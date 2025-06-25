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    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Богатство может быть и благословением, и несчастьем

    Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

    2 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    4 комментария
    25 июня 2025, 14:26 • Новости дня

    Генсек НАТО осыпал Трампа похвалами за рост оборонных расходов альянса

    SkyNews: Генсек НАТО Рютте осыпал Трампа похвалами за рост оборонных расходов альянса

    Генсек НАТО осыпал Трампа похвалами за рост оборонных расходов альянса
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На саммите в Гааге генсек НАТО Марк Рютте выразил признательность президенту США Дональду Трампу за инициативу по увеличению взносов на оборону.

    Как сообщает SkyNews, Рютте выступил с благодарностью в адрес Трампа, отметив, что значительный рост оборонных расходов членов НАТО стал возможен именно благодаря давлению со стороны Вашингтона.

    «Сегодня мы примем решение перейти к 5%», – заявил Рютте, подчеркнув необходимость «обеспечить безопасность от противников и сбалансировать вклад с Соединенными Штатами». Он отметил, что без избрания и переизбрания Трампа такого шага бы не произошло.

    Трамп в свою очередь назвал итог обсуждений «большой победой для всех» и выразил уверенность, что НАТО станет «гораздо сильнее» при поддержке США. Он также добавил, что Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать альянс.

    Ранее издание Politico писало, что в НАТО решили увеличить военный бюджет из-за Трампа.

    Сообщалось, что в НАТО договорились довести минимальный уровень оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году.

    24 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп в самолете на пути на саммит НАТО заявил, что желает заключить с российской стороной сделку.

    «Я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, [президент России] Владимир [Путин] позвонил мне. Он сказал: «Могу я помочь вам с Ираном?» Я ответил: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами». И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», – цитирует Трампа ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин высоко оценивает готовность Трампа помочь урегулированию ситуации на Украине.

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    25 июня 2025, 10:17 • Новости дня
    Iltalehti: Зеленский решил надеть костюм после унижений от Трампа
    Iltalehti: Зеленский решил надеть костюм после унижений от Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский появился на саммите НАТО в Гааге в классическом черном костюме в ответ на унижения со стороны президента США Дональда Трампа, пишет финское издание Iltalehti.

    По мнению журналиста и фотографа Сами Саллинена, киевский режим пытался продемонстрировать, что Зеленский и Украина стремятся чувствовать себя сильнее в нынешней сложной ситуации, передает RT.

    По словам журналиста, одежда Зеленского могла также подчеркнуть, что саммит НАТО в Гааге для него был более значимым, чем неудачный визит в Вашингтон.

    Саллинен выразил мнение, что выбор классического костюма был осознанным жестом, отражающим попытку изменить сложившийся имидж.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге оттого, что с ним не захотели сидеть за одним столом главы ряда государств.

    Газета Politico писала, что саммит НАТО будет сконцентрирован не только вокруг одной темы, но и вокруг одного героя: американский президент Дональд Трамп и его 5% ВВП на оборону, Украины нет в повестке встречи вовсе.

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    25 июня 2025, 09:00 • Видео
    Неприятный сюрприз для Каи Каллас

    Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

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    25 июня 2025, 07:51 • Новости дня
    Трамп заявил о сложной ситуации Зеленского
    Трамп заявил о сложной ситуации Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Владимир Зеленский оказался в крайне сложном положении, и не исключил личной встречи накануне саммита НАТО, сообщает Fox News.

    По словам президента США, вопрос о встрече с украинским лидером остается открытым, а сам Зеленский, как отметил Трамп, находится в трудной ситуации, передает РИА «Новости».

    Трамп добавил, если такая встреча состоится, он намерен узнать у Зеленского, как у него дела. Он также отметил, что Украине не следовало бы оказаться в подобном положении, однако сейчас она переживает тяжелое время.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, газета Politico писала, что саммит НАТО будет сконцентрирован не только вокруг одной темы, но и вокруг одного героя: американский президент Дональд Трамп и его 5% ВВП на оборону, Украины нет в повестке встречи вовсе.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге оттого, что с ним не захотели сидеть за одним столом главы ряда государств.

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    25 июня 2025, 10:58 • Новости дня
    The Economist: Беспомощная Европа приняла дипломатию «Одинокого рейнджера» Трампа
    The Economist: Беспомощная Европа приняла дипломатию «Одинокого рейнджера» Трампа
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры фактически одобрили жесткую линию «Одинокого рейнджера» президента США Дональда Трампа, в том числе его принуждение Израиля к прекращению огня, сообщает The Economist.

