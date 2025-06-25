Генсек НАТО осыпал Трампа похвалами за рост оборонных расходов альянса

SkyNews: Генсек НАТО Рютте осыпал Трампа похвалами за рост оборонных расходов альянса

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает SkyNews, Рютте выступил с благодарностью в адрес Трампа, отметив, что значительный рост оборонных расходов членов НАТО стал возможен именно благодаря давлению со стороны Вашингтона.

«Сегодня мы примем решение перейти к 5%», – заявил Рютте, подчеркнув необходимость «обеспечить безопасность от противников и сбалансировать вклад с Соединенными Штатами». Он отметил, что без избрания и переизбрания Трампа такого шага бы не произошло.

Трамп в свою очередь назвал итог обсуждений «большой победой для всех» и выразил уверенность, что НАТО станет «гораздо сильнее» при поддержке США. Он также добавил, что Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать альянс.

Ранее издание Politico писало, что в НАТО решили увеличить военный бюджет из-за Трампа.

Сообщалось, что в НАТО договорились довести минимальный уровень оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году.