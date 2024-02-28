Доступ к соцсетям для детей в России предложили ограничить

Омбудсмен Волынец предложила давать детям доступ в соцсети только с разрешения родителей

Tекст: Ольга Никитина

Волынец направила соответствующее предложение первому заместителю председателя комитета Госдумы по семейным вопросам Татьяне Буцкой, сообщают «Вести Татарстан».

Дети, по словам омбудсмена, стали чаще подвергаться негативному воздействию и угрозам в интернете, зачастую становясь жертвами мошеннических действий. Кроме того, дети могут попасть в группы, где подвергаются психологическому давлению, их могут пытаться склонить к самоубийству, сообщила Волынец.

При этом в силу возраста дети не всегда могут адекватно оценить достоверность информации, указала она.

В пример она привела программу Safer Internet, которую приняли в ЕС в 1999 году, а также закон о защите данных, принятый в 2016 году. В ЕС детям до 16 лет запрещается регистрироваться в соцсетях без согласия родителей или опекунов, объяснила Волынец. А в США есть ограничение по созданию аккаунта в соцсетях, его владельцу должно быть не менее 13 лет, добавила уполномоченный.

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