    Европейские страны смирились с ролью Дональда Трампа как «Одинокого рейнджера» на мировой арене, пишет The Economist.

    По мнению издания, лидеры Британии, Франции и Германии приветствуют действия Трампа, который настоял на введении режима прекращения огня и приказал израильским ВВС прекратить удары в ответ на якобы нарушение этого перемирия со стороны Ирана.

    В материале подчеркивается, что Европа вынужденно принимает «дипломатию Одинокого рейнджера» Дональда Трампа, в отсутствие привычной поддержки в качестве «глобального полицейского».

    В материале отмечается, что европейские лидеры «тихо приветствуют» новую стратегию, несмотря на очевидную уязвимость и неспособность самостоятельно решать глобальные вызовы.

    Одинокий рейнджер (The Lone Ranger) – вымышленный персонаж, ставший одним из символов американской массовой культуры. Герой появился в американских вестернах как человек в маске, который сражается с преступностью на Диком Западе и не терпит несправедливости. Со временем Одинокий рейнджер превратился в настоящую культурную «икону» в США. Его образ был использован не только в радиопостановках и сериалах, но и во множестве фильмов, комиксов и других форм искусства.

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    Дональд Трамп не информировал европейских лидеров о решении нанести удары по ядерным объектам Ирана до их начала.

    Президент США сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

    Президент США также потребовал от Израиля отменить авиаудар по Ирану.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удар по Ирану привел к репутационным последствиям для Трампа.


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    25 июня 2025, 07:25 • Новости дня
    NYT: Триумф Трампа на саммите НАТО сорвала утечка доклада о ситуации в Иране

    New York Times: Триумф Трампа на саммите НАТО сорвала утечка доклада о ситуации в Иране

    NYT: Триумф Трампа на саммите НАТО сорвала утечка доклада о ситуации в Иране
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Утечка отчета Разведывательного управления министерства обороны США, появившаяся вскоре после приезда президента США Дональда Трампа в Нидерланды, поставила под сомнение его заявления о полном уничтожении ядерной программы Ирана, пишет The New York Times.

    По данным газеты, Трамп надеялся использовать саммит НАТО в Гааге для укрепления своего международного авторитета после атак на иранские ядерные объекты и объявления перемирия между Ираном и Израилем, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что автором доклада выступил Пентагон, который непосредственно координировал удары по Ирану.

    По мнению NYT, это существенно усилило удар по репутации американского президента. В итоге, как отмечает газета, оптимизм Трампа по поводу его роли в урегулировании конфликта был серьезно подорван.

    Сам Трамп назвал фейковыми те СМИ, что оспаривают его триумф в Иране.

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    25 июня 2025, 03:37 • Новости дня
    Пушков назвал цели утечек в США о сохранности ядерной программы Ирана

    Пушков: Утечки о сохранности ядерной программы Ирана имеют две цели

    Пушков назвал цели утечек в США о сохранности ядерной программы Ирана
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенатор Алексей Пушков считает, что слив доклада американской разведки о целостном ядре ядерной программы Ирана преследует несколько целей: подорвать репутацию президента США Дональда Трампа и оправдать удары по Ирану.

    Пушков напоминает, что, согласно появившейся в западных СМИ утечке «совершенно секретного» доклада разведки США, ключевые компоненты иранской ядерной программы пережили бомбардировку и не пострадали.

    «Возможно, это и так, но такие «утечки» случайными не бывают. У этой «утечки» может быть две цели: первая – дискредитировать Трампа и его политику (демократы в США сейчас активно критикуют Трампа за удары по Ирану и ставят под сомнение их успешность), вторая – обосновать необходимость дальнейшей войны против Ирана, включая удары со стороны США», – написал сенатор в Telegram-канале.

    Пушков резюмирует замечанием о том, что когда в США происходят организованные утечки, это всегда кому-то и для чего-то нужно.

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    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана, сообщил CNN.

    Президент США Трамп сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. В США также заявили, что уничтожили ядерную программу Ирана, и теперь Тегеран не способен создать ядерное оружие.

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    24 июня 2025, 20:07 • Новости дня
    Конгрессмен выдвинул резолюцию об импичменте Трампу из-за ударов по Ирану

    Эл Грин предложил импичмент Трампу из-за ударов по Ирану

    Конгрессмен выдвинул резолюцию об импичменте Трампу из-за ударов по Ирану
    @ Francis Chung / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Действия президента США Дональда Трампа по атаке Ирана вызвали резонанс в американском Конгрессе, спровоцировав обсуждение вопроса об импичменте.

    Конгрессмен Эл Грин внес резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу, передает ТАСС. Основанием стали удары по Ирану, осуществленные без консультации с Конгрессом. Грин считает это нарушением полномочий президента и угрозой для разделения властей.

    Ранее конгрессмен-республиканец Томас Масси заявил, что удары противоречат Конституции США. Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес выразила мнение, что инцидент может стать поводом для запуска процедуры импичмента. Дискуссия о действиях Трампа и их последствиях продолжается среди американских законодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Израилем и Ираном завершился при посредничестве США. Президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьером Израиля и настоял на ограничении масштабов атаки против Ирана.

    Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе после ударов по израильским объектам и американской базе Аль-Удейд. Эксперты отмечают, что достигнутое перемирие остается шатким, а риски новой эскалации в регионе сохраняются. Остается неизвестным, куда делись более 400 кг высокообогащенного иранского урана.

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    24 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Конгресс США отверг попытку начать импичмент Трампу

    Большинство республиканцев и демократов заблокировали инициированный импичмент Трампа

    Конгресс США отверг попытку начать импичмент Трампу
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Попытка начать процедуру импичмента американского президента провалилась из-за активного противодействия обеих партий и недостаточной поддержки демократов.

    Палата представителей отклонила инициативу начать процедуру импичмента Дональда Трампа, пишет ТАСС. Против резолюции проголосовали 344 конгрессмена, включая всех республиканцев и 128 демократов, инициативу поддержали только 79 демократов.

    Автором инициативы стал демократ Эл Грин, который предложил импичмент в связи с ударами ВС США по Ирану без одобрения Конгресса. Грин неоднократно пытался запустить процесс импичмента, критикуя Трампа за решения во внешней и внутренней политике. Во вторник он представил новую резолюцию, требуя импичмента из-за отсутствия разрешения на удары по иранским ядерным объектам.

    В апреле аналогичную резолюцию выдвигал демократ Шри Танедар, включив в нее семь обвинений против Трампа, но процесс не был доведен до голосования. В данный момент республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, что делает перспективу импичмента крайне маловероятной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмен Эл Грин внес резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу из-за ударов по Ирану без консультации с Конгрессом.

    Решение президента США Дональда Трампа нанести удар по иранским ядерным объектам стало судьбоносным для его президентства.

    Президенту США Дональду Трампу может грозить импичмент после удара по Ирану, который был нанесен без разрешения Конгресса, что считается нарушением конституции.

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    25 июня 2025, 02:50 • Новости дня
    Генсек НАТО пообещал Трампу «большую победу» на саммите в Гааге
    Генсек НАТО пообещал Трампу «большую победу» на саммите в Гааге
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генсек НАТО Марк Рютте осыпал восхищениями американского президента Дональда Трампа, заявив, что тот добьется того, чего не удавалось «ни одному американскому президенту» за последние годы.

    Дональд Трамп представил сообщения Рютте общественности в своей соцсети Truth Social, генсек НАТО восхвалял главу Белого дома перед «еще одним большим успехом в Гааге».

    «Было непросто, но мы добились того, что все они подписались под 5%... Европа заплатит значительную цену, как и должна, и это будет твоя победа», – сказано в сообщении Рютте.

    Он также одобрительно высказывается о действиях Трампа на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные политики, СМИ и военные неоднократно заявляли, что Европе якобы грозит нападение со стороны России. Пользуясь этим предлогом, НАТО добивается от стран-участниц альянса согласия на увеличение военных расходов до 5% от ВВП.

    При этом газета Politico сообщала, что генсек НАТО Рютте намерен провести структурные реформы, включающие сокращение персонала и ликвидацию подразделений в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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    25 июня 2025, 00:27 • Новости дня
    Bloomberg допустило крах НАТО при Трампе из-за разногласий
    Bloomberg допустило крах НАТО при Трампе из-за разногласий
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Нынешняя раздробленность НАТО уже может быть отражена в его уставе, так как организация охватывает океан и два континента, простирается от Арктики до Средиземного моря, а 32 члена-участника имеют чрезвычайно разнообразные интересы, историю, географию и уровни власти, пишет Bloomberg.

    «НАТО часто переживает кризисы; американцы уже давно испытывают двойственное отношение к этому договору. Так почему же североатлантический союз так обеспокоен и почему он продолжает существовать?» задается вопросом Bloomberg.

