Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию
Польские власти рекомендовали гражданам срочно покинуть Белоруссию после задержания поляка по обвинению в шпионаже перед учениями «Запад-2025».
МИД Польши рекомендовал гражданам покинуть Белоруссию, передает «Коммерсант». Ведомство заявило, что тем, кто уже находится в стране, следует уехать любыми доступными средствами. В официальном сообщении говорится, что в случае ухудшения ситуации эвакуация может стать значительно сложнее или невозможной.
Официальный представитель МИД Польши Павел Вронский подчеркнул: «Это не демократическая и не дружественная к Польше страна. Отнеситесь к этим предупреждениям как можно серьезнее».
Заявление последовало после задержания гражданина Польши 1998 года рождения на территории Белоруссии. По информации белорусских силовиков, поляк подозревается в сборе сведений о совместных белорусско-российских учениях «Запад-2025», запланированных на 12-16 сентября. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали гражданина Польши Гжегоша Гавела по подозрению в шпионаже в пользу Варшавы. Белоруссия выразила протест Польше после этого задержания. Польский премьер Дональд Туск анонсировал возможность применения особых мер против Белоруссии в случае провокаций на учениях «Запад-2025».