия выразила протест Польше после этого задержания. Польский премьер Дональд Туск анонсировал возможность применения особых мер против Белоруссии в случае провокаций на учениях «Запад-2025».

    5 сентября 2025, 16:59 • Новости дня
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевые интернет-сервисы останутся доступными для пользователей в регионах с ограничениями связи, сообщило Минцифры.

    В пилотном режиме мобильные операторы обеспечат бесперебойный доступ к Госуслугам, национальному мессенджеру Max, сервисам ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru, Яндекса, а также к маркетплейсам Ozon и Wildberries, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    В список вошли также Avito, Дзен, Rutube, официальный сайт платежной системы Мир, сайты правительства и администрации президента России, федеральная платформа дистанционного электронного голосования и сайты всех крупных операторов связи.

    В министерстве подчеркнули, что перечень приоритетных ресурсов может быть расширен.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости развития Max для россиян.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (2)
    6 сентября 2025, 00:33 • Новости дня
    Русские дети записали видеообращение после провала «антимигрантского» экзамена

    Tекст: Ирма Каплан

    Приехавшие в Россию русскоязычные дети, не прошедшие тестирование по русскому языку при поступлении в школу, опубликовали обращения в интернете.

    Видеообращения ребят, не сдавших недавно введенный экзамен на знание русского языка для мигрантов при поступлении в школы, были размещены в соцсетях. Несостоявшиеся школьники рассказали, что из-за результатов теста им отказали в приеме в школу, пишет «Лента.ру».

    В одном из роликов мальчик Мирон рассказывает, как приехал на свою историческую родину, в Россию, но комиссия решила, «что я мигрант с недостаточным знанием русского языка. А кроме русского языка я никакого языка не знаю». В аналогичной ситуации оказались и другие дети, записавшие обращения.

    Ранее член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова сообщила об открытии в Екатеринбурге отдельной школы для детей мигрантов. По ее словам, российские ученики были переведены в другое учебное заведение. Ахмедова отметила, что «эти дети выйдут в российское общество с чужим культурным кодом, и будут этим кодом шатать нашу страну».

    «Такая сегрегация и создание школ из детей мигрантов – прямое нарушение прав человека <...> Это самая настоящая сегрегация – делить учеников по национальности», – написала в Telegram-канале Ахмедова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в обращении к министру просвещения Сергею Кравцову член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов предложил ввести специальный порядок принятия в школы детей, чьи семьи являются представителями коренных народов России.

    Комментарии (54)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 19:20 • Новости дня
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо объявил, что Украина прекратит поставки российских газа и нефти в Словакию.

    Украина не будет поставлять в Словакию нефть и газ российского происхождения, заявил Зеленский на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул: «Мы готовы к поставкам газа и нефти в Словакию, если это не российский газ и не российская нефть. На этом точка».

    С января 2025 года Украина уже прекратила транзит российского газа через свою территорию, однако нефть в Словакию и Венгрию продолжала поступать по нефтепроводу «Дружба». В августе текущего года по инфраструктуре этого нефтепровода на российской территории были нанесены удары беспилотниками и ракетами со стороны ВСУ, что привело к временной остановке поставок нефти в оба государства.

    В ответ на перебои с поставками Будапешт и Братислава потребовали от Киева прекратить удары и обратились к Еврокомиссии с напоминанием о ее обязательствах по обеспечению энергетической безопасности стран Евросоюза, направив соответствующее письмо в Брюссель 22 августа. Поставки российской нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию были возобновлены 28 августа после завершения ремонта поврежденной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роберт Фицо отметил, что поддерживает европейские устремления Киева при условии полного выполнения выдвинутых Евросоюзом требований.

    Тем не менее Роберт Фицо после встречи с Зеленским выразил уверенность в скором окончании военных действий и восстановлении связей с Россией.

    Комментарии (24)
    5 сентября 2025, 17:54 • Новости дня
    @ Sobolev Artyom/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Задержанная в аэропорту Домодедово актриса Аглая Тарасова была освобождена из-под стражи решением суда в Москве.

