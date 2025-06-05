Украина осудила придание Дню памяти жертв Волынской резни в Польше госстатуса

Tекст: Александра Юдина

В заявлении ведомства указано, что решение Сейма Польши установить 11 июля официальным Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН*-УПА* (организация украинских националистов – Украинская повстанческая армия*, запрещены в РФ) на восточных землях Второй Польской Республики, противоречит духу добрососедских отношений между двумя странами, передает ТАСС.

Также в украинском министерстве призвали польские власти воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности в двусторонних отношениях.

В Польше официально признали День памяти о жертвах Волынской резни государственной датой, закрепив за ней особый статус. Инициатива исходила от Польской крестьянской партии и была поддержана почти единогласно.