    Агентство считает, что теперь разногласия проистекают из «возмутительных амбиций НАТО» и в этом ответ на мрачные и фатальные предчувствия аналитиков, наблюдателей и участников альянса. И не последнюю роль в этом играет своенравный американский лидер Дональд Трамп.

    «Этот кризис связан не только с Трампом, несмотря на его неподражаемую способность делать почти все по-своему. НАТО в настоящее время подвергается испытанию четырьмя конвергентными кризисами, которые имеют более глубокие последствия, чем разрушительные действия Трампа», – говорится в статье.

    Помимо ряда кризисов, которые отмечает агентство, в НАТО разразился кризис доверия. Европейцы всегда задавались вопросом, будут ли США рядом, когда это будет нужно.

    «Европе никогда не приходилось иметь дело с президентом США, который угрожал бы насильственным захватом территории у союзников или так радостно угрожал бросить этих союзников, если на них нападут. Экономические споры – это обычное дело, но ни один американский президент так бессмысленно не ставил под угрозу глобальное процветание», – говорится в материале.

    Вloomberg отмечает, что в ближайшей перспективе трансатлантический раскол может подорвать позиции НАТО, а после ухода США политическое и экономическое соперничество может приобрести угрожающий оттенок.

    «Тот факт, что сегодня этот сценарий кажется немыслимым, только показывает, насколько сильно изменилась Европа под руководством США. В постамериканскую эпоху она может резко измениться к худшему», – резюмирует агентство, задаваясь риторическим вопросом, грядет ли крах НАТО или альянс снова обновится и переродится.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на саммите НАТО планируют увеличить военные расходы стран-членов до 5% ВВП, для этих целей альянсу нужно «нарисовать монстра», роль которого уготована России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Ранее аналитики подсчитали, что возможный конфликт между Россией и НАТО может привести к сокращению мирового ВВП на 1,3% уже в первый год, он будет стоить 1,5 трлн долларов.

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    25 июня 2025, 03:20 • Новости дня
    CNN опроверг заявления Трампа об уничтожении ядерной программы Ирана

    Tекст: Ирма Каплан

    Анализ нанесенного объектам Ирана ущерба и его влияния на ядерные амбиции республики продолжается и может измениться по мере поступления дополнительных разведданных, но первые выводы противоречат неоднократным заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.

    Военные удары США по трем ядерным объектам Ирана в минувшие выходные не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны и, вероятно, лишь отодвинули ее на месяцы назад, согласно предварительной оценке американской разведки, которой с CNN поделились несколько информаторов.

    «Оценка, о которой ранее не сообщалось, была подготовлена Разведывательным управлением Министерства обороны, подразделением разведки Пентагона. Она основана на оценке боевых повреждений, проведенной Центральным командованием США после американских ударов, сообщил один из источников», –  сообщает телеканал.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил в воскресенье, что ядерные амбиции Ирана «были сведены на нет», но двое людей, знакомых с его оценкой, сказали, что запасы обогащенного урана в Иране не были уничтожены.

    Один из собеседников сказал CNN, что центрифуги в основном «не повреждены».

    «Таким образом, по оценке Агентства, США приостановили их работу максимум на несколько месяцев», – добавил источник.

    Белый дом признал существование оценки, но заявил, что они с ней не согласны, уточнил телеканал.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что еще слишком рано оценивать последствия действий США для иранской ядерной программы.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. В США также заявили, что уничтожили ядерную программу Ирана, и теперь Тегеран не способен создать ядерное оружие.

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    25 июня 2025, 12:50 • Новости дня
    Трамп подтвердил встречу с Зеленским

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовящейся встрече с Владимиром Зеленским, на которой планируется затронуть сложности, стоящие перед Киевом на фоне саммита НАТО.

    Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение встречи с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости». По словам Трампа, основное внимание на переговорах будет уделено сложностям, с которыми сталкивается Киев.

    «Мы будем обсуждать... трудности, с которыми он сталкивается... Я полагаю, мы будем обсуждать Украину», – заявил американский президент на полях саммита НАТО в Гааге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп отметил сложную ситуацию, в которой оказался Владимир Зеленский. В ответ на происходящее Зеленский решил надеть классический костюм вместо привычной военной формы. На саммите НАТО в Гааге Украина не оказалась в центре обсуждения повестки дня.

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    24 июня 2025, 15:21 • Новости дня
    Axios: Трамп убедил Нетаньяху сократить удары по территории Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп провел переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и настоял на изменении планов атаки против Ирана, ограничив ее масштаб, пишет корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

    По информации Равида, Трамп во вторник созвонился с Нетаньяху и настоятельно попросил его отменить намеченный удар по Ирану, передает ТАСС. Источник портала уточнил, что Нетаньяху не согласился полностью отменить атаку, заявив, что «необходим какой-то ответ на нарушение Ираном режима прекращения огня».

