Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.6 комментариев
Генсек НАТО осыпал Трампа похвалами за рост оборонных расходов альянса
SkyNews: Генсек НАТО Рютте осыпал Трампа похвалами за рост оборонных расходов альянса
На саммите в Гааге генсек НАТО Марк Рютте выразил признательность президенту США Дональду Трампу за инициативу по увеличению взносов на оборону.
Как сообщает SkyNews, Рютте выступил с благодарностью в адрес Трампа, отметив, что значительный рост оборонных расходов членов НАТО стал возможен именно благодаря давлению со стороны Вашингтона.
«Сегодня мы примем решение перейти к 5%», – заявил Рютте, подчеркнув необходимость «обеспечить безопасность от противников и сбалансировать вклад с Соединенными Штатами». Он отметил, что без избрания и переизбрания Трампа такого шага бы не произошло.
Трамп в свою очередь назвал итог обсуждений «большой победой для всех» и выразил уверенность, что НАТО станет «гораздо сильнее» при поддержке США. Он также добавил, что Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать альянс.
Ранее издание Politico писало, что в НАТО решили увеличить военный бюджет из-за Трампа.
Сообщалось, что в НАТО договорились довести минимальный уровень оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году.