    Суд отказал в ходатайстве следствия о помещении Тарасовой под домашний арест, передает ТАСС. Вместо этого ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

    Согласно решению суда, ей запрещено покидать свое жилье с полуночи до шести утра и использовать любые средства связи, включая телефон, кроме вызова экстренных служб и контакта с контролирующими органами или следователем, передает ТАСС. Судья также запретила Тарасовой общаться со свидетелями по делу.

    Ранее сообщалось, что прилетевшую из Израиля актрису Аглаю Тарасова задержали с наркотиками в Домодедово.

    Суд отказался закрывать слушание по делу актрисы Тарасовой. Актрисе предъявили обвинение в контрабанде наркотиков.

    Комментарии (40)
    5 сентября 2025, 20:02 • Новости дня
    @ U.S. Military

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2019 году спецназ ВМС США высадился на побережье КНДР с целью установить оборудование для перехвата коммуникаций Ким Чен Ына.

    Секретная операция США на территории КНДР была проведена по распоряжению тогдашнего президента Дональда Трампа, сообщает газета New York Times. Администрация Трампа не уведомила об этом ключевых членов Конгресса, что могло стать нарушением закона.

    По данным газеты, целью операции было размещение оборудования для отслеживания коммуникаций северокорейского лидера Ким Чен Ына в период переговоров по ядерной программе. При высадке американского спецназа на побережье их заметила северокорейская лодка, после чего спецназовцы открыли огонь.

    «Из темноты появилась северокорейская лодка... Опасаясь, что их заметили, спецназовцы открыли огонь. Через несколько секунд все, кто находился на северокорейской лодке, были мертвы», – приводит издание детали операции.

    Предположительно, погибшими были гражданские, ловившие раков, поскольку на них не было военной формы и оружия. Операция так и не была официально признана обеими странами, а информация о ней не разглашалась до настоящего времени. В 2021 году администрация Джо Байдена проинформировала Конгресс о результатах расследования, но эти данные остаются секретными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Америка потеряла Россию и Индию, опубликовав совместное фото Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина. Кая Каллас отметила переговоры лидеров России, Китая и КНДР как вызов существующему мировому порядку.

    Комментарии (9)
    5 сентября 2025, 23:01 • Новости дня
    Путин призвал оперативно начать производство турбореактивного двигателя ПД-26

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам двигателестроения в Самаре указал на необходимость оперативно завершить разработку и начать серийное производство турбореактивного двигателя ПД-26.

    «Необходимо оперативно завершить разработку и начинать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26. Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России. У него принципиально новые возможности по мощности, тяге. При этом он эффективный и экономичный», – приводит пресс-служба Кремля слова президента России.

    Путин пояснил, что реализация этого проекта позволит модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения.

    «Да и, мы знаем, кооперация здесь возможна, и наши возможные партнеры тоже проявляют к этому большой, повышенный интерес», – отметил он.

    Также на заседании Путин отметил, что в условиях санкционного давления Россия смогла разработать собственные инновационные турбины.

    Напомним, во время рабочей поездки в Самару президент России Владимир Путин уделил внимание развитию двигателестроения, собрав на совещании ключевых представителей отрасли на предприятии «ОДК-Кузнецов» (входит в Ростех), которое разрабатывает, производит, ремонтирует и проводит сервисное обслуживание газотурбинных и ракетных двигателей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл в Самару после ВЭФ во Владивостоке, чтобы обсудить вопросы развития двигателестроения и посетить предприятия отрасли.

    До этого, первый вице-премьер Денис Мантуров в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказывал, что новый российский тяжелый авиадвигатель с тягой 26 тонн разрабатывается для использования на военных транспортных самолетах грузоподъемностью до 100 тонн и будущих пассажирских лайнерах.

    Кроме того, Россия готова помочь Китаю поставками авиационных двигателей.

    Комментарии (22)
    5 сентября 2025, 18:48 • Новости дня
    Фицо заявил о скором завершении конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским выразил уверенность в скором окончании военных действий и восстановлении связей с Россией.

    Заявление Фицо прозвучало на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Ужгороде, передает ТАСС.

    Премьер-министр Словакии подчеркнул, что «верим, что война быстро закончится и отношения с Россией нормализуются».

