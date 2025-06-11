Украина разрешила эксгумацию останков поляков подо Львовом

Tекст: Валерия Городецкая

Разрешение на эксгумацию и перезахоронение останков польских военных, погибших в 1939 году и захороненных в бывшем селе Збоища, передано польской стороне, передает ТАСС. Документ позволяет провести работы по поиску и последующему переносу тел на новое место захоронения.

Ранее специалисты из Польши завершили первый этап эксгумационных работ в селе Пузники Тернопольской области, где были обнаружены останки 42 человек. Согласно заявлению польской стороны, всего в марте 1945 года в Пузниках боевиками Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в России) могли быть убиты от 50 до 120 поляков, а захоронены – 79 жертв.

Работы по эксгумации стали возможны после решения украинских властей в ноябре 2024 года разблокировать процесс перезахоронения поляков, убитых в годы Второй мировой войны во время Волынской резни, что до этого было приостановлено Институтом национальной памяти Украины в 2017 году.

В ноябре пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский сообщил, что в весной 2025 года могут возобновиться работы по эксгумации останков жертв Волынской резни, приостановленные в 2017 году.