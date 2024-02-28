Европейцам, выражаясь грубо, стало совершенно пофиг, кто и что там делает в высших коридорах власти. Это воплощается в коллективной потере воли к тому, чтобы мнение любого человека – обычного гражданина или главы Еврокомиссии – что-то вообще могло изменить.0 комментариев
Доступ к соцсетям для детей в России предложили ограничить
Омбудсмен Волынец предложила давать детям доступ в соцсети только с разрешения родителей
Необходимо изменить правила использования соцсетей детьми до 14 лет, введя на это разрешение со стороны родителей, заявила уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.
Волынец направила соответствующее предложение первому заместителю председателя комитета Госдумы по семейным вопросам Татьяне Буцкой, сообщают «Вести Татарстан».
Дети, по словам омбудсмена, стали чаще подвергаться негативному воздействию и угрозам в интернете, зачастую становясь жертвами мошеннических действий. Кроме того, дети могут попасть в группы, где подвергаются психологическому давлению, их могут пытаться склонить к самоубийству, сообщила Волынец.
При этом в силу возраста дети не всегда могут адекватно оценить достоверность информации, указала она.
В пример она привела программу Safer Internet, которую приняли в ЕС в 1999 году, а также закон о защите данных, принятый в 2016 году. В ЕС детям до 16 лет запрещается регистрироваться в соцсетях без согласия родителей или опекунов, объяснила Волынец. А в США есть ограничение по созданию аккаунта в соцсетях, его владельцу должно быть не менее 13 лет, добавила уполномоченный.
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