    По мнению Фицо, восстановление нормальных отношений между Братиславой и Москвой возможно в ближайшем будущем после завершения конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роберт Фицо заявил, что проинформирует Владимира Зеленского о результатах обсуждения ситуации на Украине с президентом России Владимиром Путиным.

    Мария Захарова поддержала сравнение Фицо Европы с жабой, сидящей в колодце, и отметила, что это точная характеристика состояния европейской политики.

    Комментарии (5)
    5 сентября 2025, 20:59 • Новости дня
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Планы по конфискации замороженных российских активов в Европе могут привести к потере доверия к евро и рискам для финансовых рынков.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил агентству AFP, что возможная конфискация российских суверенных активов, замороженных в Евросоюзе, может спровоцировать «ужасающий системный шок» на всех европейских финансовых рынках и серьезно подорвать доверие к евро, передает ТАСС.

    Прево отметил, что такие действия способны нанести ущерб европейским торговым площадкам.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что конфискация российских резервов Западом разрушит мировой финансово-экономический порядок и усилит экономический сепаратизм. Путин подчеркнул, что многие страны уже создают региональные экономические альянсы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Москва намерена отвечать юридическим преследованием на попытки экспроприации российских активов в Европе. По словам Пескова, Россия обязательно даст ответ на подобные действия.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщала, что страны Евросоюза испытывают серьезный дефицит средств для поддержки Украины в 2026 году, из-за чего обсуждается вариант экспроприации российских активов.

    Более 200 млрд евро российских активов заморожены на площадке Euroclear в Бельгии. Euroclear выступал против экспроприации и предупреждал о риске встречных судебных исков России против европейских или бельгийских активов за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил о невозможности экспроприации российских активов из-за угрозы стабильности финансового сектора Евросоюза. Бизнесмен Олег Дерипаска предложил останавливать попытки «распотрошить» замороженные российские активы с помощью обвинительных приговоров и конфискации имущества европейских чиновников.

    Совет ЕС сообщил, что в Копенгагене пройдет неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза, где будет рассмотрен вопрос о замороженных российских активах.

    Комментарии (9)
    5 сентября 2025, 16:52 • Новости дня
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Официальные власти Индии заявили о намерении продолжить импорт российской нефти, несмотря на введенные США тарифы.

    Индия официально отвергла требование бывшего президента США Дональда Трампа о прекращении закупок российской нефти, сообщает Bloomberg. Министр финансов Нирмала Ситхараман подчеркнула, что страна продолжит импорт этого ресурса, несмотря на введение Вашингтоном 50% тарифов на российскую нефть.

    В ходе выступления министр отметила: «Откуда мы покупаем нефть, особенно такой крупный товар, за который мы платим больше всего в импорте, мы должны решать, учитывая, что нам выгоднее всего. Мы, безусловно, будем покупать».

    По словам Ситхараман, Индия будет исходить из своих экономических интересов при выборе поставщиков энергоносителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва отметила позицию Индии, которая отказалась следовать требованиям США.

    Президент Дональд Трамп отклонил проект торгового соглашения с Индией из-за того, что Нью-Дели не стала сокращать закупку российской нефти. Трамп заявил, что Америка потеряла Россию и Индию, и сопроводил публикацию совместным фото Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина.

    Комментарии (16)
    5 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Госкорпорация рассматривает возможность создания собственного дальнемагистрального авиалайнера после завершения работ по двигателю ПД-35.

    О планах сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов, передает ТАСС.

    По его словам, после завершения работ над отечественным двигателем ПД-35 Ростех разработает широкий фюзеляжный самолет для дальних перелетов.

    Чемезов подчеркнул: «Мы будем стараться делать свой. Как только сделаем ПД-35, двигатель, будем делать широкофюзеляжный свой самолет».

    Ранее двигатель ПД-35 позиционировался как ключевая разработка для российской авиапромышленности в сегменте дальнемагистральных лайнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что организацию создания российских самолетов необходимо ускорять. Путин также признался, что ругается с ответственными за строительство самолетов.

