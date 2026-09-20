Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.2 комментария
Слюсарь сообщил об уничтожении около 120 беспилотников над Ростовской областью
Над Ростовской областью за ночь уничтожено около 120 беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены около 120 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и десяти районах области», – сообщил глава региона в «Максе».
Среди атакованных территорий оказались Веселовский, Чертковский, Миллеровский, Морозовский и ряд других районов. Сведения о возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры на земле пока не поступали, специалисты продолжают уточнять последствия налета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.
Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей.