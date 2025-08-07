Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию (в том числе для военных грузов) и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана» (так с недавних пор называют в Баку территорию вокруг Еревана).2 комментария
Минцифры предложили ввести специальные сим-карты для детей
Минцифры рассматривает создание детских сим-карт с возможностью блокировать доступ к социальным сетям по возрастным ограничениям.
Минцифры предложило ввести сим-карты для детей до 14 лет, передает RT. По словам главы ведомства Максута Шадаева, родители смогут по желанию оформить такие сим-карты на несовершеннолетних.
Он заявил: «Будет настраиваемый набор безопасных ограничений, включая блокировку доступа в соцсети с возрастными ограничениями».
Предполагается, что новые сим-карты предоставят родителям инструменты для контроля интернет-активности детей и обезопасят несовершеннолетних от нежелательного контента. Сроки возможного запуска инициативы пока не называются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи в Москве пресекли деятельность организаторов «группы смерти», из-за которой пострадали двадцать детей по всей стране.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о запрете социальных сетей для подростков до пятнадцати лет и запрете продажи им холодного оружия после нападения школьника с ножом.
Три страны Евросоюза предложили Еврокомиссии ужесточить возрастные ограничения для пользователей соцсетей ради защиты несовершеннолетних.