    Комментарии (23)
    5 сентября 2025, 21:42 • Новости дня
    Митволь попросил Путина о помиловании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, приговоренный к 4,5 годам лишения свободы за хищения при строительстве метро Красноярска, подал прошение о помиловании

    «Стороной защиты представлен ответ на запрос, полученный от комиссии по вопросам помилования, согласно которому ходатайство о помиловании рассмотрено на заседании комиссии и принято решение о внесении президенту Российской Федерации соответствующего предложения по вопросу применения акта помилования в отношении осужденного», – сказано в материалах дела, передает РИА «Новости».

    Комиссия по вопросам помилования также учитывала мнение Федеральной службы исполнения наказаний. Ведомство дало Митволю положительную характеристику.

    В сентябре 2023 года суд в Красноярске признал бывшего заместителя главы Росприроднадзора и председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя виновным в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске и назначил ему наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

    В августе прошлого года Восьмой кассационный суд в Кемерово оставил в силе приговор Митволю.

    Напомним, Верховный суд отказался пересматривать приговор Митволю.

    Комментарии (19)
    5 сентября 2025, 22:22 • Новости дня
    Мантуров рассказал, когда ГАЗ начнет собирать новые «Волги»

    Tекст: Ирма Каплан

    Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) приступит к сборке первых российских автомобилей под брендом «Волга» в начале 2026 года, сообщил вице-премьер России Денис Мантуров.

    «Насколько мне известно, насколько мне докладывалось, они рассчитывают к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства», –  приводит его слова ТАСС.

    Возможность привлечения китайского партнера к проекту он комментировать не стал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Денис Мантуров оценил комфорт нового кроссовера Lada Azimut от «АвтоВАЗа», который, в свою очередь, назвал сроки запуска производства и начала продаж Lada Azimut.

    Комментарии (19)
    5 сентября 2025, 14:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил превосходство России над США в сжижении газа

    Эксперт Юшков: Арктические технологии позволили России превзойти США в производстве СПГ

    Эксперт объяснил превосходство России над США в сжижении газа
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские проекты СПГ эффективнее и рентабельнее американских за счет использования арктических технологий и расположения рядом с месторождениями, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Владимир Путин заявил о превосходстве России над США в методах добычи и сжижении природного газа.

    «В России действует несколько проектов по добыче, сжижению и поставкам природного газа. Это и «Сахалин-2», и «Ямал СПГ», и «Арктик СПГ», – перечислил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    По его оценкам, они более эффективны по сравнению с американскими проектами по целому ряду причин. Первая – расположение. Российские заводы расположены непосредственно на самих месторождениях – в Арктике и на шельфе острова Сахалин в субарктических условиях, указал собеседник.

    «Проектная мощность, скажем, «Ямал СПГ» составляет 17,4 млн тонн в год, производит он 20-21 млн тонн сжиженного природного газа. Причем эти объемы – не предел. Если бы было больше газовозов ледового класса, вероятно, речь шла о еще больших цифрах», – рассуждает аналитик. Он отметил, что основные американские заводы находятся в Мексиканском заливе. Отсюда вытекает и вторая причина превосходства России над США в СПГ – это климат.

    «Одно дело сжижать газ там, где среднегодовая температура воздуха колеблется в районе плюс 20 градусов. А другое – в Арктике. Сжижение – это охлаждение до минус 162 градусов. Поэтому чем ниже температура окружающей среды, тем более эффективнее производство: в частности, меньше затрат на энергию. Ниже, кстати, и себестоимость», – детализировал Юшков.

    «Россия зарегистрировала свои технологии для среднетоннажного и даже крупнотоннажного производства сжиженного природного газа, например, «Арктический каскад модифицированный». Но теперь нам предстоит научиться самим производить все оборудование для подобного СПГ-завода. Я бы назвал это задачей стратегической важности», – резюмировал аналитик.

    В пятницу российский лидер Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума, что Россия имеет более эффективные, чем США, технологии добычи и сжижения газа.

    По словам главы государства, российская компания «Новатэк» достигла технологий, которых «в мире не существует». «Это высокотехнологичная сфера», – подчеркнул Путин. Он также предложил использовать эти компетенции для освоения месторождений на Аляске, сообщает РИА «Новости».

    «У нас есть хорошие предложения по работе с компаниями США на Аляске», – отметил он. «На уровне участников экономической деятельности компании готовы к сотрудничеству. Не от нас зависит, мы тоже готовы. Но если там будут политические решения, мы будем двигаться и по этому направлению», – пояснил президент. Кроме того, в Азиатско-Тихоокеанском регионе есть много тех, кто заинтересован в возобновлении сотрудничества с Россией, добавил он.

    Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия намерена наращивать сотрудничество с Китаем по экспорту СПГ, что позволит ускорить газификацию российских регионов. Общий потенциал газопроводной инфраструктуры между двумя странами в перспективе составит 100 млрд кубометров.

    Кроме того, Москва и Пекин подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай и транзитного газопровода через Монголию «Союз-Восток». Газета ВЗГЛЯД объясняла обоюдную важность этого проекта.

    Комментарии (10)
    6 сентября 2025, 09:28 • Новости дня
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице задержана гражданка Украины, у которой при обыске обнаружили взрывчатку, а также установили ее связь с украинскими спецслужбами, сообщили в правоохранительных органах.

    Силовые структуры задержали в Москве гражданку Украины Головаш А. К., сотрудничавшую с украинскими спецслужбами и имевшую при себе взрывчатку, передает ТАСС.

    Головаш обвиняется по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ, предполагающей наказание за незаконные действия с взрывчатыми веществами. В ходе следствия Мещанский суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. В суде подтвердили арест, но подробности предоставлять отказались.

    Из дела следует, что задержанная имеет навыки конспирации, противодействия правоохранителям и обладает широкими криминальными связями, в том числе за пределами России. Женщина полностью признала вину в совершении инкриминируемого преступления. Ее могут лишить свободы на срок до 15 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали женщину в ЛНР, которую подозревают в корректировке ракетных ударов Киева. В Ярославской области правоохранители задержали украинку во время сборки бомбы в палатке. Псковская таможня задержала украинку с более 1 млн гривен на границе.

    Комментарии (4)
    5 сентября 2025, 15:33 • Новости дня
    Убийцы российского туриста в Грузии осуждены на 18 лет

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Двое граждан Грузии осуждены на 18 лет лишения свободы каждый за убийство в январе этого года российского туриста Виктора Соловьева в Местийском муниципалитете, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщает в пятницу Генеральная прокуратура Грузии, Зугдидский райсуд приговорил двух местных жителей к таким срокам за умышленное убийство и ограбление.

    Российский турист был убит 5 января в горах Грузии, на следующий день были задержаны местные жители Бежан Чкадуа и Реваз Пакелиани.

    Преступникам грозило от 16 до 20 лет лишения свободы. Они напали с целью ограбления на семейную пару из России на популярном туристическом маршруте, когда те следовали на автомобиле из Зугдиди в Местиа. Труп россиянина был найден в реке Накра Местийского муниципалитета. Его спутница не пострадала.

    Комментарии (2)
    Рубль взял курс на долгое ослабление

    Российская валюта весь 2025 год удивляла своей крепостью. Однако с конца августа рубль взял курс на ослабление. Глава Сбербанка считает, что этот тренд продолжится вплоть до конца года. Что заставило рубль развернутся и от чего зависят темпы его ослабления? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса

    Уже свыше 30 млн человек зарегистрировались в новом российском мессенджере Мах. Одновременно с этим приходят сообщения о том, что ряд других стран продолжает внедрение национальных цифровых услуг и продуктов. Откуда возникла эта тенденция и почему собственный мессенджер критически важен и для безопасности граждан России, и для национальной безопасности всей страны? Подробности

    Британия начала возвращаться в состояние нищего острова XVII века

    Целый ряд макроэкономических показателей демонстрирует глубокие проблемы в экономике Великобритании. Перед нами системный кризис финансов Соединенного Королевства и всей британской экономической модели. Корни этого кризиса уходят в далекое прошлое – куда, похоже, возвращается и сама эта страна, бывшая когда-то самой могущественной в мире империей. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

