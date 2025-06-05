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Украина осудила придание Дню памяти жертв Волынской резни в Польше госстатуса
МИД Украины осудил инициативу польских властей по приданию государственного статуса Дню памяти о жертвах Волынской резни.
В заявлении ведомства указано, что решение Сейма Польши установить 11 июля официальным Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН*-УПА* (организация украинских националистов – Украинская повстанческая армия*, запрещены в РФ) на восточных землях Второй Польской Республики, противоречит духу добрососедских отношений между двумя странами, передает ТАСС.
Также в украинском министерстве призвали польские власти воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности в двусторонних отношениях.
В Польше официально признали День памяти о жертвах Волынской резни государственной датой, закрепив за ней особый статус. Инициатива исходила от Польской крестьянской партии и была поддержана почти единогласно.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