    В результате стороны пришли к компромиссу: израильский лидер сократил масштаб операции, и вместо удара по большому числу объектов решено было поразить только одну цель, написал Равид в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Трамп публично выступил против возможного авиаудара Израиля по территории Ирана. Он призвал Тель-Авив отказаться от нанесения авиаударов по исламской республике и немедленно вернуть летчиков на базы. Позже он сообщил, что Израиль не собирается атаковать Иран, а все самолеты развернутся и вернутся на базы.

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    25 июня 2025, 05:57 • Новости дня
    Уиткофф заверил в невозможности восстановить ядерную программу Ирана после ударов

    Уиткофф: Восстановить ядерную программу Ирана после ударов США невозможно

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Fox News заявил, что возобновить ядерную программу после ударов США Ирану будет «почти невозможно».

    Удары США по иранским ядерным объектам в минувшие выходные лишили республику возможности производить ядерное оружие, несмотря на сообщения СМИ об обратном, заявил во вторник Fox News спецпосланник американского президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

    «Все три из них имели большую часть, если не все, центрифуги поврежденными или уничтоженными таким образом, что для них будет практически невозможно возродить эту программу, по моему мнению и по мнению многих других экспертов, которые видели необработанные данные, это займет годы», – сказал Уиткофф.

    Он назвал сообщения СМИ, противоречащие утверждениям о том, что ядерные объекты Ирана были уничтожены, «совершенно нелепыми». Он также призвал привлечь к ответственности того, кто слил документы об оценке ущерба трех целевых объектов.

    «Утечка такого рода информации, какой бы она ни была, с какой бы стороны она ни вышла, возмутительна. Это измена. Поэтому это должно быть расследовано. И тот, кто это сделал, кто несет за это ответственность, должен быть привлечен к ответственности. Это может навредить жизням людей в будущем», – добавил американский дипломат.

    По словам Уиткоффа, удары по Ирану никогда не планировались как «вечная  война» и не велась как «война ради войны».

    «Это была война для достижения цели, которой, я думаю, большинство американцев должны быть очень, очень довольны. Могу вам сказать, что я участвовал в этих обсуждениях. Я наблюдал за нашим главнокомандующим. Он обладает этой сверхъестественной способностью точно понимать, когда нажать кнопку, а когда отступить. Он достиг своей цели, и на этом все закончилось», – сказал Уиткофф.

    Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД,  Трамп продолжает убеждать скептиков, общественность, сенаторов и сторонников в полном разгроме ядерной программы Ирана, ради этого он разместил в своей соцсети Truth Social заявление главы Пентагона Пита Хегсета.

    Телеканал CNN сообщил, что первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.

    Сенатор Алексей Пушков считает, что слив доклада американской разведки о целостном ядре ядерной программы Ирана преследует несколько целей: подорвать репутацию президента США Дональда Трампа и оправдать удары по Ирану.

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    25 июня 2025, 05:42 • Новости дня
    Трамп добавил слова Хегсета для убедительности данных о разгроме программы Ирана

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп продолжает убеждать скептиков, общественность, сенаторов и сторонников в полном разгроме ядерной программы Ирана, ради этого он разместил в своей соцсети Truth Social заявление главы Пентагона Пита Хегсета.

    «Основываясь на всем, что мы видели, а я видел все, наша бомбардировка уничтожила способность Ирана создавать ядерное оружие. Последствия этих бомб погребены под горой обломков в Иране; поэтому любой, кто говорит, что бомбы не были разрушительными, просто пытается подорвать авторитет президента и успешную миссию», – заявил Хегсет.

    Позже Трамп повторил в социальных сетях сообщение о том, что «ядерные объекты в Иране полностью уничтожены» и раскритиковал новостные агентства, газеты и телеканалы, которые сообщили об отчете разведки, с которым якобы снова случилась «утечка» и омрачила триумф американского лидера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп по привычке еще с первого срока в Белом доме назвал фейковыми СМИ, которые оспаривают его заявления, в частности о полном разгроме ядерной программы Ирана.

    Телеканал CNN сообщил, что первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.

    Сенатор Алексей Пушков считает, что слив доклада американской разведки о целостном ядре ядерной программы Ирана преследует несколько целей: подорвать репутацию президента США Дональда Трампа и оправдать удары по Ирану.


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