Минцифры предложили ввести специальные сим-карты для детей

Tекст: Денис Тельманов

Минцифры предложило ввести сим-карты для детей до 14 лет, передает RT. По словам главы ведомства Максута Шадаева, родители смогут по желанию оформить такие сим-карты на несовершеннолетних.

Он заявил: «Будет настраиваемый набор безопасных ограничений, включая блокировку доступа в соцсети с возрастными ограничениями».

Предполагается, что новые сим-карты предоставят родителям инструменты для контроля интернет-активности детей и обезопасят несовершеннолетних от нежелательного контента. Сроки возможного запуска инициативы пока не называются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи в Москве пресекли деятельность организаторов «группы смерти», из-за которой пострадали двадцать детей по всей стране.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о запрете социальных сетей для подростков до пятнадцати лет и запрете продажи им холодного оружия после нападения школьника с ножом.

Три страны Евросоюза предложили Еврокомиссии ужесточить возрастные ограничения для пользователей соцсетей ради защиты несовершеннолетних.